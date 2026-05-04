Επιστήμονας ετών 15: Ποιος είναι ο Έλληνας μαθητής που διακρίθηκε στη NASA

Για τη διάκρισή του στη NASA σε ηλικία μόλις 15 ετών μίλησε ο νεαρός μαθητής Βίκτωρας Γιαννικόπουλος στο Action24 την Δευτέρα.

Όπως σημείωσε ο ίδιος, ο οποίος είναι μαθητής της Γ' Γυμνασίου ήδη από την ηλικία των 13 ετών, έχει πάρει μέρος σε πολλούς διαγωνισμούς, τους οποίους κέρδισε. Όταν ερωτήθηκε τι είναι η Κβαντική Φυσική, το οποίο αποτελεί αντικείμενο του ενδιαφέροντος του, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ένας τομέας της Φυσικής είναι η Κβαντική, που ασχολείται με τον μικρόκοσμο, δηλαδή τα άτομα, τα σωματίδια και όχι με τα καθημερινά πράγματα που ασχολείται η Φυσική».

Αναφερόμενος στο πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή του, ανέφερε ότι ασχολήθηκε με την «εργασία στο Βαλκανικό Σχολείο (Βαλκανικό Θερινό Σχολείο Φυσικής στη Θεσσαλονίκη) και πρόκειται στην ουσία για μία αποστολή μαζί με τη NASA, την οποία σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε μέχρι περίπου το 2035».

Η συνεργασία με τη NASA δήλωσε ότι ήρθε μετά από δική του πρωτοβουλία: «Είχα καταθέσει την ιδέα και τη δέχτηκαν κι έτσι είμαστε σε μια επικοινωνία για την υλοποίηση αυτής της ιδέας».

«Είναι μια αποστολή συνέχεια των αποστολών Voyager, με πολύ καλύτερη τεχνολογία με σκοπό να φτάσουμε την περιοχή που βρίσκονται τώρα τα Voyager που ονομάζεται Διαστρικός Χώρος κι έτσι να καταφέρουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να φτάσουμε σε άλλα ηλιακά συστήματα όπως τον αστερισμό της καμηλοπάρδαλης», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στους γονείς του, ο 15χρονος Βίκτωρας είπε: «Μου διάβαζαν από πολύ μικρή ηλικία για τα αστέρια και αυτό μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Ήταν εκεί για να με βοηθήσουν στα δύσκολα και τα εύκολα».

Όσον αφορά την ασυνήθιστη καθημερινότητά του σε σχέση με τους συνομιλήκους του, είπε ότι όταν γυρνάει από το σχολείο και αφού τελειώσει με τις υποχρεώσεις του, αφιερώνει χρόνο και στην παρουσίαση που έχει να ετοιμάσει αλλά και στη συνεργασία που έχει με τη NASA.

«Είχα άγχος στην αρχή, αλλά στη συνέχεια κατάλαβα ότι είναι αυτό που μου ταιριάζει και όταν είσαι πιο χαλαρός τότε τα πράγματα κυλάνε πιο εύκολα», σημείωσε.

Για τα μελλοντικά σχέδιά του, ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος είπε: «Θα ήθελα να συνδυάσω την Ιατρική, που είναι κάτι που αγαπώ με την Αστροφυσική και να καταφέρω να ενώσω αυτά τα δύο επαγγέλματα σε κάτι που να τα συνδυάζει γιατί το μέλλον με την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ο συνδυασμός αυτών των δύο».

