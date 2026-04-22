Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε τροχαίο

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες - Νεκρός ένας 75χρονος

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην εθνική οδό Ηγουμενίτσας Καρτερίου, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες, προς το παρόν, συνθήκες.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα δύο άτομα -οι οδηγοί των οχημάτων- να εγκλωβιστούν και να χρειαστεί η συνδρομή της πυροσβεστικής.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηγουμενίτσας με πέντε υπαλλήλους, καθώς και όχημα της 5ης ΕΜΑΚ Ιωαννίνων, όπως επίσης και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, αλλά και η ΕΛΑΣ.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τους οδηγούς των αυτοκινήτων, με τον έναν εξ αυτών, έναν 75χρονο να ανασύρεται νεκρός, παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, ηλικίας 56 ετών, ανασύρθηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο. Τραυματισμένη απεγκλωβίστηκε και η 78χρονη συνοδηγός του πρώτου οχήματος, σύζυγος του 75χρονου που έχασε τη ζωή του.

