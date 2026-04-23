Τραγωδία στη Δυτική Αχαΐα - Νεκρός 61χρονος δικυκλιστής

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Δυτική Αχαΐα, με θύμα έναν 61χρονο δικυκλιστή.

Το δυστύχημα συνέβη χθες Τετάρτη 22 Απριλίου, στην επαρχιακή οδό που συνδέει τα Νιφορέικα με το Καλαμάκι, υπό συνθήκες που ερευνώνται.

Σύμφωνα με το pelop.gr, το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε ο 61χρονος κινούνταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας με αγροτικό όχημα, όταν – υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου.

Τα αίτια της σύγκρουσης διερευνούν οι τοπικές Αστυνομικές Αρχές.

