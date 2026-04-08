Αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς στην Ιόνια οδό - Δείτε φωτογραφίες
Στο όχημα επέβαινε μία οικογένεια, η οποία κατάφερε να το εγκαταλείψει εγκαίρως
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης 8 Απριλίου στο 69ο χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού, κοντά στη Γουριώτισσα Αγρινίου, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr στο όχημα επέβαινε μία οικογένεια, η οποία κατάφερε να το εγκαταλείψει εγκαίρως.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, τέσσερα οχήματα με οχτώ πυροσβέστες, που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Ωστόσο, το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
