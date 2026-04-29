Ντάισελμπλουμ σε Πιερρακάκη: Περήφανος που Έλληνας υπουργός Οικονομικών προεδρεύει του Eurogroup

Snapshot Ο Κυριάκος Πιερκάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει μεταβεί από χώρα συνώνυμο της κρίσης σε εποχή βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και δημοσιονομικά πλεονάσματα.

Η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας αποτυπώνεται και στην ανάληψη της Προεδρίας του Eurogroup από την Ελλάδα, γεγονός που επιβεβαιώνει τη νέα εποχή ανάπτυξης και καινοτομίας.

Ο Γερούν Ντάισελμπλουμ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προεδρία Πιερρακάκη στο Eurogroup και τόνισε την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις και ηγετικό ρόλο της Ευρώπης στις τεχνολογίες αιχμής.

Η συνάντηση επισφράγισε την αναγνώριση της δυναμικής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, με ρυθμούς ανώτερους του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Snapshot powered by AI

Συνάντηση με τον Πρώην Προέδρο του Eurogroup και νυν δήμαρχο του Αΐντχόβεν, Γερούν Ντάισελμπλουμ είχε το πρωί της Τετάρτης Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και νυν Πρόεδρος του οργάνου Κυριάκος Πιερρακάκης.

Οι κ.κ. Πιερρακάκης και Ντάισελμπλουμ συζήτησαν για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια γεγονός που όπως αναφέρθηκε «αποτυπώνεται και στην ανάληψη της Προεδρίας του Eurogroup από την Ελλάδα».

Πιερρακάκης: Από συνώνυμο της κρίσης, πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης

«Σήμερα είχα την ευκαιρία να υποδεχθώ τον Γερούν Ντάισελμπλουμ στην Ελλάδα και στο Υπουργείο Οικονομικών. Τον πρώην Πρόεδρο του Eurogroup, πρώην Υπουργό Οικονομικών της Ολλανδίας και Δήμαρχο του Αϊντχόβεν - μιας πόλης που ξεχωρίζει για τις δυνατότητές της στην τεχνολογία και την καινοτομία», σημείωσε κατά τις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση ο κ. Πιερρακάκης και συνέχισε:

«Περιττό να πω ότι ο Γερούν Ντάισελμπλουμ δεν είναι ξένος στην Ελλάδα, όμως είχα την ευκαιρία να τον υποδεχθώ σήμερα σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που επικρατούσε πριν από δέκα χρόνια. Η χώρα που κάποτε ήταν συνώνυμο της λέξης «κρίση» έχει πλέον εισέλθει σε μια νέα εποχή βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, με πρωτογενή πλεονάσματα, συνολικά δημοσιονομικά πλεονάσματα, αποκλιμακούμενο χρέος και θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης - υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Θα έλεγα ότι αυτό αποτελεί απόδειξη της βούλησης μιας ολόκληρης γενιάς Ευρωπαίων - και οπωσδήποτε μιας γενιάς Ελλήνων - να αφήσουν πίσω το παρελθόν και να περάσουν σε αυτή τη νέα εποχή ανάπτυξης και καινοτομίας», είπε στη συνέχεια ο υπουργός και πρόσθεσε:

«Και, βεβαίως, αποτελεί και απόδειξη της βούλησης μιας γενιάς Ελλήνων να μην περάσει τον λογαριασμό στην επόμενη γενιά».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Αϊντόχφεν, σημείωσε πως «με κάνει ιδιαίτερα περήφανο το γεγονός ότι ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών προεδρεύει πλέον του Eurogroup, γιατί αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα της διαδρομής που έχουμε διανύσει και της προόδου που έχει επιτευχθεί - τόσο στη ζώνη του ευρώ συνολικά όσο και ειδικά στην Ελλάδα, όπου οι προοπτικές είναι πολύ θετικές».

«Η οικονομία αναπτύσσεται δυναμικά, με ρυθμούς υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και η σημερινή κυβέρνηση αξίζει συγχαρητήρια για αυτό», τόνισε ο κ. Ντάισελμπλουμ και συνέχισε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ο Υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης ηγείται πλέον του Eurogroup, διότι η ευρωπαϊκή οικονομία χρειάζεται να γίνει πολύ πιο ισχυρή. Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις και έναν πιο ηγετικό ρόλο στις τεχνολογίες αιχμής, και για όλα αυτά, η χρηματοδότηση είναι καθοριστικής σημασίας».

«Το Eurogroup παραμένει μια πολύ σημαντική ομάδα στην Ευρώπη και χαίρομαι ιδιαίτερα που ο Υπουργός ηγείται αυτής της προσπάθειας», κατέληξε ο κ. Ντάισελμπλουμ.