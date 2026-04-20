Θανατηφόρο τροχαίο στην Πέλλα: Όχημα εξετράπη της πορείας του - Ένας 51χρονος νεκρός
Στο όχημα που ανετράπη επέβαινε επίσης μια 57χρονη γυναίκα η οποία τραυματίστηκε
Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 19 Απριλίου στην Πέλλα στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Πολυκάρπης-Όρμας, όταν όχημα που οδηγούσε 51χρονος εξετράπη της πορείας και ανετράπη του με αποτέλεσμα ο άτυχος οδηγός να χάσει τη ζωή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο αυτοκίνητο επέβαινε ακόμη μια 57χρονη γυναίκα η οποία τραυματίστηκε.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλμωπίας.
Διαβάστε επίσης
