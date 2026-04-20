Τραγωδία στο Κασμίρ: Λεωφορείο έπεσε σε φαράγγι - 15 νεκροί
Πολλοί από τους επιβάτες μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι και εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί
Πολύνεκρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) στο Τζαμού - Κασμίρ, όταν λεωφορείο γεμάτο επιβάτες ξέφυγε από τον δρόμο, ενώ βρισκόταν σε «τυφλή» στροφή και έπεσε σε φαράγγι με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους, μέχρι στιγμής 15 άνθρωποι.
Μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με προσωπικό του στρατού, της αστυνομίας και των κατοίκων της περιοχής να συνεργάζονται για την απομάκρυνση των τραυματιών.
Αρκετοί επιβάτες έχουν μεταφερθεί σε κοντινά νοσοκομεία, πολλοί από τους οποίους λέγεται ότι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.
11:03 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αργολίδα: Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ αδελφών στη Νέα Τίρυνθα
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Hyundai επιμένει σε φυσικά χειριστήρια στα αυτοκίνητα
10:14 ∙ ΚΟΣΜΟΣ