Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αττική Οδό μετά την έξοδο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
Καθυστερήσεις άνω των 30΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Στην Αττική Οδό, μετά την έξοδο Κηφισίας προς Αεροδρόμιο, σημειώθηκε καραμπόλα τριών οχημάτων το απόγευμα της Πέμπτης 16/4.
- Το ατύχημα προκάλεσε καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης.
- Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, μόνο υλικές ζημιές.
Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (16/4) στην Αττική Οδό μετά την έξοδο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Εξαιτίας του ατυχήματος, παρατηρούνται καθυστερήσεις άνω των 30΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες, παρά μόνο για υλικές ζημιές.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:46 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ