Ρόδος:Θρίλερ στο Μόντε Σμιθ- Το παρασκήνιο της ρήξης του ζεύγους που οδήγησε στην πτώση ΙΧ σε γκρεμό

Ένας 45χρονος φέρεται να επιχείρησε να ρίξει στον γκρεμό το ΙΧ στο οποίο επέβαινε η 33χρονη σύζυγός του και το 3 ετών παιδί τους

Μιχάλης Παπαδάκος

Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις του οικογενειακού δράματος στη Ρόδο, το οποίο παραλίγο να κοστίσει τη ζωή -μεταξύ άλλων- και στο 3χρονο παιδί της οικογένειας.

Ένας 45χρονος φέρεται να επιχείρησε να ρίξει στον γκρεμό το ΙΧ στο οποίο επέβαινε η 33χρονη σύζυγός του και το 3 ετών παιδί τους, ενώ ο ίδιος επέστρεψε στο ίδιο σημείο λίγη ώρα αργότερα κι έριξε το δικό του ΙΧ σε χαράδρα βάθους περίπου 60 μέτρων.

Όλα έγιναν το βράδυ της 21ης Απριλίου 2026 στην περιοχή Μόντε Σμιθ, τοποθεσία γνωστή για τις απότομες πλαγιές της. Ο 45χρονος συνελήφθη, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακουργηματικές και πλημμεληματικές πράξεις, σε επιβολή περιοριστικών όρων από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου και σε παράλληλη εξέλιξη της αστικής διαμάχης για την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.

Η ρήξη ανάμεσα στο ζευγάρι

Σύμφωνα με τη «Δημοκρατική», το ζευγάρι γνωρίστηκε τον Ιανουάριο του 2022 και απέκτησε ένα αγόρι που σήμερα είναι περίπου 3,5 ετών, κι από τους πρώτους μήνες υπήρξαν σύννεφα στις σχέσεις τους. Τελικά, τα Χριστούγεννα του 2025 το ζευγάρι αποφάσισε να χωρίσει, ενώ η σύζυγος εξακολουθούσε να διαμένει στην ίδια οικία. Οι σχέσεις τους είχαν περιέλθει σε τέτοια κατάσταση που, παρά τις προσπάθειες των πληρεξούσιων δικηγόρων μέσω της διαδικασίας της διαμεσολάβησης, δεν επετεύχθη συμφωνία για τη ρύθμιση της επιμέλειας του ανηλίκου.

Τον Μάρτιο του 2026 ο 45χρονος κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία ζήτησε την ανάθεση της προσωρινής αποκλειστικής επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου στον ίδιο, με τόπο διαμονής την οικογενειακή στέγη ή επικουρικά τη συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία ανά δεκαπενθήμερο. Παράλληλα, ζήτησε να υποχρεωθεί η εν διαστάσει σύζυγός του να μετοικήσει στην πατρική της οικία και να υποχρεωθεί στην καταβολή διατροφής για το παιδί.

Δεν ήθελε να κάνει εμβόλια το παιδί, δεν εργαζόταν

Κατά τους ισχυρισμούς του, η ίδια φέρεται να εμφάνιζε αρνητική στάση στον υποχρεωτικό εμβολιασμό του τέκνου, να μην εργαζόταν παρά την ολοκλήρωση των πανεπιστημιακών της σπουδών και να μην ήταν συνεπής στην ανατροφή του παιδιού, ενώ ο ίδιος επικαλέστηκε την ευελιξία της εργασίας του με καθεστώς τηλεργασίας σε πολυεθνική εταιρεία. Το δικαστήριο έδωσε εν τέλει την προσωρινή επιμέλεια στη μητέρα.

Πήγε να ρίξει το αμάξι με την εν διαστάσει σύζυγο και το παιδί, στον γκρεμό

Στις 21 Απριλίου του 2026 η μητέρα πήγε να παραλάβει το παιδί από την οικία της μητέρας του εν διαστάσει συζύγου της, με τον ίδιο να ζητά να τον μεταφέρει με το αυτοκίνητο μέχρι ένα κατάστημα στην ευρύτερη περιοχή του Μόντε Σμιθ, με την αιτιολογία ότι έπρεπε να παραλάβει τη μοτοσυκλέτα του πατέρα του.

Η ίδια επιβιβάστηκε στη θέση του οδηγού, ο 45χρονος στη θέση του συνοδηγού και το παιδί στο πίσω κάθισμα, δεμένο στο παιδικό καθισματάκι. Όταν το όχημα κινούταν επί της οδού Ησιόδου, στο ύψος περίπου του κυκλικού κόμβου, ο κατηγορούμενος φέρεται να έπιασε ξαφνικά το τιμόνι με τα χέρια του και να το έστριψε με δύναμη προς την πλευρά του γκρεμού, με σκοπό, σύμφωνα με την κατηγορία, να εκτρέψει το αυτοκίνητο σε αυτόν.

Η οδηγός, σύμφωνα με όσα είπε στην κατάθεσή της, ενεργώντας ενστικτωδώς γύρισε το τιμόνι προς την αντίθετη πλευρά για να αποτρέψει την εκτροπή. Από τη μανούβρα αυτή το όχημα φέρεται να συγκρούστηκε με τον καθρέπτη έτερου αυτοκινήτου που κινούταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας του φθορά.

Στη συνέχεια, και ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν εν κινήσει, ο κατηγορούμενος φέρεται να σηκώθηκε από τη θέση του συνοδηγού, να καβάλησε το κάθισμα του οδηγού και να έβαλε το πόδι του στα πετάλια, με σκοπό να πατήσει το γκάζι για νέα προσπάθεια εκτροπής!

Η ενέργεια ματαιώθηκε από εξωτερικό παράγοντα, καθώς το όχημα διέθετε σύστημα start-stop με αποτέλεσμα να σβήσει ο κινητήρας τη στιγμή που πατήθηκαν τα πετάλια.

Η οδηγός του έτερου οχήματος που υπέστη τη φθορά εντοπίστηκε από τις Αρχές και κατέθεσε ότι, μετά τη σύγκρουση των καθρεπτών, σταμάτησε και είδε στο αυτοκίνητο μια γυναίκα οδηγό, έναν άνδρα συνοδηγό και ένα μικρό παιδί που έκλαιγε.

Αφού έγινε το συμβάν, η 33χρονη γύρισε τον εν διαστάσει σύζυγό της στο σπίτι της μητέρας του κι αποχώρησε με το παιδί. Λίγη ώρα αργότερα, και συγκεκριμένα στις 21:00, ο 45χρονος επιβιβάστηκε στο δικό του αυτοκίνητο, και κινούμενος επί της ίδιας οδού λίγα μέτρα μόλις από το σημείο όπου είχε λάβει χώρα το πρώτο επεισόδιο, εκτράπηκε της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου 60 μέτρων.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και πυροσβέστες. Ο 45χρονος διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύματα, ενώ οι θεράποντες ιατροί διαπίστωσαν ότι η κατάσταση της σωματικής και ψυχολογικής του υγείας ήταν σοβαρή.

Τι υποστηρίζει ο 45χρονος

Ο 45χρονος, ο οποίος κατέληξε φρουρούμενος στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, φέρεται να υποστήριξε πως αυτός παρέλαβε το ανήλικο τέκνο του από τον παιδικό σταθμό στις 13:00 της 21ης Απριλίου 2026. Όταν η εν διαστάσει σύζυγός του προσήλθε στις 20:00 για να το παραλάβει, ο ίδιος υποστήριξε ότι, επειδή ήθελε να μιλήσει μαζί της για το διαζύγιο, προφασίστηκε ότι είχε αφήσει τη μοτοσυκλέτα του στον χώρο στάθμευσης του αρχαίου σταδίου, ώστε εκείνη να τον μεταφέρει εκεί.

Παραδέχθηκε ότι έπιασε το τιμόνι και το έστριψε αριστερά, καθώς, σύμφωνα με τη φράση που χρησιμοποίησε, «τσαντίστηκε με αυτά που έλεγε» η εν διαστάσει σύζυγός του. Παραδέχθηκε επίσης ότι το συμβάν έγινε εκούσια και δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός ή λανθασμένο χειρισμό. Υποστήριξε όμως ότι δεν είχε πρόθεση να ρίξει το αυτοκίνητο της εν διαστάσει συζύγου του στον γκρεμό.

Ως προς τη δική του εκτροπή, ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια της οδήγησης κατανάλωσε σχεδόν όλο το περιεχόμενο μπουκαλιού κρασιού και δύο χάπια από συγκεκριμένο σκεύασμα. Ανέφερε ότι, λόγω της πτώσης δεν τραυματίστηκε σοβαρά, και πως αυτοτραυματίστηκε χρησιμοποιώντας το πολυεργαλείο που βρέθηκε στο σημείο, σε κοιλιά, στήθος και λαιμό.

Πρόσθεσε ότι έχει διαγνωστεί εδώ και επτά περίπου χρόνια με ψυχολογικά προβλήματα και ότι λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή. Πλέον η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, που θα αποφανθεί τι μέλλει γενέσθαι, ειδικά για το πραγματικό θύμα της υπόθεσης, που δεν είναι άλλο από το παιδί.

11:43LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Λιάγκας, Σκορδά ή Super Κατερίνα; «Μάχη» για την πρωτιά

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Διασωληνωμένη 12χρονη ύστερα από σοβαρό τροχαίο στη Μεσαρά

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Κατηγορούν τη Meta ότι επιτρέπει σε ανήλικους κάτω των 13 ετών να έχουν πρόσβαση σε Instagram και Facebook

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Μητέρα πλαστογράφησε τη διάγνωση καρκίνου του 6χρονου γιου της για να αγοράζει είδη πολυτελείας

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: Το αστείο για τον γάμο του με τη Μελάνια και ο έρωτας της μητέρας του για τον ...Κάρολο -«Λυπάμαι αγάπη μου, είναι ένα ρεκόρ που δεν θα ξεπεράσουμε»

11:30ΥΓΕΙΑ

Συνδυασμός 5 κοινών παθήσεων αυξάνει σιωπηλά τον κίνδυνο καρκίνου

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Πλήρωσε 20.000 ευρώ για να βάλει δόντια στην Τουρκία αλλά τώρα δεν μπορεί να φάει

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός ταξί που μετέφερε τον 89χρονο στον ΕΦΚΑ: «Ήταν χαλαρός σε καλή διάθεση»

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στον ΟΑΣΘ την Πρωτομαγιά: Πώς θα κινηθούν τα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση στο Πρωτοδικείο: Η Δικαστική Αστυνομία διευκρινίζει ποιες είναι οι αρμοδιότητές της

11:21ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Eξηγήσεις στη Βουλή για τον πόλεμο στο Ιράν θα δώσει ο υπουργός Πολέμου

11:16ΕΘΝΙΚΑ

ICEYE Hellas: Δορυφόροι ελληνικής τεχνολογίας που «βλέπουν» τη Γη σε κάθε συνθήκη

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος:Θρίλερ στο Μόντε Σμιθ- Το παρασκήνιο της ρήξης του ζεύγους που οδήγησε στην πτώση ΙΧ σε γκρεμό

11:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραγκούνης για 89χρονο που πυροβόλησε στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο: Είχε ξαναπάει, ήταν ευγενικός μέχρι τώρα

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: «Ήθελα απλώς να κάνω θόρυβο, αν ήθελα να σκοτώσω θα σκότωνα» είπε ο 89χρονος πιστολέρο

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για την Ελλάδα - Η Πέμπτη που φέρνει χειμωνιάτικο σκηνικό

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: Τι κατέθεσε στη δίκη που μπορεί να αλλάξει το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης - «Δεν θέλουμε να καταλήξουμε σε σενάριο Terminator»

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι Φρουροί της Επανάστασης καταλαμβάνουν πλήρως την εξουσία εν καιρώ πολέμου - Πώς υποβαθμίζεται ο ρόλος του Χαμενεΐ

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων μετά την επίθεση στο πρώην Ειρηνοδικείο

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση σε ΕΦΚΑ-Εφετείο: Ξύπνησαν μνήμες από τον δολοφόνο με το τσεκούρι στην εφορία της Κοζάνης - Τι λέει ο προϊστάμενος της ΔΟΥ

06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ειδικευόμενη παιδίατρος σε νοσοκομείο της περιφέρειας: «Είμαι 6η μέρα εφημερία» λέει και καταρρέει με σε λυγμούς

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από την ψυχρή εισβολή - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

10:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποσότητα κοκαΐνης συμβατή με τοξικότητα που επιφέρει θάνατο βρέθηκε στη Μυρτώ

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτονία διευθύντριας στον Κολωνό: Έρευνα από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης - Τι απαντά για το «bullying»

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος:Θρίλερ στο Μόντε Σμιθ- Το παρασκήνιο της ρήξης του ζεύγους που οδήγησε στην πτώση ΙΧ σε γκρεμό

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Στον εισαγγελέα σήμερα ο 89χρονος πιστολέρο: Οι συντάξεις άνω των 2.500 ευρώ και η νοσηλεία

09:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο θα διαρκέσει η ψυχρή εισβολή - Η ημερομηνία που επιστρέφει η άνοιξη

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο κατά συρροή δολοφόνος του Βερσάτσε με IQ 147 πήρε το μυστικό μαζί του στον τάφο

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Μετά το Ορμούζ, τα Στενά της Μαλάκα: Ανησυχία για τη νέα «αχίλλειο πτέρνα» της διεθνούς ναυσιπλοΐας

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Κοκτέιλ ουσιών εντοπίστηκε στον οργανισμό της 19χρονης Μυρτούς

07:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Καλαμάτα: Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο 44χρονος Αλβανός που βρέθηκε νεκρός σε στάβλο

07:30ΥΓΕΙΑ

Ποια «σιωπηλή» πάθηση των οστών επηρεάζει το 40% των ενηλίκων - Τι πρέπει να γνωρίζετε

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Σοβαρός τραυματισμός εργαζόμενης σε σούπερ μάρκετ - Ακρωτηριάστηκε εν ώρα εργασίας

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι υποστηρίζει ο 66χρονος που συνομιλούσε με τη Μυρτώ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: «Ήθελα απλώς να κάνω θόρυβο, αν ήθελα να σκοτώσω θα σκότωνα» είπε ο 89χρονος πιστολέρο

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Πλήρωσε 20.000 ευρώ για να βάλει δόντια στην Τουρκία αλλά τώρα δεν μπορεί να φάει

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Τι δώρο έκανε ο βασιλιάς Κάρολος στον Τραμπ - Η λαμπερή δεξίωση και τα γκουρμέ πιάτα με...μέλι του Λευκού Οίκου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ