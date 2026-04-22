Λιοσίων: Αποσωληνώθηκε η 16χρονη που παρασύρθηκε κι εγκαταλείφθηκε από τον ανήλικο Σουδανό

Τελικά, η 16χρονη κατάφερε να κερδίσει τη μάχη για τη ζωή, καθώς πλέον δεν χρειάζεται τη μηχανική υποστήριξη και ήδη μετρά αντίστροφα για να πάρει και εξιτήριο το επόμενο διάστημα

Μιχάλης Παπαδάκος

  • Η 16χρονη που παρασύρθηκε στην οδό Λιοσίων από ανήλικο Σουδανό αποσωληνώθηκε και αναμένεται να πάρει εξιτήριο σύντομα.
  • Ο ανήλικος οδηγός κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα και εγκατάλειψη θύματος, με απολογία προγραμματισμένη για τις 23/04.
  • Δύο ακόμη άτομα, η ιδιοκτήτρια και ο διαχειριστής του σκούτερ, κατηγορούνται και αναμένεται να απολογηθούν σήμερα.
  • Η 16χρονη υπέστη σοβαρά τραύματα, μεταξύ άλλων στον εγκέφαλο, στη γνάθο και στον έναν νεφρό, και υποβλήθηκε σε αφαίρεση σπλήνα.
  • Ο πατέρας της κατέθεσε την δύσκολη κατάσταση που βιώνουν λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων και της παράνομης οδήγησης του ανήλικου.
Κερδίζει τη μάχη η 16χρονη κοπέλα που παρασύρθηκε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στην οδό Λιοσίων από διερχόμενη μηχανή, την οποία οδηγούσε ένας ανήλικος Σουδανός, ο οποίος εγκατέλειψε το σημείο κι άφησε αβοήθητο το θύμα του.

Η νεαρή, όπως είχε γράψει το Newsbomb.gr υποβλήθηκε σε αφαίρεση σπλήνα στο ΚΑΤ όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται και είχε διαφύγει τον κίνδυνο, με την αποσωλήνωσή της να είναι θέμα ωρών ή ημερών.

Τελικά, η 16χρονη κατάφερε να κερδίσει τη μάχη για τη ζωή, καθώς πλέον δεν χρειάζεται τη μηχανική υποστήριξη και ήδη μετρά αντίστροφα για να πάρει και εξιτήριο το επόμενο διάστημα.

Την Πέμπτη η απολογία του οδηγού

Εις βάρος του κατηγορούμενου για το τροχαίο στη Λιοσίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα: Επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς και εγκατάλειψη του τόπου του ατυχήματος, από την οποία προέκυψε κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή.

Οι άλλοι δύο εμπλεκόμενοι είναι μία 20χρονη, ιδιοκτήτρια του σκούτερ, και ένας συνομήλικός της που δήλωσε ως διαχειριστής του οχήματος. Η απολογία του 16χρονου και του συνεπιβάτη έχει οριστεί για την Πέμπτη (23/04), ενώ, οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν σήμερα, Τετάρτη.

Ο πατέρας της 16χρονης που δίνει μάχη για τη ζωή της διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, έδωσε τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

«Διασωληνωμένη είναι μέσα. Ακόμα δεν έχουμε αποσωληνωθεί. Αν δεν περάσουν 48 ώρες και βλέπουμε. Είναι πολυτραυματίας. Έχει χτυπήσει εγκέφαλο, γνάθο, κλείδα δεξιού χεριού. Έχει χτυπήσει τον έναν νεφρό. Της έχουν αφαιρέσει την σπλήνα στο χειρουργείο.

Περνάμε άσχημα. Προσπαθούμε να το διαχειριστούμε όσο μπορούμε. Μιλάμε για έναν 16χρονο που δεν είχε δίπλωμα. Η παραβατικότητα, της παραβατικότητας. Η κόλαση που λέει η χριστιανοσύνη μας, είναι τίποτα μπροστά στην κόλαση που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα έξω», είπε στο MEGA.

