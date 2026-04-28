Ρόδος: Πρώτα προσπάθησε να ρίξει σε γκρεμό την εν διαστάσει σύζυγό του και μετά να αυτοκτονήσει

Snapshot Ο 45χρονος προσπάθησε να ρίξει με το αυτοκίνητο στον γκρεμό την εν διαστά σύζυγό του και το ανήλικο παιδί τους κατά τη διάρκεια μεταφοράς τους στη Ρόδο.

Η μητέρα αντέδρασε και απέτρεψε την πτώση στο γκρεμό, με αποτέλεσμα σύγκρουση με άλλο όχημα.

Αργότερα, ο 45χρονος εκτράπηκε μόνος του με το δικό του αυτοκίνητο σε γκρεμό βάθους περίπου 60 μέτρων και νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση και ενδοοικογενειακή βία.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη με προανάκριση και συλλογή μαρτυριών και στοιχείων για την πλήρη ανασύνθεση των γεγονότων.

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στη Ρόδο το βράδυ της 21ης Απριλίου, με πρωταγωνιστές μια μητέρα, το ανήλικο παιδί της και τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την τοπική εφημερίδα «Δημοκρατική», η μητέρα μετέβη στην οικία της μητέρας του 45χρονου για να παραλάβει το παιδί τους και, κατόπιν αιτήματός του, τον μετέφερε με το όχημά της. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς την πόλη της Ρόδου, ο άνδρας φέρεται να άρπαξε αιφνιδιαστικά το τιμόνι, επιχειρώντας να στρίψει προς έναν γκρεμό.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον φερόμενο ως δράστη να νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική, ενώ η παθούσα έχει αναθέσει την υπόθεσή της σε δικηγόρο.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής, το βράδυ της 21ης Απριλίου 2026 και περί ώρα 20:00, η μητέρα του ανήλικου τέκνου, μια ημεδαπή που βρίσκεται σε διάσταση με τον σύζυγό της και έχει την επιμέλεια του παιδιού, μετέβη με το αυτοκίνητό της στο σπίτι της μητέρας του 45χρονου, προκειμένου να παραλάβει το τρίχρονο παιδί τους.

Η μητέρα τοποθέτησε το ανήλικο, δεμένο στο ειδικό καθισματάκι του, στα πίσω καθίσματα του οχήματος. Στο τιμόνι κάθισε η ίδια, ενώ στη θέση του συνοδηγού επιβιβάστηκε ο 45χρονος, καθώς, σύμφωνα με τα όσα έχει καταθέσει η μητέρα, ο ίδιος της είχε ζητήσει να τον μεταφέρει στον χώρο στάθμευσης πλησίον του αρχαίου σταδίου, στην ευρύτερη περιοχή του Μοντε Σμιθ.

Η διαδρομή ξεκίνησε φαινομενικά ομαλά, χωρίς τίποτα να προμηνύει αυτό που, λίγα λεπτά αργότερα, θα μετέτρεπε ένα συνηθισμένο βράδυ σε σκηνικό θρίλερ.

Ενώ το όχημα κινούνταν επί κεντρικής οδού της περιοχής, με κατεύθυνση προς την πόλη της Ρόδου, και είχε πλησιάσει στο ύψος ενός κυκλικού κόμβου, ο 45χρονος, σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε η ίδια η οδηγός, έπιασε αιφνιδιαστικά το τιμόνι και το έστριψε με δύναμη προς την πλευρά όπου ανοίγεται ο γκρεμός, με σκοπό, κατά τους ισχυρισμούς της παθούσας, να ρίξει το αυτοκίνητο, μαζί με την ίδια και το ανήλικο παιδί τους, στο κενό.

Η οδηγός, αντιδρώντας ενστικτωδώς, γύρισε με δύναμη το τιμόνι προς την αντίθετη κατεύθυνση, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τη βίαιη εκτροπή. Το αποτέλεσμα ήταν το όχημά της να συγκρουστεί με άλλο διερχόμενο αυτοκίνητο, που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας υλικές ζημιές στον καθρέφτη του.

Η τροπή της υπόθεσης δεν σταμάτησε εκεί, σύμφωνα με την εφημερίδα «Δημοκρατική».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, ο 45χρονος, ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν ακόμη εν κινήσει, σηκώθηκε από τη θέση του συνοδηγού, καβάλησε το κάθισμα του οδηγού και την ίδια την παθούσα, και επιχείρησε να φτάσει με το πόδι του τα πετάλια, προκειμένου, όπως διατείνεται η μητέρα του παιδιού, να πατήσει το γκάζι και να ολοκληρώσει την εκτροπή στον γκρεμό.

Η προσπάθεια, ωστόσο, δεν τελεσφόρησε, καθώς το όχημα διαθέτει σύστημα start – stop, με αποτέλεσμα ο κινητήρας να σβήσει αυτόματα τη στιγμή που εκείνος πάτησε τα πετάλια.

Η αποβίβαση και η δεύτερη πτώση στον γκρεμό

Μετά το αποτυχημένο, εγχείρημα, ο 45χρονος αποβιβάστηκε από το όχημα στην οικία της μητέρας του και επιβιβάστηκε σε δικό του ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο.

Λίγη ώρα αργότερα, και συγκεκριμένα περί ώρα 21:00 της ίδιας ημέρας, κινούμενος στον ίδιο δρόμο όπου είχε εκτυλιχθεί το πρώτο περιστατικό, και μάλιστα μόλις λίγα μέτρα μακριά από το αρχικό σημείο, εκτράπηκε της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό βάθους περίπου 60 μέτρων.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν το όχημα στη χαράδρα. Κατά τον σχετικό έλεγχο, διαπιστώθηκε, έντονη οσμή οινοπνεύματος, ενώ ο 45χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Η αυτοψία στον τόπο του συμβάντος είχε ως αποτέλεσμα την ανεύρεση και κατάσχεση χρηματικού ποσού, τραπεζικών καρτών, εγγράφων και προσωπικών αντικειμένων, που εντοπίστηκαν διάσπαρτα μέσα στο όχημα.

Η εμπλοκή τρίτου οχήματος και η μαρτυρία της οδηγού

Στη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας ταυτοποιήθηκε και η οδηγός του τρίτου οχήματος, με το οποίο είχε συγκρουστεί το αυτοκίνητο της μητέρας στην πρώτη φάση του περιστατικού.

Η εν λόγω οδηγός, εξεταζόμενη από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανέφερε ότι κινούνταν στον ίδιο δρόμο με κατεύθυνση προς το Νοσοκομείο της Ρόδου, όταν, από το αντίθετο ρεύμα, αντιλήφθηκε ένα αυτοκίνητο να εκτελεί απότομους και αδικαιολόγητους ελιγμούς.

Όπως κατέθεσε, προσπάθησε να το αποφύγει, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να έρθουν σε επαφή.

Η συγκεκριμένη κατάθεση θεωρείται, σύμφωνα με πληροφορίες, καθοριστικής σημασίας για την ανασύνθεση της αλυσίδας των γεγονότων, καθώς επιβεβαιώνει, από εντελώς ανεξάρτητη πηγή, την ύπαρξη απότομων και βίαιων ελιγμών μέσα στο όχημα την κρίσιμη στιγμή.

Το οικογενειακό πλαίσιο και η εικόνα της σχέσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 45χρονος είναι τυπικά έγγαμος με την παθούσα, με την οποία έχουν αποκτήσει ένα παιδί ηλικίας τριών ετών και έξι μηνών. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, ωστόσο, βρίσκονταν σε διάσταση, με την επιμέλεια του ανήλικου να έχει ανατεθεί στη μητέρα.

Το γεγονός αυτό φαίνεται πως αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την εκτίμηση των κινήτρων, καθώς, όπως προκύπτει από τις καταθέσεις μαρτύρων, η σχέση των δύο διανύει εδώ και καιρό μια ιδιαίτερα τεταμένη φάση, σύμφωνα με τη Δημοκρατική.

Οι αρχές, πάντως, εξετάζουν το σύνολο των δεδομένων με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς προηγήθηκε της εν λόγω βραδιάς.

Οι κατηγορίες και η εξέλιξη της υπόθεσης

Σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία που, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνει τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της επικίνδυνης οδήγησης, της παράβασης της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο ίδιος, μετά τη δική του εκτροπή στον γκρεμό, νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική, με την υπόθεση να βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης και να αναμένεται να εξεταστεί στη συνέχεια από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Το τοπίο της έρευνας

Η προανάκριση συνεχίζεται, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να συγκεντρώνουν πρόσθετο υλικό, να εξετάζουν τυχόν νέους μάρτυρες και να αξιολογούν τα ευρήματα από την αυτοψία στους δύο τόπους των συμβάντων, που απέχουν μεταξύ τους ελάχιστα μέτρα.

Στο επίκεντρο των ερευνών παραμένει η ανασύνθεση της χρονικής αλληλουχίας των γεγονότων, από τη στιγμή της παραλαβής του παιδιού από την οικία της γιαγιάς του, μέχρι την τελική εκτροπή του οχήματος του 45χρονου στον γκρεμό.

