Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ανακοινώνει ότι η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ αύριο τα μεσάνυχτα

Snapshot Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε την έναρξη εκεχειρίας από τις 00:00 της 5ης προς 6η Μαΐου.

Το Κίεβο δεν έχει λάβει καμία επίσημη πρόταση από τη Μόσχα σχετικά με τους όρους παύσης των εχθροπραξιών.

Η Ουκρανία θεωρεί ότι η ανθρώπινη ζωή έχει μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε επέτειο και επιδιώκει την εκεχειρία.

Η Ουκρανία καλεί τη ρωσική ηγεσία να λάβει ουσιαστικά μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας θεωρεί ότι η παρέλαση στη Μόσχα εξαρτάται από την καλή θέληση της Ουκρανίας.

Σε ανάρτησή του Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελέσνκι ανακοίνωσε την έναρξη εκεχειρείας από την πλευρα της Ουκρανίας από τις 00:00 της νύχτας της 5ης προς την 6η Μαΐου ως απάντηση στη ρωσική εκεχειρία της 8ης–9ης Μαΐου.

«Μέχρι σήμερα, δεν έχει υποβληθεί καμία επίσημη πρόταση στην Ουκρανία σχετικά με τους όρους παύσης των εχθροπραξιών, όπως αναφέρεται στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πιστεύουμε ότι η ανθρώπινη ζωή έχει ασύγκριτα μεγαλύτερη αξία από τον «εορτασμό» οποιασδήποτε επετείου. Για τον λόγο αυτό, ανακοινώνουμε την έναρξη εκεχειρίας, από τις 00:00 της νύχτας της 5ης προς την 6η Μαΐου. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, είναι ρεαλιστικό να εξασφαλιστεί η εκεχειρία. Θα ενεργήσουμε αντίστοιχα, ξεκινώντας από την αναφερόμενη στιγμή.

Ήρθε η ώρα οι Ρώσοι ηγέτες να λάβουν ουσιαστικά μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου τους, εφόσον το ρωσικό υπουργείο Άμυνας θεωρεί ότι δεν θα πραγματοποιήσει παρέλαση στη Μόσχα χωρίς την καλή θέληση της Ουκρανίας».

Νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε την πρόταση για κατάπαυση του πυρός για μία μόνο ημέρα στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας ως «μη σοβαρή», τονίζοντας ότι το Κίεβο δεν έχει λάβει ακόμη καμία επίσημη πρόταση.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε σήμερα διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία, με την ευκαιρία των επετειακών εκδηλώσεων για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των ναζί, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, ο στρατός θα τηρήσει μονομερή κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου «με βάση την απόφαση του ανώτατου ηγέτη των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν».

Το υπουργείο προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι αν η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις «θα υπάρξει μαζική πυραυλική επίθεση αντιποίνων στο κέντρο του Κιέβου».

Εκτοξευτής διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων τύπου «Topol M» περνά κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης για την Ημέρα της Νίκης. 9 Μαΐου 2019. AP

