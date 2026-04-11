Θεσσαλονίκη: ΙΧ παρέσυρε 65χρονη στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη - Σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο
Ο οδηγός παρέμεινε στο σημείο του ατυχήματος
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, μία 65χρονη, η οποία παρασύρθηκε από ΙΧ, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής.
Το ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην οδός Λαγκαδά), στο ρεύμα εξόδου της πόλης.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, που επικαλείται το thesstoday, ο οδηγός του ΙΧ παρέμεινε στο σημείο μετά το συμβάν, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:22 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Στις 24 και 25 Απριλίου ο Μακρόν στην Αθήνα
11:11 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Άγιο Φως: Στην τελετή Αφής στα Ιεροσόλυμα ο Γιάννης Λοβέρδος
09:45 ∙ ANNOUNCEMENTS
09:34 ∙ LIFESTYLE
Ανάσταση στη TV – Τα προγράμματα που ετοίμασαν τα κανάλια
09:04 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ένα Ford F-450 με έξι πόρτες και κατανάλωση τζετ!
08:48 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;
12:39 ∙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι
03:10 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Artemis 2: Ολοκληρώθηκε το ταξίδι - Επέστρεψαν στην Γη οι αστροναύτες
20:53 ∙ LIFESTYLE