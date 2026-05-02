Η βιομηχανική πόλη Ντνίπρο έχει δεχθεί μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones τις τελευταίες ημέρες

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποσχέθηκε χθες Παρασκευή ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας σε Οδησσό και Ντνίπρο, δύο μεγαλουπόλεις που υπέστησαν σφοδρά ρωσικά πλήγματα το τελευταίο διάστημα.

«Για το Ντνίπρο, θα υπάρξουν επιπλέον συστήματα ραντάρ, εξοπλισμός ηλεκτρονικών παρεμβολών και περισσότερο προσωπικό», είπε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Διευκρίνισε ότι οι ενισχύσεις αφορούν επίσης την Οδησσό, υποστηρίζοντας πως τα ποσοστά αναχαιτίσεων έχουν ήδη αυξηθεί. «Ωστόσο, πρέπει να αυξηθούν κι άλλο», παραδέχθηκε.

Η βιομηχανική πόλη Ντνίπρο έχει δεχθεί μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones τις τελευταίες ημέρες. Το λιμάνι της Οδησσού και η γύρω περιοχή βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, η Ουκρανία έχει αποκτήσει προηγμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας από τη Δύση, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις.

05:25ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι υποσχέθηκε ενίσχυση της αεράμυνας σε Οδησσό και Ντνίπρο

04:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ε-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Τι πληρώνουν έως τις 8 Μαΐου

04:25ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Απεργία διαρκείας κήρυξε η εργατική συνομοσπονδία

04:01ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εγκρίθηκαν πωλήσεις πολεμικού υλικού 8,6 δισ. δολαρίων στην Μέση Ανατολή

03:25ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: 12 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

02:58ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Τουλάχιστον 11 νεκροί σε τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο

02:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν σταμάτησαν

01:57ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Εκατοντάδες συγκεντρώσεις για την Πρωτομαγιά

01:29ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Καταδικάζει τις νέες κυρώσεις από τις ΗΠΑ

00:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αποσύρουν 5000 στρατιωτικούς από την Γερμανία μέσα στο επόμενο έτος

00:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο

00:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Έκανε το 2-0 κι ετοιμάζεται για το Final 4 της Αθήνας

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο Νοτιοκορεάτη ηθοποιού: Τον βρήκαν νεκρό στο εστιατόριο του λίγο πριν τα εγκαίνια

23:48LIFESTYLE

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Νέο ντοκιμαντέρ με άγνωστες ηχογραφήσεις - Πότε κάνει πρεμιέρα

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορική τραγωδία στο Τέξας: Νεκροί 4 παίκτες pickleball και ο πιλότος από συντριβή Τσέσνα

23:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 300 ευρώ: Αυξάνεται η ενίσχυση για τους συνταξιούχους - Ποιοι το δικαιούνται

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Λειαίνει τις γωνίες το Ιράν: Οι υποχωρήσεις στην νέα πρόταση - Τι αναφέρει η Wall Street Journal

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Ψωμί: Νέα επιστημονική έρευνα αλλάζει όσα γνωρίζαμε για την προέλευση του σιταριού

23:22LIFESTYLE

Ζέιν Μάλικ: Ακύρωσε όλες τις συναυλίες της περιοδείας του στις ΗΠΑ - Τι συνέβη

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Γλίτωσε από θαύμα: Έσπασαν τα φρένα, έπεσε από γκρεμό και βγήκε αλώβητος

17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικές εικόνες: Άνδρας ρίχνει κάτω και κλωτσάει καλόγρια στη μέση του δρόμου στην Ιερουσαλήμ

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε θα κρατήσει η σπάνια ατμοσφαιρική κυκλοφορία - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρό το ένα από τα «Δίδυμα της Ειρήνης»: Ο 25χρονος γιος Νορβηγών διπλωματών που κληρονόμησε 5 εκατ. δολάρια από τον Έπσταϊν

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα του 13χρονου που σκοτώθηκε με πατίνι - «Καλό ταξίδι bro...»

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Λειαίνει τις γωνίες το Ιράν: Οι υποχωρήσεις στην νέα πρόταση - Τι αναφέρει η Wall Street Journal

22:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηχηρή διάψευση Ράμμου για το Επικρατείας του Τσίπρα: «Γελοίες ειδήσεις»

19:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Το video της ντροπής: Άνδρας ασφαλείας της Βαλένθια απαιτεί από τον Ρογκαβόπουλο να καθίσει

22:45LIFESTYLE

Ελένη Ράντου: Την συγχώρησα, η ασθένεια της μου έδωσε χρόνο να την καταλάβω καλύτερα

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: «Αν ήταν βράδυ, δεν θα έβγαινε κανείς ζωντανός», λέει ένοικος διαμερίσματος που πήρε φωτιά

21:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Γιαννακόπουλου: «Πόσο με φοβάστε; Ποιος θα μου φέρει την κούπα στο Σούνιο;»

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Μπάρος: Η άμμος της Σαχάρας χρωματίζει το χιόνι του θρυλικού υψηλότερου περάσματος της Ελλάδας

19:59WHAT THE FACT

Ο Ντα Βίντσι διέγνωσε κατά λάθος μια θανατηφόρα ασθένεια 346 χρόνια πριν την ιατρική

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Οργή 89χρονου «πιστολέρο» για τις δηλώσεις της κόρης του - «Είναι απούσα, δεν δικαιούται να μιλά», λέει ο δικηγόρος του δράστη

15:59LIFESTYLE

Το Σόι σου: Η απόφαση του καναλιού για τη σειρά

21:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Απόφαση-σκάνδαλο της EuroLeague: Τιμωρία 3 αγωνιστικών στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

23:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 300 ευρώ: Αυξάνεται η ενίσχυση για τους συνταξιούχους - Ποιοι το δικαιούνται

22:05LIFESTYLE

Η Βικτόρια Μπέκαμ γυμνάζεται σκληρά... υπό το άγρυπνο βλέμμα του Ντέιβιντ

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Γλίτωσε από θαύμα: Έσπασαν τα φρένα, έπεσε από γκρεμό και βγήκε αλώβητος

21:23LIFESTYLE

Λευτέρης Σουλτάτος για Βάσω Λασκαράκη: «Χρόνια πολλά στη γυναίκα που έγινε η δύναμή μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ