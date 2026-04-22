Κορωπί: Βαριά τραυματισμένος 21χρονος αναβάτης μηχανής ύστερα από σύγκρουση με Ι.Χ. στη Μαρκοπούλου

Τροχαίο ατύχημα με έναν βαριά τραυματισμένο αναβάτη μηχανής σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Κορωπί.

Η μηχανή στην οποία επέβαινε ο νεαρός οδηγός συγκρούστηκε με ΙΧ, με αποτέλεσμα ο 21χρονος αναβάτης να εκτιναχθεί και να πέσει στο οδόστρωμα βαρύτατα τραυματισμένος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρύτερα κι ο 33χρονος οδηγός του ΙΧ, ωστόσο, δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια της σύγκρουσης, η οποία έλαβε χώρα στη λεωφόρο Μαρκοπούλου.