Θεσσαλονίκη: ΙΧ παρέσυρε 65χρονη στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη - Σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο

Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, μία 65χρονη, η οποία παρασύρθηκε από ΙΧ, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην οδός Λαγκαδά), στο ρεύμα εξόδου της πόλης.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, που επικαλείται το thesstoday, ο οδηγός του ΙΧ παρέμεινε στο σημείο μετά το συμβάν, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.