Τραγωδία στο Κασμίρ: Λεωφορείο έπεσε σε φαράγγι - 15 νεκροί

Πολύνεκρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) στο Τζαμού - Κασμίρ, όταν λεωφορείο γεμάτο επιβάτες ξέφυγε από τον δρόμο, ενώ βρισκόταν σε «τυφλή» στροφή και έπεσε σε φαράγγι με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους, μέχρι στιγμής 15 άνθρωποι.

STORY | Bus rolls down hill in J-K’s Udhampur, 15 dead



At least 15 people were killed and 20 others injured when a passenger bus rolled down a hill in Jammu and Kashmir’s Udhampur district on Monday, officials said.



Μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με προσωπικό του στρατού, της αστυνομίας και των κατοίκων της περιοχής να συνεργάζονται για την απομάκρυνση των τραυματιών.

Αρκετοί επιβάτες έχουν μεταφερθεί σε κοντινά νοσοκομεία, πολλοί από τους οποίους λέγεται ότι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.