Τροχαίο δυστύχημα στην Κόρινθο: Νεκρός 68χρονος μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση με Ι.Χ

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή 17 Απριλίου στην Π.Ε.Ο Κορίνθου – Πατρών, όταν Ι.Χ. φορτηγάκι συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα.

Ο 68χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση δεν έχουν ξεκαθαριστεί μέχρι στιγμής ενώ προανάκριση διενεργεί το τοπικό ΑΤ.

