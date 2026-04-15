Αγρίνιο: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε φούρνο και κατέρρευσε η τζαμαρία

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Αγρίνιο, και συγκεκριμένα στη συμβολή της Γούναρη με τη Δυρού στο Αγρίνιο, όταν αυτοκίνητο εισέβαλε σε φούρνο και παρέσυρε τη μεγάλη τζαμαρία της πρόσοψης.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το sinidisi.gr, σημειώθηκε όταν λύθηκε το χειρόφρενο σταθμευμένου Ι.Χ., που… ανέβηκε τα σκαλοπάτια της γνωστής επιχείρησης και στη συνέχεια διέλυσε με ορμή τη τζαμαρία.

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο, σημαντικές υλικές ζημιές προκλήθηκαν στον φούρνο.

