Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες έξω από τη Λάρισα - Τελευταία στιγμή γλίτωσε ο οδηγός
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας (06/04) έξω από την Λάρισα, όταν – υπό αδιευκρίνιστους – λόγους, αυτοκίνητο που κινούταν στον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, όντας στο ύψος των διοδίων Μακρυχωρίου, προσέκρουσε σε στηθαίο με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά.
Όπως αναφέρει το onlarissa.gr ο οδηγός κατόρθωσε να απεγκλωβιστεί εγκαίρως, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των Πυροσβεστών, το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς.
Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.
16:25 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τέμπη: Διεκόπη για τις 27 Απριλίου η δίκη
15:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο: Συνελήφθη 68χρονος για παράνομη οπλοκατοχή
15:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Άγρια πουλιά επανεντάχθηκαν σε Καλοχώρι και Κορώνεια
13:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ