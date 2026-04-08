Αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς στην Ιόνια οδό - Δείτε φωτογραφίες

Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης 8 Απριλίου στο 69ο χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού, κοντά στη Γουριώτισσα Αγρινίου, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr στο όχημα επέβαινε μία οικογένεια, η οποία κατάφερε να το εγκαταλείψει εγκαίρως.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, τέσσερα οχήματα με οχτώ πυροσβέστες, που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Ωστόσο, το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς.