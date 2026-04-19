Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Καρέ-καρέ το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 64χρονο

Η Τροχαία Αττικής απευθύνει έκκληση σε πολίτες που γνωρίζουν κάτι να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες αρχές.

Η Τροχαία Αττικής ζητά τη βοήθεια των πολιτών με ανακοίνωσή της, προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία του οδηγού αυτοκινήτου που ενδέχεται να εμπλέκεται σε θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση οδηγού μοτοσικλέτας στην Ηλιούπολη.

Το τροχαίο συνέβη τη Δευτέρα (13/04) στην Ηλιούπολη, στη συμβολή των οδών Πύρρωνος και Κλεάνθους, όταν δίκυκλη μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε κράσπεδο πεζοδρομίου και ανετράπη επί του οδοστρώματος.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και πέθανε το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Το MEGA εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο. Στο βίντεο φαίνεται ένα αυτοκίνητο να κινείται δίπλα στη μηχανή, ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο εάν τα δύο οχήματα ακουμπούν μεταξύ τους.

Στη συνέχεια, από το όχημα φαίνεται να κατεβαίνει ο οδηγός και ακόμη 2 άντρες. Πλησιάζουν τον άνδρα που βρίσκεται στο οδόστρωμα ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα μετά, ο οδηγός θα μπει ξανά στο όχημα και θα το σταθμεύσει λίγο πιο δίπλα.

Παραμένει στο σημείο για λίγα δευτερόλεπτα ωστόσο στη συνέχεια φεύγει. Οι Αρχές αναζητούν τον οδηγό του οχήματος ώστε να διευκρινιστεί τι έχει συμβεί.

Η Τροχαία κάνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές.