Λιοσίων: Κακουργηματική δίωξη στον 16χρονο οδηγό της μηχανής που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

Ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων οδηγείται ο 16χρονος Σουδανός, ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε με τη μηχανή που οδηγούσε μια 16χρονη μαθήτρια στην οδό Λιοσίων.

Στην ίδια δικαστική λειτουργό πρόκειται να απολογηθούν ακόμη τρία άτομα που συνδέονται με την υπόθεση: Ο συνεπιβάτης του δικύκλου, μια 20χρονη που εμφανίζεται ως ιδιοκτήτρια της μηχανής και ένας 20χρονος που δήλωσε διαχειριστής της.

Σε βάρος του ανήλικου οδηγού ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν διέθετε δίπλωμα δήγησης, καθώς και για εγκατάλειψη του τόπου του τροχαίου ατυχήματος, πράξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για τη ζωή του θύματος.

Ο συνεπιβάτης της μηχανής αντιμετωπίζει κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής, καθώς και πλημμέλημα για πρόκληση σωματικής βλάβης από υπόχρεο. Σε βάρος των άλλων δυο συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για υπόθαλψη εγκληματία, ψευδή κατάθεση και ψευδή καταγγελία στις αρχές.

Ο 16χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών, αναμένεται να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη λάβει προθεσμία και θα απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.