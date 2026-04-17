Σοβαρό τροχαίο στην ΕΟ Αθηνών-Κορίνθου: Ένας τραυματίας σε σύγκρουση φορτηγού με δίκυκλο
Το τροχαίο συνέβη όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με φορτηγό
Snapshot
- Ένα Ι.Χ. φορτηγάκι συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
- Τραυματίστηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας και μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
- Στο σημείο του ατυχήματος βρίσκονται αστυνομικοί της Τροχαίας Κορίνθου.
Τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (17/04) στην παλαιά εθνική οδό Κορίνθου–Πατρών, κοντά στο 5o χιλιόμετρο όταν ένα Ι.Χ. φορτηγάκι συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.
Σύμφωνα με το Korinthostv.gr, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρεται αυτή τη στιγμή στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί της Τροχαίας Κορίνθου.
