Σοβαρό τροχαίο στο Μενίδι - Ένας βαριά τραυματίας

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη λεωφόρο Δημοκρατίας στο Μενίδι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων, εκ των οποίων ο ένας φέρεται να έχει σοβαρότερα τραύματα και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο προκλήθηκε από σύγκρουση δύο οχημάτων περίπου στις 10:00 το πρωί.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο τραυματισμός δύο επιβατών, με τον έναν να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ συνέβαλε στη γρήγορη μεταφορά του σοβαρά τραυματισμένου στο νοσοκομείο.

Το ατύχημα προκάλεσε σημαντικές δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, ειδικά στο ύψος της εξόδου για Βαρυμπόμπη.

Η τροχαία διέκοψε προσωρινά την κυκλοφορία, προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες απομάκρυνσης των οχημάτων και η παροχή βοήθειας στους τραυματίες.