Πικέρμι: Τροχαίο με έναν νεκρό - ΙΧ συγκρούστηκε με μηχανή

Ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Πικέρμι, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός ανθρώπου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όχημα που οδηγούσε άνδρας εξετράπη της πορείας του στη λεωφόρο Σπάτων, στο ύψος της οδού Βάκχου, και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε μετωπικά με μηχανή που οδηγούσε 75χρονος.

Από τη σύγκρουση ο 75χρονος οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά και κατέληξε. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

