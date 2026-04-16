Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός νταλίκας προκάλεσε τροχαίο

Οδηγός νταλίκας ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές στη Θεσσαλονίκη, ενώ διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., ο 49χρονος οδηγός, υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγείται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Το τροχαίο συνέβη, χθες το μεσημέρι, στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης - Καλοχωρίου. Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ (Θεσσαλονίκης), που διενήργησαν έλεγχο στον 49χρονο οδηγό του βαρέως οχήματος (ελκυστήρας με επικαθήμενο.

Από την αλκοολομέτρηση που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του προβλεπόμενου ορίου και στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας (0,76 και 0,78 mg/l εκπνεόμενου αέρα, αντιστοίχως).

