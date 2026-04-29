Ντάισελμπλουμ σε Πιερρακάκη: Περήφανος που Έλληνας υπουργός Οικονομικών προεδρεύει του Eurogroup

Οι κ.κ. Πιερρακάκης και Ντάισελμπλουμ συζήτησαν για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Ντάισελμπλουμ σε Πιερρακάκη: Περήφανος που Έλληνας υπουργός Οικονομικών προεδρεύει του Eurogroup

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης με τον Γερούν Ντάισελμπλουμ

  • Ο Κυριάκος Πιερκάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει μεταβεί από χώρα συνώνυμο της κρίσης σε εποχή βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και δημοσιονομικά πλεονάσματα.
  • Η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας αποτυπώνεται και στην ανάληψη της Προεδρίας του Eurogroup από την Ελλάδα, γεγονός που επιβεβαιώνει τη νέα εποχή ανάπτυξης και καινοτομίας.
  • Ο Γερούν Ντάισελμπλουμ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προεδρία Πιερρακάκη στο Eurogroup και τόνισε την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις και ηγετικό ρόλο της Ευρώπης στις τεχνολογίες αιχμής.
  • Η συνάντηση επισφράγισε την αναγνώριση της δυναμικής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, με ρυθμούς ανώτερους του μέσου ευρωπαϊκού όρου.
Συνάντηση με τον Πρώην Προέδρο του Eurogroup και νυν δήμαρχο του Αΐντχόβεν, Γερούν Ντάισελμπλουμ είχε το πρωί της Τετάρτης Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και νυν Πρόεδρος του οργάνου Κυριάκος Πιερρακάκης.

Οι κ.κ. Πιερρακάκης και Ντάισελμπλουμ συζήτησαν για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια γεγονός που όπως αναφέρθηκε «αποτυπώνεται και στην ανάληψη της Προεδρίας του Eurogroup από την Ελλάδα».

Πιερρακάκης: Από συνώνυμο της κρίσης, πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης

«Σήμερα είχα την ευκαιρία να υποδεχθώ τον Γερούν Ντάισελμπλουμ στην Ελλάδα και στο Υπουργείο Οικονομικών. Τον πρώην Πρόεδρο του Eurogroup, πρώην Υπουργό Οικονομικών της Ολλανδίας και Δήμαρχο του Αϊντχόβεν - μιας πόλης που ξεχωρίζει για τις δυνατότητές της στην τεχνολογία και την καινοτομία», σημείωσε κατά τις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση ο κ. Πιερρακάκης και συνέχισε:

«Περιττό να πω ότι ο Γερούν Ντάισελμπλουμ δεν είναι ξένος στην Ελλάδα, όμως είχα την ευκαιρία να τον υποδεχθώ σήμερα σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που επικρατούσε πριν από δέκα χρόνια. Η χώρα που κάποτε ήταν συνώνυμο της λέξης «κρίση» έχει πλέον εισέλθει σε μια νέα εποχή βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, με πρωτογενή πλεονάσματα, συνολικά δημοσιονομικά πλεονάσματα, αποκλιμακούμενο χρέος και θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης - υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Θα έλεγα ότι αυτό αποτελεί απόδειξη της βούλησης μιας ολόκληρης γενιάς Ευρωπαίων - και οπωσδήποτε μιας γενιάς Ελλήνων - να αφήσουν πίσω το παρελθόν και να περάσουν σε αυτή τη νέα εποχή ανάπτυξης και καινοτομίας», είπε στη συνέχεια ο υπουργός και πρόσθεσε:

«Και, βεβαίως, αποτελεί και απόδειξη της βούλησης μιας γενιάς Ελλήνων να μην περάσει τον λογαριασμό στην επόμενη γενιά».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Αϊντόχφεν, σημείωσε πως «με κάνει ιδιαίτερα περήφανο το γεγονός ότι ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών προεδρεύει πλέον του Eurogroup, γιατί αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα της διαδρομής που έχουμε διανύσει και της προόδου που έχει επιτευχθεί - τόσο στη ζώνη του ευρώ συνολικά όσο και ειδικά στην Ελλάδα, όπου οι προοπτικές είναι πολύ θετικές».

«Η οικονομία αναπτύσσεται δυναμικά, με ρυθμούς υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και η σημερινή κυβέρνηση αξίζει συγχαρητήρια για αυτό», τόνισε ο κ. Ντάισελμπλουμ και συνέχισε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ο Υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης ηγείται πλέον του Eurogroup, διότι η ευρωπαϊκή οικονομία χρειάζεται να γίνει πολύ πιο ισχυρή. Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις και έναν πιο ηγετικό ρόλο στις τεχνολογίες αιχμής, και για όλα αυτά, η χρηματοδότηση είναι καθοριστικής σημασίας».

«Το Eurogroup παραμένει μια πολύ σημαντική ομάδα στην Ευρώπη και χαίρομαι ιδιαίτερα που ο Υπουργός ηγείται αυτής της προσπάθειας», κατέληξε ο κ. Ντάισελμπλουμ.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:09ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Σχεδόν διπλασιάστηκαν τα αποθέματα στους ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ τους τελευταίους 7 μήνες- «Μεγάλωσε» και η λίμνη του Μόρνου

16:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Στο εργαστήριο κομμωτικής θα δοκιμάσουμε…»: Το βίντεο Μητσοτάκη από το Ναύπλιο

15:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καμία υπερεργασία, καμία υπερεφημέρευση, το βίντεο κατέβηκε»: O Άδωνις απαντά στη viral αγροτική γιατρό που έκλαιγε με λυγμούς πως ήταν 5 ημέρες στο νοσοκομείο

15:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εγκρίθηκε από την ολομέλεια της Ευρωβουλής η έκθεση Αρβανίτη για το Κράτος Δικαίου στην Ευρώπη

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Ράτζα Αμπάτ: Ο τελευταίος παράδεισος στη Γη φιλοξενεί πάνω από 1.500 νησιά γεμάτα με είδη που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού

15:40ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις φοβούμενες ελλείψεις της κηροζίνης, λόγω του πολέμου στο Ιράν

15:38ΕΛΛΑΔΑ

«Θα πρέπει να σε φοβάμαι;» - «Θα σε τουφεκίσω και σένα!»: Ο απίστευτος διάλογος του εισαγγελέα με τον 89χρονο πιστολέρο

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον – πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία για την επέτειο γάμου τους

15:26ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται παρτίδες αποξηραμένου βότανου – Εντοπίστηκε σαλμονέλα

15:24ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΚΑ: Το σκοτεινό προφίλ του ηλικιωμένου δράστη και η έκρηξη που γεννήθηκε από την «οργή» - Εγκληματολόγος αναλύει, γιατί δεν μπορούμε να προβλέψουμε τον «επόμενο»

15:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο! Ο Ντομαγκόι Βίντα και τη νέα σεζόν στην ΑΕΚ

15:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Κ. Λαζαρίδη, έχετε γράμμα!» - Σφοδρή αντίδραση στη νέα ανάρτηση του «γαλάζιου» βουλευτή

15:15ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Γιατί αστειεύτηκε με την ανακαίνιση στον Λευκό Οίκο και η σύνδεση με την πυρπόληση της Ουάσινγκτον το 1814

15:15ΚΟΣΜΟΣ

Ξυλουργός φύτεψε 450 δέντρα και παράτησε τη δουλειά του για να ζήσει αποκλειστικά από αυτό: «Είμαι 100% αυτάρκης»

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί δεν μπορείς με τίποτα να αποφασίσεις τι θα φας;

15:07LIFESTYLE

Ο Ted Lasso αναλαμβάνει γυναικεία ομάδα: Πρεμιέρα στις 5 Αυγούστου για την τέταρτη σεζόν - Βίντεο

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: 20χρονος πετάει αντικείμενα στον δρόμο από μπαλκόνι – Δείτε βίντεο

15:00ANNOUNCEMENTS

Εκπαιδευτήρια Καίσαρη: Open Day – Μια Γιορτή για Όλους!

14:53ANNOUNCEMENTS

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ για 3η συνεχόμενη χρονιά χορηγός ενυδάτωσης στον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Υπάλληλος ξενοδοχείου στην Πάτρα για 89χρονο: «Μας ευχαρίστησε και είπε, θα με δείτε στις ειδήσεις»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

15:38ΕΛΛΑΔΑ

«Θα πρέπει να σε φοβάμαι;» - «Θα σε τουφεκίσω και σένα!»: Ο απίστευτος διάλογος του εισαγγελέα με τον 89χρονο πιστολέρο

06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ειδικευόμενη παιδίατρος σε νοσοκομείο της περιφέρειας: «Είμαι 6η μέρα εφημερία» λέει και καταρρέει σε λυγμούς

15:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καμία υπερεργασία, καμία υπερεφημέρευση, το βίντεο κατέβηκε»: O Άδωνις απαντά στη viral αγροτική γιατρό που έκλαιγε με λυγμούς πως ήταν 5 ημέρες στο νοσοκομείο

13:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες δημοσκοπήσεις δίνουν στη ΝΔ από 28,5-30% - Πότε έρχονται εκλογές

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Στο σκαμνί 4 γονείς και 2 νηπιαγωγοί για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 5χρονου

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Διπλή ανακοπή υπέστη η 12χρονη κατά τη διακομιδή της - Συνεχίζει να βρίσκεται σε καταστολή

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Νταλίκα σφήνωσε σε δρόμο του Αλιβερίου λόγω... GPS – Φωτογραφία

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Λονδίνο: Δύο τραυματίες από επίθεση άνδρα με μαχαίρι έξω από συναγωγή

15:26ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται παρτίδες αποξηραμένου βότανου – Εντοπίστηκε σαλμονέλα

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιδηψό: Εντόπισε τη σύντροφό του νεκρή στο σπίτι τους

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Μετά το Ορμούζ, τα Στενά της Μαλάκα: Ανησυχία για τη νέα «αχίλλειο πτέρνα» της διεθνούς ναυσιπλοΐας

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο κατά συρροή δολοφόνος του Βερσάτσε με IQ 147 πήρε το μυστικό μαζί του στον τάφο

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον – πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία για την επέτειο γάμου τους

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο: Ο… Τσακ Νόρις και η κινηματογραφική απόδραση στα social media

14:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτομαγιάς: Χειμωνιάτικο διάλειμμα με βροχές, καταιγίδες και βοριάδες – Πρόγνωση Αρναούτογλου

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: 20χρονος πετάει αντικείμενα στον δρόμο από μπαλκόνι – Δείτε βίντεο

13:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία Απριλίου 2026: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (55η κλήρωση)

15:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Κ. Λαζαρίδη, έχετε γράμμα!» - Σφοδρή αντίδραση στη νέα ανάρτηση του «γαλάζιου» βουλευτή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ