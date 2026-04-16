Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με παράσυρση πεζής από όχημα στα Λαδάδικα

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζής από διερχόμενο όχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (16/4) στην περιοχή των Λαδάδικων στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr λίγο πριν τις 08:00 επί της οδού Πολυτεχνείου η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση, η πεζή τραυματίστηκε ελαφρά, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία της. Ο οδηγός του οχήματος παρέμεινε στο σημείο ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε για την παροχή πρώτων βοηθειών.

