Εγκλωβισμός οδηγού στα Χανιά: Λύθηκε το χειρόφρενο και «καρφώθηκε» σε κολώνα της ΔΕΗ
O οδηγός τραυματίστηκε στο πόδι, δίχως τα τραύματά του να εμπνέουν ανησυχία
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (14/04) σε Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ στο Χανιά για τροχαίο στην περιοχή Κάτω Παλαιόκαστρο, στην Κίσσαμο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr ένας ηλικιωμένος άνδρας εγκλωβίστηκε στο όχημά του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, λύθηκε το χειρόφρενο και όχημα «καρφώθηκε» σε κολώνα της ΔΕΗ.
Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής με το αντίστοιχο προσωπικό, το οποίο απεγκλώβισε τον ηλικιωμένο και τον παρέδωσε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός τραυματίστηκε στο πόδι, δίχως τα τραύματά του να εμπνέουν ανησυχία.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
