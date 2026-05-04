Νέος Κόσμος: Η στιγμή της διαφυγής των 10 ατόμων έπειτα από μαχαίρωμα σε 15χρονο- Βίντεο ντοκουμέντο

Άγρια επίθεση από ομάδα περίπου δέκα ατόμων δέχθηκε το βράδυ της Κυριακής μια παρέα τεσσάρων ανηλίκων στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10 το βράδυ στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού. Οι δράστες προσέγγισαν τους νεαρούς και αφού τους ρώτησαν από ποια περιοχή είναι προχώρησαν στην επίθεση.

Αποτέλεσμα της συμπλοκής ήταν ο τραυματισμός ενός 15χρονου. Ο ανήλικος δέχθηκε χτυπήματα με μαχαίρι στην πλάτη και τον μηρό και διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA αποτυπώνεται η στιγμή που η ομάδα των δραστών απομακρύνεται τρέχοντας από το σημείο μετά την επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες η ίδια ομάδα φέρεται να ενεπλάκη αργότερα σε επίθεση εναντίον άλλου ανηλίκου στην περιοχή του Παγκρατίου. Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων.

