Ζελένσκι: Απέρριψε την πρόταση για κατάπαυση πυρός την 9η Μαΐου

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε σήμερα την πρόταση για κατάπαυση του πυρός για μία μόνο ημέρα στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας ως «μη σοβαρή», τονίζοντας ότι το Κίεβο δεν έχει λάβει ακόμη καμία επίσημη πρόταση.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε σήμερα διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία, με την ευκαιρία των επετειακών εκδηλώσεων για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των ναζί, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, ο στρατός θα τηρήσει μονομερή κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου «με βάση την απόφαση του ανώτατου ηγέτη των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν».

Το υπουργείο προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι αν η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις «θα υπάρξει μαζική πυραυλική επίθεση αντιποίνων στο κέντρο του Κιέβου».

Εκτοξευτής διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων τύπου «Topol M» περνά κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης για την Ημέρα της Νίκης. 9 Μαΐου 2019. AP

