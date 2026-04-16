Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση οχημάτων στον Περιφερειακό - Ένας τραυματίας
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε προληπτικά σε εφημερεύον νοσοκομείο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (16/4) στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων, στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, λίγο μετά τις 07:00 στο ρεύμα προς ανατολικά, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου μετέφερε τον τραυματία προληπτικά στο εφημερεύον νοσοκομείο.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:19 ∙ WHAT THE FACT
Δάφνη κάτω από το χαλί: Το απλό μυστικό για σπίτι που μοσχοβολάει φρεσκάδα
09:11 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
«Queen ΑΕΚ» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
08:53 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ουκρανία: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε ρωσικά πλήγματα
08:25 ∙ WHAT THE FACT
Πώς ένα απλό τεστ 30 δευτερολέπτων αποκαλύπτει τη βιολογική σας ηλικία
19:25 ∙ LIFESTYLE
Να μ’αγαπάς spoiler: Ο Λευτέρης φεύγει στο εξωτερικό για να σωθεί
06:15 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ