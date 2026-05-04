Πιερρακάκης από Eurogroup: Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα επηρεάσει την αντίδρασή μας

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος στη σημερινή συνεδρίαση της Ευρωομάδας στις Βρυξέλλες, απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων

Μίλτος Τσεκούρας

Πιερρακάκης από Eurogroup: Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα επηρεάσει την αντίδρασή μας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει τον οικονομικό αντίκτυπο και την ευρωπαϊκή αντίδραση.
  • Στη συνεδρίαση του Eurogroup θα αξιολογηθούν τα μέτρα που λαμβάνονται από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης, με τη συμμετοχή του ΔΝΤ και της Επιτροπής.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα μέτρα για την προστασία των πιο ευάλωτων πολιτών και των οικονομιών.
  • Η ελευθερία ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ θεωρείται απαραίτητη και υποστηρίζονται διπλωματικές πρωτοβουλίες για την αποτροπή επιβολής δασμών ή "διοδίων".
  • Η ατζέντα του Eurogroup περιλαμβάνει την τραπεζική ενοποίηση και την υποστήριξη των startups για την ανάπτυξή τους σε scale
  • ups, με έμφαση στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές.
Snapshot powered by AI

«Μια βασική λέξη είναι ‘αβεβαιότητα' και μια δεύτερη λέξη είναι ‘διάρκεια'. Το βάθος του αντίκτυπου θα είναι από μόνο του ο καθοριστικός παράγοντας σε αυτή την εξίσωση του συνολικού οικονομικού αποτελέσματος που θα δούμε τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες, σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

«Η συζήτηση είναι διαφορετική αν αντιμετωπίζουμε μια κρίση διάρκειας δύο εβδομάδων και διαφορετική όταν η κρίση έχει διάρκεια δύο ή τριών μηνών. Και προφανώς, αυτό θα επηρεάσει και την ευρωπαϊκή αντίδραση», τόνισε.

Όπως επισήμανε ο κ. Πιερρακάκης, ο αντίκτυπος της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τα μέτρα που λαμβάνουν αυτή τη στιγμή οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα τεθούν στη συνεδρίαση του Eurogroup, στην οποία θα συμμετάσχει και το ΔΝΤ, για να αξιολογήσει αυτά τα μέτρα μαζί με την Επιτροπή.

Σχετικά με τις τιμές ενέργειας, επισήμανε ότι «κάθε κυβέρνηση αυτή τη στιγμή λαμβάνει μέτρα. Υπάρχει αντίκτυπος από την κρίση στη Μέση Ανατολή, που τον αισθάνεται κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση στην Ευρώπη», επισημαίνοντας την ανάγκη συντονισμού της αντίδρασης.

eurogroup3.jpg

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τονίσει πως τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. «Πιστεύουμε ότι τέτοια μέτρα έχουν τη μέγιστη επίδραση για να προστατεύσουν τους πιο ευάλωτους πολίτες και τις οικονομίες μας γενικότερα».

Σε ερώτηση για την αλλαγή που επιχειρείται στη λειτουργία του Στενού του Ορμούζ και την επιβολή δασμών, ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ότι «η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και το να μην γίνει το Στενό του Ορμούζ ‘διόδια' είναι απολύτως απαραίτητη. Στηρίζουμε με διπλωματικά μέσα οποιαδήποτε πρωτοβουλία που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση», ενώ επισήμανε ότι κατανοεί τις ανησυχίες, καθώς προέρχεται από ναυτιλιακή χώρα.

Η σημερινή ατζέντα του Eurogroup, όπως είπε, «είναι πυκνή» και περιλαμβάνει την «τραπεζική ενοποίηση στην Ευρώπη, καθώς και το πώς οι startups μπορούν να εξελιχθούν σε scale-ups στην Ευρώπη, ως μέρος της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και της άρσης εμποδίων». Για την τραπεζική ενοποίηση, «χρειαζόμαστε περισσότερη ενοποίηση στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές. Αυτό είναι απόλυτα σωστό».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:35LIFESTYLE

Η Ντόλι Πάρτον ενημερώνει με βίντεο για την κατάσταση της υγείας της

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Από τις μαντινάδες στα φάντο: Ένας Κρητικός ανακαλύπτει τη μουσική της Λισαβόνας

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Σε lockdown μετά από πυροβολισμούς - Απομακρύνθηκαν οι δημοσιογράφοι

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Έλληνας στο «κρουαζιερόπλοιο του θανάτου» - Η εταιρεία δημοσίευσε τη λίστα με τις εθνικότητες των επιβατών

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο: Δικαστής ζητάει συγνώμη από τον επίδοξο δολοφόνο του Τραμπ για τις «συνθήκες φυλάκισης»

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγούδι που «ράγισε καρδιές» για την 12χρονη Αγλαΐα στην Κρήτη

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά αύριο

22:50WHAT THE FACT

Ανακαλύφθηκε ένας πλανήτης τύπου «σούπερ-Γη» - Κοντά αλλά θέλουμε 15.000 χρόνια να τον φτάσουμε

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ανακοινώνει ότι η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ αύριο τα μεσάνυχτα

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Διαρροή χημικών από εμπορευματική αμαξοστοιχία σε σιδηροδρομικό σταθμό

22:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης από Eurogroup: Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα επηρεάσει την αντίδρασή μας

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: «Ο γιος μου πήγε να χωρίσει τα κορίτσια», λέει η μητέρα του 25χρονου

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Αλκοόλ, πορνεία και πύραυλοι - Η νύχτα υπό τη σκιά του Ιράν

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου βυθίζεται κατά 30 εκατοστά κάθε χρόνο

22:02ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-2: Μια ανάσα από τον τίτλο με σπουδαία ανατροπή

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Η στιγμή της διαφυγής των 10 ατόμων έπειτα από μαχαίρωμα σε 15χρονο- Βίντεο ντοκουμέντο

21:47BOMBER

Τελικά ποιος θέλει στ’ αλήθεια να κυβερνήσει αυτή τη χώρα;

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν για επίθεση σε αμερικανικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ: Στρατιωτική ενίσχυση και απειλές

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καταδίκη οκτώ ατόμων για «φάμπρικα» πλαστών δολαρίων στο Κορδελιό

21:19LIFESTYLE

Είναι μικροσκοπική και κοστίζει $100.000: Η τσάντα της Κιμ Καρντάσιαν που έκανε αίσθηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:28ΕΛΛΑΔΑ

Τσούκαλης στο Newsbomb: «Αυτό είναι το στοιχείο-κλειδί για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα»

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Έλληνας στο «κρουαζιερόπλοιο του θανάτου» - Η εταιρεία δημοσίευσε τη λίστα με τις εθνικότητες των επιβατών

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Σε lockdown μετά από πυροβολισμούς - Απομακρύνθηκαν οι δημοσιογράφοι

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά αύριο

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: «Ο γιος μου πήγε να χωρίσει τα κορίτσια», λέει η μητέρα του 25χρονου

20:54ΚΟΣΜΟΣ

«Dating Game Killer»: Ο σαγηνευτικός άνδρας που κέρδισε ένα ριάλιτι γνωριμιών, ενώ δολοφονούσε γυναίκες ανελέητα

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Αντιδράσεις για τις αυξήσεις στις μισθώσεις παραλιών - «Έως 100 ευρώ η ξαπλώστρα»

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Αλκοόλ, πορνεία και πύραυλοι - Η νύχτα υπό τη σκιά του Ιράν

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Επίτηδες έριξε ο πιλότος το Boeing 737 με 132 νεκρούς - Η αλήθεια ανακοινώθηκε 4 χρόνια μετά

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Η στιγμή της διαφυγής των 10 ατόμων έπειτα από μαχαίρωμα σε 15χρονο- Βίντεο ντοκουμέντο

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Κροκόδειλος κατασπάραξε άνδρα: Οι αστυνομικοί τον... συνέλαβαν για να βρουν το πτώμα στην κοιλιά του ζώου

18:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χιονιά στην αφρικανική σκόνη - Πότε θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 30°C

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Ο Έλληνας μαθητής που διακρίθηκε στη NASA και είναι μόλις 15 ετών - Ποιος είναι ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγούδι που «ράγισε καρδιές» για την 12χρονη Αγλαΐα στην Κρήτη

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ανακοινώνει ότι η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ αύριο τα μεσάνυχτα

22:02ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-2: Μια ανάσα από τον τίτλο με σπουδαία ανατροπή

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σκηνές τρόμου έξω από μπαρ στο Ηράκλειο - Άγρια επίθεση σε 57χρονο πορτιέρη

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν για επίθεση σε αμερικανικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ: Στρατιωτική ενίσχυση και απειλές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ