Κρήτη: Αυτοκίνητο σε «ξέφρενη» πορεία έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα και ξήλωσε μπάρες και φωτιστικά

Τροχαίο ατύχημα στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα, όταν ένας οδηγός ανέπτυξε υψηλές ταχύτητες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα, ενώ από την ξέφρενη πορεία του κατάφερε να ξηλώσει μπάρες και φωτιστικά.

Όλα συνέβησαν μετά τις 23:00 σε κεντρικό δρόμο του Αγίου Νικολάου τη στιγμή μάλιστα που από το σημείο διέρχονταν αρκετοί πεζοί και από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, όπως αναφέρει το fonien.gr.

Από το τροχαίο προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού, ενώ τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

