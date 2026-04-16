Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση οχημάτων στον Περιφερειακό - Ένας τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (16/4) στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων, στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, λίγο μετά τις 07:00 στο ρεύμα προς ανατολικά, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου μετέφερε τον τραυματία προληπτικά στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης