Νέος Κόσμος: Η στιγμή της διαφυγής των 10 ατόμων έπειτα από μαχαίρωμα σε 15χρονο- Βίντεο ντοκουμέντο

. Ο ανήλικος δέχθηκε χτυπήματα με μαχαίρι στην πλάτη και τον μηρό και διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»

Μίλτος Τσεκούρας

Νέος Κόσμος: Η στιγμή της διαφυγής των 10 ατόμων έπειτα από μαχαίρωμα σε 15χρονο- Βίντεο ντοκουμέντο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ομάδα περίπου δέκα ατόμων επιτέθηκε σε τέσσερις ανηλίκους στον Νο Κόσμο το βράδυ Κυριακής.
  • Ένας 15χρονος τραυματίστηκε με μαχαίρι στην πλάτη και τον μηρό και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
  • Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τους δράστες να διαφεύγουν τρέχοντας μετά την επίθεση.
  • Η ίδια ομάδα φέρεται να επιτέθηκε αργότερα σε άλλον ανήλικο στο Παγκράτι.
  • Η Αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
Snapshot powered by AI

Άγρια επίθεση από ομάδα περίπου δέκα ατόμων δέχθηκε το βράδυ της Κυριακής μια παρέα τεσσάρων ανηλίκων στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10 το βράδυ στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού. Οι δράστες προσέγγισαν τους νεαρούς και αφού τους ρώτησαν από ποια περιοχή είναι προχώρησαν στην επίθεση.

Αποτέλεσμα της συμπλοκής ήταν ο τραυματισμός ενός 15χρονου. Ο ανήλικος δέχθηκε χτυπήματα με μαχαίρι στην πλάτη και τον μηρό και διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA αποτυπώνεται η στιγμή που η ομάδα των δραστών απομακρύνεται τρέχοντας από το σημείο μετά την επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες η ίδια ομάδα φέρεται να ενεπλάκη αργότερα σε επίθεση εναντίον άλλου ανηλίκου στην περιοχή του Παγκρατίου. Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:05ΚΟΣΜΟΣ

Μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου βυθίζεται κατά 30 εκατοστά κάθε χρόνο

22:02ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-2: Μια ανάσα από τον τίτλο με σπουδαία ανατροπή

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Η στιγμή της διαφυγής των 10 ατόμων έπειτα από μαχαίρωμα σε 15χρονο- Βίντεο ντοκουμέντο

21:47BOMBER

Τελικά ποιος θέλει στ’ αλήθεια να κυβερνήσει αυτή τη χώρα;

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν για επίθεση σε αμερικανικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ: Στρατιωτική ενίσχυση και απειλές

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καταδίκη οκτώ ατόμων για «φάμπρικα» πλαστών δολαρίων στο Κορδελιό

21:19LIFESTYLE

Είναι μικροσκοπική και κοστίζει $100.000: Η τσάντα της Κιμ Καρντάσιαν που έκανε αίσθηση

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Απέρριψε την πρόταση για κατάπαυση πυρός την 9η Μαΐου

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός από την ΕΛ.ΑΣ: Νέα ηλεκτρονική απάτη με πρόστιμο «μαϊμού» για υπέρβαση ταχύτητας

20:54ΚΟΣΜΟΣ

«Dating Game Killer»: Ο σαγηνευτικός άνδρας που κέρδισε ένα ριάλιτι γνωριμιών, ενώ δολοφονούσε γυναίκες ανελέητα

20:47TRAVEL

Ο «εφιάλτης» των ταξιδιών: Πώς να αντιμετωπίσετε τον πόνο στη μέση όταν κουβαλάτε βαλίτσες

20:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το Ιράν επιτέθηκε σε χώρες που δεν έχουν καμία σχέση με την «Επιχείρηση Ελευθερία»

20:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Το σχόλιο για Καστανίδη και το αίτημα για εκλογές ακόμα και αύριο - Τι είπε για 4ημερη εργασία και μειωμένο ΦΠΑ

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σκηνές τρόμου έξω από μπαρ στο Ηράκλειο - Άγρια επίθεση σε 57χρονο πορτιέρη

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός στις 8-9 Μαΐου

20:30LIFESTYLE

Η Βίκυ Λέανδρος στη σκηνή της Eurovision – Ποιοι άλλοι σταρ επιστρέφουν;

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Λευκός Οίκος τον εμφανίζει και πάλι σε ρόλο ιππότη Τζεντάι

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Ο Έλληνας μαθητής που διακρίθηκε στη NASA και είναι μόλις 15 ετών - Ποιος είναι ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος

20:08ΠΟΛΤΟΣ

Μπορεί ο Τσίπρας να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό;

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τεράστιο άγαλμα του Φαραώ με βιβλικές αναφορές στην «Έξοδο» του Μωυσή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:28ΕΛΛΑΔΑ

Τσούκαλης στο Newsbomb: «Αυτό είναι το στοιχείο-κλειδί για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα»

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Επίτηδες έριξε ο πιλότος το Boeing 737 με 132 νεκρούς - Η αλήθεια ανακοινώθηκε 4 χρόνια μετά

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός από την ΕΛ.ΑΣ: Νέα ηλεκτρονική απάτη με πρόστιμο «μαϊμού» για υπέρβαση ταχύτητας

14:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μετάνιωσα που την έβαλα στο μπλέντερ»: Η απολογία του 43χρονου που σκότωσε την Μις Ελβετία

20:54ΚΟΣΜΟΣ

«Dating Game Killer»: Ο σαγηνευτικός άνδρας που κέρδισε ένα ριάλιτι γνωριμιών, ενώ δολοφονούσε γυναίκες ανελέητα

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σκηνές τρόμου έξω από μπαρ στο Ηράκλειο - Άγρια επίθεση σε 57χρονο πορτιέρη

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για ιρανική πυραυλική επίθεση - Έσπασε την εκεχειρία η Τεχεράνη;

18:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χιονιά στην αφρικανική σκόνη - Πότε θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 30°C

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Ο Έλληνας μαθητής που διακρίθηκε στη NASA και είναι μόλις 15 ετών - Ποιος είναι ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Οι μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό και η δυναμική νέων σχηματισμών

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

17:44ΕΛΛΑΔΑ

«Του είπα, έχω δύο παιδιά… Πάρε ό,τι θέλεις»: Συγκλονίζει οδηγός ταξί που έπεσε θύμα ληστείας στο κέντρο της Αγίας Βαρβάρας

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Μάιος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης - Γαστρονομία, αγορές, εργαστήρια, δράσεις ευεξίας, εκδηλώσεις και πολλές ακόμα εμπειρίες!

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για τον Σπύρο Ρέτσα: «Υπάρχει σοβαρός λόγος που έφυγε, δεν θα άφηνε την οικογένειά του», λέει φίλος του

16:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Prorata: Μπροστά με 13,5 μονάδες η ΝΔ – Τι ποσοστό θα συγκέντρωναν Τσίπρας, Καρυστιανού

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Απέρριψε την πρόταση για κατάπαυση πυρός την 9η Μαΐου

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Mercosur: Σαλμονέλα σε κοτόπουλα από Βραζιλία που εισήχθησαν στην Ελλάδα - «Δεν εφαρμόζονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα», λένε οι γεωτεχνικοί

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν για επίθεση σε αμερικανικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ: Στρατιωτική ενίσχυση και απειλές

21:19LIFESTYLE

Είναι μικροσκοπική και κοστίζει $100.000: Η τσάντα της Κιμ Καρντάσιαν που έκανε αίσθηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ