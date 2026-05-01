Ρωσία: Εκτόξευσε 6.583 drones σε βάρος της Ουκρανίας τον Απρίλιο

Σε επίπεδα ρεκόρ ο αριθμός των ρωσικών επιθέσεων με drones εναντίον ουκρανικών πόλεων 

  • Η Ρωσία εκτόξευσε 6.583 drones μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία τον Απρίλιο, αριθ ρεκόρ και αύξηση 2% σε σχέση με τον Μάρτιο.
  • Η Ρωσία άρχισε να πραγματοποιεί επιθέσεις με drones και κατά τη διάρκεια της ημέρας, με στόχο την αύξηση των θυμάτων μεταξύ των αμάχων.
  • Το 88% των ρωσικών drones και πυραύλων αναχαιτίστηκε από τις ουκρανικές δυνάμεις.
  • Οι επιθέσεις στη διάρκεια της ημέρας αποσκοπούν στην τρομοκράτηση των πολιτών και στην παράλυση της οικονομικής δραστηριότητας.
  • Ρωσική επίθεση με drones προκάλεσε ζημιές σε υποδομές και τραυματισμούς στην Οδησσό, ενώ προκλήθηκαν πυρκαγιές σε πολυώροφα κτίρια και λιμενικές εγκαταστάσεις.
Η Ρωσία στοχοθέτησε την Ουκρανία τον Απρίλιο με αριθμό ρεκόρ drones μεγάλου βεληνεκούς, σύμφωνα με ανάλυση του AFP που βασίστηκε στα δεδομένα που έχουν δώσει στη δημοσιότητα οι ουκρανικές αρχές.

Η Μόσχα εκτόξευσε 6.583 drones μεγάλου βεληνεκούς τον Απρίλιο, αύξηση 2% σε σχέση με τον Μάρτιο, εντείνοντας κυρίως τα πλήγματα στη διάρκεια της ημέρας, την ώρα που μέχρι τώρα πραγματοποιούσε τις επιθέσεις της αποκλειστικά τη νύκτα. Το Κίεβο καταγγέλλει μια τακτική που έχει στόχο να προκαλέσει τον μέγιστο αριθμό θυμάτων.

Εξάλλου και ο αριθμός των πυραύλων που εκτόξευσε η Ρωσία τον Απρίλιο αυξήθηκε κατά επίσης 2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα για να φτάσει τους 141, πολύ λιγότερους πάντως από αυτούς που εκτόξευσε τον Φεβρουάριο (288).

Σύμφωνα με τα δεδομένα της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, το 88% των ρωσικών drones και πυραύλων αναχαιτίστηκε.

"Η νέα τακτική της Ρωσίας να συνδυάζει μια μεγάλης κλίμακας νυχτερινή επιδρομή με μια εξίσου μεγάλη επιδρομή την ημέρα πιθανότατα θα προκαλέσει αύξηση των θυμάτων μεταξύ των αμάχων", εκτίμησε τον Απρίλιο το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW).

"Με αυτές τις επιδρομές στη διάρκεια της ημέρας η Ρωσία μπορεί να επιδιώκει να πλήξει πιο έντονα τους αμάχους και τις πολιτικές υποδομές, περιλαμβανομένων των δημόσιων και ανοιχτών χώρων, ειδικά καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει και περισσότεροι Ουκρανοί μπορεί να βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους", πρόσθεσε το αμερικανικό think tank.

Χτύπημα ρωσικών drones στην Οδησσό. 30 Απριλίου 2026

Για τον Πάβλο Παλίσα, ανώτερο αξιωματούχο της ουκρανικής κυβέρνησης, οι επιθέσεις στη διάρκεια της ημέρας έχουν στόχο "να τρομοκρατήσουν τους αμάχους" μετά τα καταστροφικά πλήγματα της Μόσχας εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών στη διάρκεια των παγωμένων μηνών του χειμώνα που στέρησαν σε χιλιάδες νοικοκυριά το νερό, το ηλεκτρικό ρεύμα και τη θέρμανση.

"Υπάρχει και η οικονομική πλευρά: οι μαζικές επιθέσεις στη μέση της ημέρας εργασίας παραλύουν σε μεγάλο βαθμό τη δραστηριότητα", εκτίμησε ο Παλίσα.

Στο μεταξύ ρωσική επίθεση με drones στη διάρκεια της νύκτας προκάλεσε ζημιές σε υποδομές στο λιμάνι της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, και τραυμάτισε δύο ανθρώπους, δήλωσε ο κυβερνήτης ομώνυμης της επαρχίας Όλεχ Κιπέρ.

Στην Οδησσό ένα διαμέρισμα καταστράφηκε, ενώ ζημιές υπέστη η στέγη ενός κτιρίου 16 ορόφων. Σε άλλο πολυώροφο κτίριο πυρκαγιά ξέσπασε στον 12ο όροφο, σύμφωνα με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Η ίδια πηγή ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από ένα πολυώροφο κτίριο τυλιγμένο στις φλόγες και πυροσβέστες να επιχειρούν επί τόπου.

Η υπηρεσία λιμένων της Ουκρανίας ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι επίθεση δέχθηκαν λιμενικές εγκαταστάσεις στην Οδησσό και τον ποταμό Δούναβη. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, προκλήθηκαν ζημιές στις εγκαταστάσεις και σε αποθήκες και ξέσπασαν πυρκαγιές, οι οποίες έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Τα λιμάνια εξακολουθούν να λειτουργούν, σημείωσε.

