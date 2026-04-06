Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες έξω από τη Λάρισα - Τελευταία στιγμή γλίτωσε ο οδηγός

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας (06/04) έξω από την Λάρισα, όταν – υπό αδιευκρίνιστους – λόγους, αυτοκίνητο που κινούταν στον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, όντας στο ύψος των διοδίων Μακρυχωρίου, προσέκρουσε σε στηθαίο με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr ο οδηγός κατόρθωσε να απεγκλωβιστεί εγκαίρως, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των Πυροσβεστών, το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.