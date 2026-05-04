Είναι οι αναμνήσεις σας αληθινές; Οι φυσικοί επανεξετάζουν το παράδοξο του εγκεφάλου Boltzmann

Η εργασία τους συνδέει την υπόθεση του εγκεφάλου Boltzmann, τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής και τη σχετική «υπόθεση του παρελθόντος»

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Είναι οι αναμνήσεις σας αληθινές; Οι φυσικοί επανεξετάζουν το παράδοξο του εγκεφάλου Boltzmann
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η υπόθεση του εγκεφάλου Boltzmann προτείνει ότι οι αναμνήσεις και οι αντιλήψεις μας μπορεί να είναι τυχαίες διακυμάνσεις εντροπίας και όχι αληθινά παρελθοντικά γεγονότα.
  • Το θεώρημα του Μπόλτζμαν, βασικό στη στατιστική μηχανική, είναι χρονικά συμμετρικό και δεν προτιμά καμία κατεύθυνση του χρόνου, δημιουργώντας την πιθανότητα ψευδαισθήσεων μνήμης.
  • Η νέα μελέτη συνδέει την υπόθεση του εγκεφάλου Boltzmann με τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής και την υπόθεση του παρελθόντος, που υποθέτει χαμηλή εντροπία στην αρχή του σύμπαντος.
  • Οι ερευνητές αναδεικνύουν ότι πολλές συζητήσεις για την εντροπία και τη μνήμη βασίζονται σε κυκλικές συλλογιστικές μεθόδους που αλληλοϋποστηρίζουν υποθέσεις και συμπεράσματα.
  • Η εργασία διαχωρίζει τους φυσικούς νόμους από τις υποθέσεις ερμηνείας τους, προσφέροντας πιο διαφανή προσέγγιση στα ερωτήματα για τον χρόνο, την εντροπία και τη φύση της μνήμης.
Snapshot powered by AI

Μία νέα ματιά στη διάσημη υπόθεση του «εγκέφαλου Boltzmann», ρίχνουν ο καθηγητής του SFI, David Wolpert, το μέλος της Σχολής Φράκταλ του SFI, Carlo Rovelli, και ο φυσικός Jordan Scharnhorst.

Η θεωρία αυτή υποδηλώνει ότι οι αναμνήσεις, οι αντιλήψεις και οι παρατηρήσεις μας μπορεί να μην αντανακλούν καθόλου ένα πραγματικό παρελθόν. Αντίθετα, θα μπορούσαν να έχουν σχηματιστεί τυχαία μέσω διακυμάνσεων στην εντροπία, δίνοντας την εντύπωση μιας συνεκτικής ιστορίας που δεν συνέβη ποτέ στην πραγματικότητα.

Το αίνιγμα προέρχεται από μια βαθιά ένταση στη στατιστική φυσική. Ένα βασικό θεμέλιο για την κατανόηση του γιατί ο χρόνος φαίνεται να κινείται προς μία κατεύθυνση είναι το θεώρημα του Μπόλτζμαν, μια κεντρική αρχή στη στατιστική μηχανική που συνδέεται με τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής. Αυτός ο νόμος εξηγεί γιατί η εντροπία τείνει να αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου, δίνοντάς μας μια αίσθηση του παρελθόντος και του μέλλοντος.

Ωστόσο, το ίδιο το θεώρημα είναι χρονικά συμμετρικό, που σημαίνει ότι δεν προτιμά μια κατεύθυνση του χρόνου έναντι μιας άλλης. Αυτό δημιουργεί μια εκπληκτική συνέπεια. Από μια αυστηρά τυπική άποψη, είναι πιο πιθανό τα μοτίβα που αποτελούν τις αναμνήσεις και τις παρατηρήσεις μας να προκύπτουν από τυχαίες διακυμάνσεις της εντροπίας παρά από μια πραγματική ακολουθία παρελθοντικών γεγονότων.

Με απλά λόγια, η φυσική φαίνεται να επιτρέπει την πιθανότητα οι αναμνήσεις μας να μην είναι αξιόπιστα αρχεία, αλλά μάλλον λεπτομερείς ψευδαισθήσεις που παράγονται τυχαία.

Αυτή η ανησυχητική ιδέα είναι που ορίζει την υπόθεση του εγκεφάλου Boltzmann.

Πώς οι υποθέσεις σχετικά με τον χρόνο διαμορφώνουν τη συζήτηση

Για να κατανοήσουν καλύτερα αυτό το πρόβλημα, οι ερευνητές δημιούργησαν ένα επίσημο πλαίσιο που εξετάζει πώς διαφορετικές υποθέσεις επηρεάζουν τα συμπεράσματα σχετικά με την εντροπία και τη μνήμη. Η εργασία τους συνδέει την υπόθεση του εγκεφάλου Boltzmann, τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής και τη σχετική «υπόθεση του παρελθόντος», η οποία υποθέτει ότι το σύμπαν ξεκίνησε σε μια κατάσταση χαμηλής εντροπίας.

Η μελέτη εισάγει αυτό που οι συγγραφείς αποκαλούν «εικασία της εντροπίας» για να επισημάνει ένα βασικό πρόβλημα σε πολλά υπάρχοντα επιχειρήματα. Δείχνουν ότι οι συζητήσεις σχετικά με την εντροπία, τον χρόνο και τη μνήμη συχνά βασίζονται σε λεπτές κυκλικές συλλογιστικές μεθόδους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι υποθέσεις για το παρελθόν χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν συμπεράσματα, όπως η αξιοπιστία της μνήμης ή η κατεύθυνση προς την οποία αυξάνεται η εντροπία. Τα ίδια αυτά συμπεράσματα χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για να δικαιολογήσουν τις αρχικές υποθέσεις.

Αντί να διευθετήσουν τη διαμάχη, οι ερευνητές επικεντρώνονται στο να καταστήσουν σαφείς αυτές τις κρυφές δομές. Διαχωρίζοντας τον ρόλο των φυσικών νόμων από τις υποθέσεις που χρησιμοποιούμε για να τους ερμηνεύσουμε, η μελέτη παρέχει έναν πιο διαφανή τρόπο να σκεφτούμε τα μακροχρόνια ερωτήματα που αφορούν τον χρόνο, την εντροπία και τη φύση της μνήμης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Το σχόλιο για Καστανίδη και το αίτημα για εκλογές ακόμα και αύριο - Τι είπε για 4ημερη εργασία και μειωμένο ΦΠΑ

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σκηνές τρόμου έξω από μπαρ στο Ηράκλειο - Άγρια επίθεση σε 57χρονο πορτιέρη

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός στις 8-9 Μαΐου

20:30LIFESTYLE

Η Βίκυ Λέανδρος στη σκηνή της Eurovision – Ποιοι άλλοι σταρ επιστρέφουν;

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Λευκός Οίκος τον εμφανίζει και πάλι σε ρόλο ιππότη Τζεντάι

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Ο Έλληνας μαθητής που διακρίθηκε στη NASA και είναι μόλις 15 ετών - Ποιος είναι ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος

20:08ΠΟΛΤΟΣ

Μπορεί ο Τσίπρας να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό;

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τεράστιο άγαλμα του Φαραώ με βιβλικές αναφορές στην «Έξοδο» του Μωυσή

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Διοικητής της CENTCOM: Ανατινάξαμε 6 ιρανικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Εμπλοκή άγκυρας στο Blue Star Naxos - Tαλαιπωρία για 514 επιβάτες

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Οι μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό και η δυναμική νέων σχηματισμών

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Δήλωσε ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση για να αποφύγει τη φυλακή

19:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κολλέγιο Αθηνών

19:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβανός για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Οι καταχραστές με επικήρυξαν και απείλησαν την οικογένεια μου»

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεν είχαμε κανένα σχέδιο να επιτεθούμε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

19:32WHAT THE FACT

Είναι οι αναμνήσεις σας αληθινές; Οι φυσικοί επανεξετάζουν το παράδοξο του εγκεφάλου Boltzmann

19:19ΥΓΕΙΑ

Πώς η μυϊκή ενδυνάμωση αυξάνει το προσδόκιμο ζωής: Τι δείχνει νέα μελέτη

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Αντιδράσεις για τις αυξήσεις στις μισθώσεις παραλιών - «Έως 100 ευρώ η ξαπλώστρα»

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Νιώθετε φούσκωμα; Αυτές οι σπιτικές λύσεις λειτουργούν πιο γρήγορα απ' ό,τι φαντάζεστε

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Αστυπάλαια: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, λόγω λειψυδρίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:28ΕΛΛΑΔΑ

Τσούκαλης στο Newsbomb: «Αυτό είναι το στοιχείο-κλειδί για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα»

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Επίτηδες έριξε ο πιλότος το Boeing 737 με 132 νεκρούς - Η αλήθεια ανακοινώθηκε 4 χρόνια μετά

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεν είχαμε κανένα σχέδιο να επιτεθούμε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για ιρανική πυραυλική επίθεση - Έσπασε την εκεχειρία η Τεχεράνη;

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Οι μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό και η δυναμική νέων σχηματισμών

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

14:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μετάνιωσα που την έβαλα στο μπλέντερ»: Η απολογία του 43χρονου που σκότωσε την Μις Ελβετία

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

18:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χιονιά στην αφρικανική σκόνη - Πότε θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 30°C

16:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Prorata: Μπροστά με 13,5 μονάδες η ΝΔ – Τι ποσοστό θα συγκέντρωναν Τσίπρας, Καρυστιανού

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος 4χρονης: Η γιαγιά της την ανάγκασε να πιει ένα μπουκάλι ουίσκι για τιμωρία

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Ο Έλληνας μαθητής που διακρίθηκε στη NASA και είναι μόλις 15 ετών - Ποιος είναι ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος

18:44LIFESTYLE

Συγκινεί η Μαρέβα Μητσοτάκη για τον θάνατο του Γιάννη Κολοτούρα: «Πίστεψα ότι θα γίνει το θαύμα»

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στη Λειψία - Δύο νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες

17:44ΕΛΛΑΔΑ

«Του είπα, έχω δύο παιδιά… Πάρε ό,τι θέλεις»: Συγκλονίζει οδηγός ταξί που έπεσε θύμα ληστείας στο κέντρο της Αγίας Βαρβάρας

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Mercosur: Σαλμονέλα σε κοτόπουλα από Βραζιλία που εισήχθησαν στην Ελλάδα - «Δεν εφαρμόζονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα», λένε οι γεωτεχνικοί

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Μάιος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης - Γαστρονομία, αγορές, εργαστήρια, δράσεις ευεξίας, εκδηλώσεις και πολλές ακόμα εμπειρίες!

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Αντιδράσεις για τις αυξήσεις στις μισθώσεις παραλιών - «Έως 100 ευρώ η ξαπλώστρα»

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Κροκόδειλος κατασπάραξε άνδρα: Οι αστυνομικοί τον... συνέλαβαν για να βρουν το πτώμα στην κοιλιά του ζώου

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τεράστιο άγαλμα του Φαραώ με βιβλικές αναφορές στην «Έξοδο» του Μωυσή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ