Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-2: Μια ανάσα από τον τίτλο με σπουδαία ανατροπή

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 2-1 σετ στο Μετς, αλλά ο Παναθηναϊκός με ψυχωμένη ανατροπή πήρε τη νίκη στο tie break και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της Volley League, έχοντας πρωταγωνιστές τους Γιάντσουκ, Πρωτοψάλτη, αλλά αφανή ήρωα τον Κασαμπαλή και το απίθανο σερβίς του.

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-2: Μια ανάσα από τον τίτλο με σπουδαία ανατροπή
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια σπουδαία ανατροπή που τον φέρνει ένα βήμα από την κατάκτηση του τίτλου πέτυχε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 3-2 σετ του ΠΑΟΚ στον 3ο τελικό της Volley League ανδρών.

Με τον Ντμίτρο Γιάντσουκ να κάνει τρομερά πράγματα στην επίθεση (22π.) παίζοντας και για τον Γκάσμαν, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας στο τρίτο σετ, αλλά για τον Νίλσεν που βρέθηκε σε κακή βραδιά, το Τριφύλλι έκανε το 2-1 στη σειρά και πλέον χρειάζεται μία νίκη, είτε το Σάββατο (9/5) στο «Παλατάκι», είτε σε 5ο ματς στο Μετς για να σηκώσει ένα ακόμα πρωτάθλημα.

Σε ένα ματς διαφήμιση για το ελληνικό βόλεϊ, ο Παναθηναϊκός «επέστρεψε» μετά το 1-2 του εξαιρετικού ΠΑΟΚ και την κρίσιμη ώρα, πήρε πολλά πράγματα από τον Θανάση Πρωτοψάλτη, αλλά και τον Σταύρο Κασαμπαλή, ο οποίος με το σερβίς του στο τάι μπρέικ, έκανε τη διαφορά.

Η εξέλιξη του αγώνα

Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες έδειξαν από πολύ νωρίς πως θα προσέφεραν ένα τεράστιο κι αμφίρροπο ντέρμπι. Με σερί ανατροπές και μάχη πόντο με τον πόντο, οι «πράσινοι» και οι «μελανόλευκοι» έφτασαν ως το 13-13, πριν ακολουθήσει το πρώτο προβάδισμα του Παναθηναϊκού με δύο πόντους (15-13) χάρις σε μπλοκ του Γιάντσουκ.

Ένα νέο μπλοκ του Γκάσμαν έφερε τους παίκτες του «τριφυλλιού» στο +3 (17-14), ενώ ο άσος του Γιάντσουκ έκανε το 19-15. Ο ΠΑΟΚ «επέστρεψε» με ένα μικρό 2-0 από άσσο του Ερνάντες, όμως το μπλοκ του Νίλσεν έφερε τους γηπεδούχους στο 23-19, για να «κλείσει» το σετ στο 25-23 με το λάθος του Κόλεβ ο οποίος βρήκε φιλέ.

Αντίστοιχα εντυπωσιακή ήταν η «μάχη» των δύο ομάδων και στο δεύτερο σετ με τον ΠΑΟΚ να κάνει ένα επί μέρους 1-4 μετά το 14-15 και να ξεφεύγει με 15-19. Οι σερί πόντοι του Πρωτοψάλτη από επίθεση και μπλοκ έφεραν ένα «πράσινο» 5-0 και το προσπέρασμα με 20-19, όμως ο ΠΑΟΚ έδειξε ψυχραιμία στο κλείσιμο το σετ, βρήκε πόντους απ’ τον Τζέντρικ και πήρε το σετ με 21-25.

Ο δικέφαλος του Βορρά συνέχισε να έχει πολύ πιο πειστική εικόνα και στο τρίτο σετ, όπου προηγήθηκε γρήγορα με 2-5. Οι «πράσινοι» εκτός της μέτριας εικόνας του Νίλσεν -ο οποίος βρέθηκε με σε πολύ μέτριο απόγευμα- «έχασαν» και τον Πάτρικ Γκάσμαν, ο οποίος αισθάνθηκε ξανά μυϊκές ενοχλήσεις και τέθηκε νοκ-άουτ για το υπόλοιπο του αγώνα, στερώντας απ’ τον Παναθηναϊκό ένα απ’ τα βασικά επιθετικά «όπλα» του. Παρά τη «ζημιά» με τον Αμερικανό, ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση και προσπέρασε με 8-6 χάρις στα μπλοκ των Γιάντσουκ και Βουλκίδη, ωστόσο, ο ΠΑΟΚ με τον Έρνάντες να «χτυπάει» από... παντού, αλλά κι ο Κόλεβ, έφεραν ξανά μπροστά την ομάδα τους με 17-20, για να «τελειώσει» το σετ ο Κοκκινάκης με επίθεση για το 25-22.

Στο τέταρτο σετ ο Παναθηναϊκός έβγαλε πείσμα, γνωρίζοντας πως δεν είχε πλέον περιθώρια για να «μείνει» στο παιχνίδι. Ξεκίνησε με 3-0 χάρις στον Νίλσεν και τον άσσο του Βουλκίδη και παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ με ένα δικό του επί μέρους 5-1, προσπέρασε με 5-4, οι «πράσινοι» έφεραν ξανά το σετ στον απόλυτο έλεγχό τους. Πήραν προβάδισμα με 16-10 και 18-11 και «τελείωσε» το σετ με 25-18 οδηγώντας τον αγώνα με τάι-μπρέικ, χάρις σε μία επίθεση του εξαιρετικού Γιάντσουκ.

Στο τάι-μπρέικ το ματς πήρε... φωτιά. Με εκατέρωθεν εναλλαγές του προβαδίσματος, μέχρι το 2-4 του ΠΑΟΚ από άουτ εκτέλεση σε επίθεση του Νίλσεν.

Ο πόντος του Τόρες έφερε τον ΠΑΟΚ στο 3-6, όμως ο Παναθηναϊκός βρήκε τις λύσεις που έψαχνε απ’ τον Σταύρο Κασαμπαλή, ο οποίος με ένα τρομερό σερί απ’ το σερβίς (και δύο άσσους) έφερε τους «πράσινους» μπροστά στο σκορ με 10-7.

Ο δικέφαλος του Βορρά «απάντησε» με ένα 3-0 σερί, όμως ο Γιάντσουκ και το μπλοκ του Βουλκίδη έδωσαν ξανά το +2 στο «τριφύλλι» (12-10). Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε ξανά σε 13-13 με το τρομερό μπλοκ του Ερνάντες, όμως το λάθος σερβίς του Κόλεβ και η τρομερή κίνηση του Σπίριτο που νίκησε τον Κόλεβ στο φιλέ, «έγραψαν» το 16-14 για τον Παναθηναϊκό, που έκανε το 2-1 στη σειρά.

Τα σετ: 25-23, 21-15, 22-25, 25-18, 16-14

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:05ΚΟΣΜΟΣ

Μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου βυθίζεται κατά 30 εκατοστά κάθε χρόνο

22:02ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-2: Μια ανάσα από τον τίτλο με σπουδαία ανατροπή

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Η στιγμή της διαφυγής των 10 ατόμων έπειτα από μαχαίρωμα σε 15χρονο- Βίντεο ντοκουμέντο

21:47BOMBER

Τελικά ποιος θέλει στ’ αλήθεια να κυβερνήσει αυτή τη χώρα;

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν για επίθεση σε αμερικανικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ: Στρατιωτική ενίσχυση και απειλές

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καταδίκη οκτώ ατόμων για «φάμπρικα» πλαστών δολαρίων στο Κορδελιό

21:19LIFESTYLE

Είναι μικροσκοπική και κοστίζει $100.000: Η τσάντα της Κιμ Καρντάσιαν που έκανε αίσθηση

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Απέρριψε την πρόταση για κατάπαυση πυρός την 9η Μαΐου

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός από την ΕΛ.ΑΣ: Νέα ηλεκτρονική απάτη με πρόστιμο «μαϊμού» για υπέρβαση ταχύτητας

20:54ΚΟΣΜΟΣ

«Dating Game Killer»: Ο σαγηνευτικός άνδρας που κέρδισε ένα ριάλιτι γνωριμιών, ενώ δολοφονούσε γυναίκες ανελέητα

20:47TRAVEL

Ο «εφιάλτης» των ταξιδιών: Πώς να αντιμετωπίσετε τον πόνο στη μέση όταν κουβαλάτε βαλίτσες

20:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το Ιράν επιτέθηκε σε χώρες που δεν έχουν καμία σχέση με την «Επιχείρηση Ελευθερία»

20:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Το σχόλιο για Καστανίδη και το αίτημα για εκλογές ακόμα και αύριο - Τι είπε για 4ημερη εργασία και μειωμένο ΦΠΑ

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σκηνές τρόμου έξω από μπαρ στο Ηράκλειο - Άγρια επίθεση σε 57χρονο πορτιέρη

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός στις 8-9 Μαΐου

20:30LIFESTYLE

Η Βίκυ Λέανδρος στη σκηνή της Eurovision – Ποιοι άλλοι σταρ επιστρέφουν;

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Λευκός Οίκος τον εμφανίζει και πάλι σε ρόλο ιππότη Τζεντάι

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Ο Έλληνας μαθητής που διακρίθηκε στη NASA και είναι μόλις 15 ετών - Ποιος είναι ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος

20:08ΠΟΛΤΟΣ

Μπορεί ο Τσίπρας να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό;

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τεράστιο άγαλμα του Φαραώ με βιβλικές αναφορές στην «Έξοδο» του Μωυσή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:28ΕΛΛΑΔΑ

Τσούκαλης στο Newsbomb: «Αυτό είναι το στοιχείο-κλειδί για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα»

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Επίτηδες έριξε ο πιλότος το Boeing 737 με 132 νεκρούς - Η αλήθεια ανακοινώθηκε 4 χρόνια μετά

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός από την ΕΛ.ΑΣ: Νέα ηλεκτρονική απάτη με πρόστιμο «μαϊμού» για υπέρβαση ταχύτητας

14:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μετάνιωσα που την έβαλα στο μπλέντερ»: Η απολογία του 43χρονου που σκότωσε την Μις Ελβετία

20:54ΚΟΣΜΟΣ

«Dating Game Killer»: Ο σαγηνευτικός άνδρας που κέρδισε ένα ριάλιτι γνωριμιών, ενώ δολοφονούσε γυναίκες ανελέητα

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σκηνές τρόμου έξω από μπαρ στο Ηράκλειο - Άγρια επίθεση σε 57χρονο πορτιέρη

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για ιρανική πυραυλική επίθεση - Έσπασε την εκεχειρία η Τεχεράνη;

18:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χιονιά στην αφρικανική σκόνη - Πότε θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 30°C

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Ο Έλληνας μαθητής που διακρίθηκε στη NASA και είναι μόλις 15 ετών - Ποιος είναι ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Οι μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό και η δυναμική νέων σχηματισμών

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

17:44ΕΛΛΑΔΑ

«Του είπα, έχω δύο παιδιά… Πάρε ό,τι θέλεις»: Συγκλονίζει οδηγός ταξί που έπεσε θύμα ληστείας στο κέντρο της Αγίας Βαρβάρας

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Μάιος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης - Γαστρονομία, αγορές, εργαστήρια, δράσεις ευεξίας, εκδηλώσεις και πολλές ακόμα εμπειρίες!

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για τον Σπύρο Ρέτσα: «Υπάρχει σοβαρός λόγος που έφυγε, δεν θα άφηνε την οικογένειά του», λέει φίλος του

16:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Prorata: Μπροστά με 13,5 μονάδες η ΝΔ – Τι ποσοστό θα συγκέντρωναν Τσίπρας, Καρυστιανού

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Απέρριψε την πρόταση για κατάπαυση πυρός την 9η Μαΐου

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Mercosur: Σαλμονέλα σε κοτόπουλα από Βραζιλία που εισήχθησαν στην Ελλάδα - «Δεν εφαρμόζονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα», λένε οι γεωτεχνικοί

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν για επίθεση σε αμερικανικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ: Στρατιωτική ενίσχυση και απειλές

21:19LIFESTYLE

Είναι μικροσκοπική και κοστίζει $100.000: Η τσάντα της Κιμ Καρντάσιαν που έκανε αίσθηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ