Ρόδος:Θρίλερ στο Μόντε Σμιθ- Το παρασκήνιο της ρήξης του ζεύγους που οδήγησε στην πτώση ΙΧ σε γκρεμό

Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις του οικογενειακού δράματος στη Ρόδο, το οποίο παραλίγο να κοστίσει τη ζωή -μεταξύ άλλων- και στο 3χρονο παιδί της οικογένειας.

Ένας 45χρονος φέρεται να επιχείρησε να ρίξει στον γκρεμό το ΙΧ στο οποίο επέβαινε η 33χρονη σύζυγός του και το 3 ετών παιδί τους, ενώ ο ίδιος επέστρεψε στο ίδιο σημείο λίγη ώρα αργότερα κι έριξε το δικό του ΙΧ σε χαράδρα βάθους περίπου 60 μέτρων.

Όλα έγιναν το βράδυ της 21ης Απριλίου 2026 στην περιοχή Μόντε Σμιθ, τοποθεσία γνωστή για τις απότομες πλαγιές της. Ο 45χρονος συνελήφθη, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακουργηματικές και πλημμεληματικές πράξεις, σε επιβολή περιοριστικών όρων από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου και σε παράλληλη εξέλιξη της αστικής διαμάχης για την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.

Η ρήξη ανάμεσα στο ζευγάρι

Σύμφωνα με τη «Δημοκρατική», το ζευγάρι γνωρίστηκε τον Ιανουάριο του 2022 και απέκτησε ένα αγόρι που σήμερα είναι περίπου 3,5 ετών, κι από τους πρώτους μήνες υπήρξαν σύννεφα στις σχέσεις τους. Τελικά, τα Χριστούγεννα του 2025 το ζευγάρι αποφάσισε να χωρίσει, ενώ η σύζυγος εξακολουθούσε να διαμένει στην ίδια οικία. Οι σχέσεις τους είχαν περιέλθει σε τέτοια κατάσταση που, παρά τις προσπάθειες των πληρεξούσιων δικηγόρων μέσω της διαδικασίας της διαμεσολάβησης, δεν επετεύχθη συμφωνία για τη ρύθμιση της επιμέλειας του ανηλίκου.

Τον Μάρτιο του 2026 ο 45χρονος κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία ζήτησε την ανάθεση της προσωρινής αποκλειστικής επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου στον ίδιο, με τόπο διαμονής την οικογενειακή στέγη ή επικουρικά τη συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία ανά δεκαπενθήμερο. Παράλληλα, ζήτησε να υποχρεωθεί η εν διαστάσει σύζυγός του να μετοικήσει στην πατρική της οικία και να υποχρεωθεί στην καταβολή διατροφής για το παιδί.

Δεν ήθελε να κάνει εμβόλια το παιδί, δεν εργαζόταν

Κατά τους ισχυρισμούς του, η ίδια φέρεται να εμφάνιζε αρνητική στάση στον υποχρεωτικό εμβολιασμό του τέκνου, να μην εργαζόταν παρά την ολοκλήρωση των πανεπιστημιακών της σπουδών και να μην ήταν συνεπής στην ανατροφή του παιδιού, ενώ ο ίδιος επικαλέστηκε την ευελιξία της εργασίας του με καθεστώς τηλεργασίας σε πολυεθνική εταιρεία. Το δικαστήριο έδωσε εν τέλει την προσωρινή επιμέλεια στη μητέρα.

Πήγε να ρίξει το αμάξι με την εν διαστάσει σύζυγο και το παιδί, στον γκρεμό

Στις 21 Απριλίου του 2026 η μητέρα πήγε να παραλάβει το παιδί από την οικία της μητέρας του εν διαστάσει συζύγου της, με τον ίδιο να ζητά να τον μεταφέρει με το αυτοκίνητο μέχρι ένα κατάστημα στην ευρύτερη περιοχή του Μόντε Σμιθ, με την αιτιολογία ότι έπρεπε να παραλάβει τη μοτοσυκλέτα του πατέρα του.

Η ίδια επιβιβάστηκε στη θέση του οδηγού, ο 45χρονος στη θέση του συνοδηγού και το παιδί στο πίσω κάθισμα, δεμένο στο παιδικό καθισματάκι. Όταν το όχημα κινούταν επί της οδού Ησιόδου, στο ύψος περίπου του κυκλικού κόμβου, ο κατηγορούμενος φέρεται να έπιασε ξαφνικά το τιμόνι με τα χέρια του και να το έστριψε με δύναμη προς την πλευρά του γκρεμού, με σκοπό, σύμφωνα με την κατηγορία, να εκτρέψει το αυτοκίνητο σε αυτόν.

Η οδηγός, σύμφωνα με όσα είπε στην κατάθεσή της, ενεργώντας ενστικτωδώς γύρισε το τιμόνι προς την αντίθετη πλευρά για να αποτρέψει την εκτροπή. Από τη μανούβρα αυτή το όχημα φέρεται να συγκρούστηκε με τον καθρέπτη έτερου αυτοκινήτου που κινούταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας του φθορά.

Στη συνέχεια, και ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν εν κινήσει, ο κατηγορούμενος φέρεται να σηκώθηκε από τη θέση του συνοδηγού, να καβάλησε το κάθισμα του οδηγού και να έβαλε το πόδι του στα πετάλια, με σκοπό να πατήσει το γκάζι για νέα προσπάθεια εκτροπής!

Η ενέργεια ματαιώθηκε από εξωτερικό παράγοντα, καθώς το όχημα διέθετε σύστημα start-stop με αποτέλεσμα να σβήσει ο κινητήρας τη στιγμή που πατήθηκαν τα πετάλια.

Η οδηγός του έτερου οχήματος που υπέστη τη φθορά εντοπίστηκε από τις Αρχές και κατέθεσε ότι, μετά τη σύγκρουση των καθρεπτών, σταμάτησε και είδε στο αυτοκίνητο μια γυναίκα οδηγό, έναν άνδρα συνοδηγό και ένα μικρό παιδί που έκλαιγε.

Αφού έγινε το συμβάν, η 33χρονη γύρισε τον εν διαστάσει σύζυγό της στο σπίτι της μητέρας του κι αποχώρησε με το παιδί. Λίγη ώρα αργότερα, και συγκεκριμένα στις 21:00, ο 45χρονος επιβιβάστηκε στο δικό του αυτοκίνητο, και κινούμενος επί της ίδιας οδού λίγα μέτρα μόλις από το σημείο όπου είχε λάβει χώρα το πρώτο επεισόδιο, εκτράπηκε της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου 60 μέτρων.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και πυροσβέστες. Ο 45χρονος διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύματα, ενώ οι θεράποντες ιατροί διαπίστωσαν ότι η κατάσταση της σωματικής και ψυχολογικής του υγείας ήταν σοβαρή.

Τι υποστηρίζει ο 45χρονος

Ο 45χρονος, ο οποίος κατέληξε φρουρούμενος στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, φέρεται να υποστήριξε πως αυτός παρέλαβε το ανήλικο τέκνο του από τον παιδικό σταθμό στις 13:00 της 21ης Απριλίου 2026. Όταν η εν διαστάσει σύζυγός του προσήλθε στις 20:00 για να το παραλάβει, ο ίδιος υποστήριξε ότι, επειδή ήθελε να μιλήσει μαζί της για το διαζύγιο, προφασίστηκε ότι είχε αφήσει τη μοτοσυκλέτα του στον χώρο στάθμευσης του αρχαίου σταδίου, ώστε εκείνη να τον μεταφέρει εκεί.

Παραδέχθηκε ότι έπιασε το τιμόνι και το έστριψε αριστερά, καθώς, σύμφωνα με τη φράση που χρησιμοποίησε, «τσαντίστηκε με αυτά που έλεγε» η εν διαστάσει σύζυγός του. Παραδέχθηκε επίσης ότι το συμβάν έγινε εκούσια και δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός ή λανθασμένο χειρισμό. Υποστήριξε όμως ότι δεν είχε πρόθεση να ρίξει το αυτοκίνητο της εν διαστάσει συζύγου του στον γκρεμό.

Ως προς τη δική του εκτροπή, ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια της οδήγησης κατανάλωσε σχεδόν όλο το περιεχόμενο μπουκαλιού κρασιού και δύο χάπια από συγκεκριμένο σκεύασμα. Ανέφερε ότι, λόγω της πτώσης δεν τραυματίστηκε σοβαρά, και πως αυτοτραυματίστηκε χρησιμοποιώντας το πολυεργαλείο που βρέθηκε στο σημείο, σε κοιλιά, στήθος και λαιμό.

Πρόσθεσε ότι έχει διαγνωστεί εδώ και επτά περίπου χρόνια με ψυχολογικά προβλήματα και ότι λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή. Πλέον η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, που θα αποφανθεί τι μέλλει γενέσθαι, ειδικά για το πραγματικό θύμα της υπόθεσης, που δεν είναι άλλο από το παιδί.