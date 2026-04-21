Λιοσίων: «Ζούμε μια κόλαση» λέει ο πατέρας της 16χρονης που παρασύρθηκε από τον Σουδανό

Τον δικό της Γολγοθά ανεβαίνει η οικογένεια της 16χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στη Λιοσίων, μετά την παράσυρσή της από μηχανή που οδηγούσε ένας ανήλικος Σουδανός, ο οποίος, μαζί με τον συνοδηγό την εγκατέλειψαν.

Εις βάρος του κατηγορούμενου για το τροχαίο στη Λιοσίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα: Επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς και εγκατάλειψη του τόπου του ατυχήματος, από την οποία προέκυψε κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή.

Οι άλλοι δύο εμπλεκόμενοι είναι μία 20χρονη, ιδιοκτήτρια του σκούτερ, και ένας συνομήλικός της που δήλωσε ως διαχειριστής του οχήματος. Η απολογία του 16χρονου και του συνεπιβάτη έχει οριστεί για την Πέμπτη (23/04), ενώ, οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι θα απολογηθούν μία ημέρα νωρίτερα, την Τετάρτη.

Ο πατέρας της 16χρονης που δίνει μάχη για τη ζωή της διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, έδωσε τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

«Διασωληνωμένη είναι μέσα. Ακόμα δεν έχουμε αποσωληνωθεί. Αν δεν περάσουν 48 ώρες και βλέπουμε. Είναι πολυτραυματίας. Έχει χτυπήσει εγκέφαλο, γνάθο, κλείδα δεξιού χεριού. Έχει χτυπήσει τον έναν νεφρό. Της έχουν αφαιρέσει την σπλήνα στο χειρουργείο.

Περνάμε άσχημα. Προσπαθούμε να το διαχειριστούμε όσο μπορούμε. Μιλάμε για έναν 16χρονο που δεν είχε δίπλωμα. Η παραβατικότητα, της παραβατικότητας. Η κόλαση που λέει η χριστιανοσύνη μας, είναι τίποτα μπροστά στην κόλαση που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα έξω», είπε στο MEGA.

