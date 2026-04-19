Τροχαίο στη Λιοσίων: Ξεσπά η μητέρα της 16χρονης - «Θέλω να γίνει το παιδί μου καλά»

Η 16χρονη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

Δημήτρης Δρίζος

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η 16χρονη μαθήτρια τραυματίστηκε σοβαρά από δίκυκλο που την παρέσυρε στην οδό Λιοσίων και βρίσκεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ μετά από χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης της σπλήνας.
  • Οι δύο αναβάτες του δικύκλου εγκατέλειψαν το σημείο του ατυχήματος παρά την προσπάθεια αυτόπτη μάρτυρα να τους σταματήσει.
  • Οι επόμενες 48 ώρες είναι κρίσιμες για την υγεία της 16χρονης, με τη μητέρα της να δηλώνει ότι θα βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της.
  • Ο 16χρονος οδηγός του δικύκλου ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη από την αστυνομία, ενώ συνελήφθησαν επίσης η ιδιοκτήτρια του δικύκλου και ο συνεπιβάτης του.
  • Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκαν διώξεις για εγκατάλειψη σε τροχαίο, απόπειρα παρεμπόδισης της Δικαιοσύνης και ψευδή κατάθεση.
Snapshot powered by AI

Η εικόνα με την παράσυρση της 16χρονης στην οδό Λιοσίων κόβει την ανάσα. Η μαθήτρια πηγαίνει να τοποθετήσει ένα δέμα σε κουτί εταιρείας ταχυμεταφορών και ελέγχει αν περνάει κάποιο όχημα.

Επιχειρεί να διασχίσει κάθετα το δρόμο και το δίκυκλο που φαίνεται να πηγαίνει με μεγάλη ταχύτητα πέφτει πάνω της. Οι στιγμές που ακολουθούν είναι δραματικές με το κορίτσι να είναι αναίσθητο στο δρόμο και τους δύο αναβάτες να εγκαταλείπουν το σημείο για να γλιτώσουν, παρά την προσπάθεια ενός αυτόπτη μάρτυρα να τους σταματήσει.

Ο αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε: «Έπεσαν κάτω, σηκώθηκαν και έφυγαν. Δεν σταμάτησαν κι εγώ σου λέω προσπάθησα να τους σταματήσω απλώς περνούσε άλλα αυτοκίνητα από μπροστά και μετά φοβήθηκα ότι θα γίνει άλλη ζημιά».

Η μητέρα της 16χρονης που βρίσκεται συνέχως στο πλευρό της στο νοσοκομείο ΚΑΤ ξεσπά μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και τη Μαίρη Στάθη:

"Δεν μπορεί να λέει ο άλλος ψέματα και να φαίνεται μέσα από βίντεο η όλη κατάσταση. Για ‘μένα θα είναι ότι το παιδί μου να γίνει καλά και να βγει έξω. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα κανονιστούν από τους νόμους. Έχει περιοριστεί η αιμορραγία που είχε στο στομάχι, από εκεί το έχουμε αποκλείσει ως ένα σημείο όμως όταν θα αρχίσει να αποσυνδέεται από τα μηχανήματα δεν ξέρουμε πως μπορεί να αντιδράσει ο οργανισμός. Ή μπορεί να αργήσει, δηλαδή, να συνέλθει το παιδί ή μπορεί να έχουμε κάποια περαιτέρω αιμορραγία εσωτερική".

Το κορίτσι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση διάρκειας τριών ωρών κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε αφαίρεση της σπλήνας και βρίσκεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Οι επόμενες 48 ώρες είναι κρίσιμες για την πορεία της υγείας της.

Η μητέρα της αναφέρει:

"Δεν πρόκειται να φύγω από το παιδί μου, δεν πρόκειται να φύγω, θα είμαι εδώ βράχος, ακόμα και να πέσω κάτω, δεν έχω όρεξη ούτε να φάω ούτε να πιώ αρκεί να το δω και να το δω να συνέρχεται, ζω μόνο για τα παιδιά μου".

Ο οδηγός του δικύκλου ταυτοποιήθηκε και το μεσημέρι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν. Φέρεται να είπε ότι σκόπευε να παραδοθεί, πρόκειται για έναν 16χρονο με καταγωγή από το Σουδάν.

Η 20χρονη ιδιοκτήτρια του δικύκλου και ένας συνομήλικος της που φέρεται ως υπεύθυνος σε κατάστημα της περιοχής και χρησιμοποιούσε μετά από συμφωνία το δίκυκλο συνελήφθησαν όπως επίσης και ο συνεπιβάτης. το πρωί οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα. Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη κατά περίπτωση για εγκατάλειψη σε τροχαίο. απόπειρα παρεμπόδισης της Δικαιοσύνης και ψευδή κατάθεση.

Σχόλια
