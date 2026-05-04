Νέα Φιλαδέλφεια: «Ο γιος μου πήγε να χωρίσει τα κορίτσια», λέει η μητέρα του 25χρονου

Διαφορετική εκδοχή δίνει η μητέρα του 25χρονου δράστη για την επίθεση στον 17χρονο

Newsbomb

Νέα Φιλαδέλφεια: «Ο γιος μου πήγε να χωρίσει τα κορίτσια», λέει η μητέρα του 25χρονου

Unsplash

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Βίαιο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (2/5) στη Νέα Φιλαδέλφεια, με θύμα έναν 17χρονο μαθητή ειδικού σχολείου.

Ο ανήλικος, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, δέχθηκε επίθεση από έναν 25χρονο κατά τη διάρκεια συναυλίας, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στην γνάθο, τραύμα για το οποίο θα χειρουργηθεί.

Η συμπλοκή ξεκίνησε όταν λόγω του συνωστισμού στη συναυλία, μία από τις αδελφές του 17χρονου σκούντηξε κατά λάθος την 20χρονη σύντροφο του δράστη. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τη νεαρή γυναίκα να επιτίθεται φραστικά και σωματικά στην αδελφή του ανηλίκου.

Στο επεισόδιο παρενέβη ο 25χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, επιτιθέμενος αρχικά στην κοπέλα και στη συνέχεια στον 17χρονο.

Αμέσως μετά την επίθεση, το ζευγάρι τράπηκε σε φυγή εκτοξεύοντας ύβρεις προς τους παρευρισκόμενους.

Μητέρα 20χρονου: «Η κοπέλα πιάστηκε στα χέρια με τα κορίτσια, ο γιος μου πήγε να τις χωρίσει»

Διαφορετική ωστόσο εκδοχή δίνει η μητέρα του δράστη, μιλώντας στο MEGA: «Μία μεγάλη γυναίκα έσπρωξε την κοπέλα του γιου μου. Η κοπέλα είπε ‘γιατί σπρώχνετε’ και πετάγονται δύο κοπελίτσες από πίσω, αυτές που λένε ότι τις χτυπήσανε, και της λένε ‘αφού κάθεσαι μέσα στη μέση’. Και της λέει η κοπελίτσα του γιου μου ‘γιατί εσύ ανακατεύεσαι;’ Και το λήγουν εκεί. Και όπως περπατάγανε τα παιδιά, πάνε οι κοπέλες, σπρώχνουν την κοπέλα με το χέρι και της λένε ‘πάρε για να έχεις’. Και εκεί ξεκίνησε η φασαρία. Η κοπέλα πιάστηκε στα χέρια με τα κορίτσια, ο γιος μου πήγε να τις χωρίσει και εμφανίστηκε ένα παλικαράκι και τους έσκασε μία μπουνιά στο μάγουλο. Και ο γιος μου του έχωσε άλλη μία μπουνιά. Ούτε ξέραμε αν ήταν ΑμεΑ ούτε τίποτα. Όταν σου έρχεται μία μπουνιά από πίσω είναι λογικό ότι θα αντιδράσεις».

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο δράστες, οι οποίοι ομολόγησαν τις πράξεις τους. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:35LIFESTYLE

Η Ντόλι Πάρτον ενημερώνει με βίντεο για την κατάσταση της υγείας της

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Από τις μαντινάδες στα φάντο: Ένας Κρητικός ανακαλύπτει τη μουσική της Λισαβόνας

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Σε lockdown μετά από πυροβολισμούς - Απομακρύνθηκαν οι δημοσιογράφοι

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Έλληνας στο «κρουαζιερόπλοιο του θανάτου» - Η εταιρεία δημοσίευσε τη λίστα με τις εθνικότητες των επιβατών

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο: Δικαστής ζητάει συγνώμη από τον επίδοξο δολοφόνο του Τραμπ για τις «συνθήκες φυλάκισης»

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγούδι που «ράγισε καρδιές» για την 12χρονη Αγλαΐα στην Κρήτη

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά αύριο

22:50WHAT THE FACT

Ανακαλύφθηκε ένας πλανήτης τύπου «σούπερ-Γη» - Κοντά αλλά θέλουμε 15.000 χρόνια να τον φτάσουμε

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ανακοινώνει ότι η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ αύριο τα μεσάνυχτα

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Διαρροή χημικών από εμπορευματική αμαξοστοιχία σε σιδηροδρομικό σταθμό

22:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης από Eurogroup: Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα επηρεάσει την αντίδρασή μας

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: «Ο γιος μου πήγε να χωρίσει τα κορίτσια», λέει η μητέρα του 25χρονου

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Αλκοόλ, πορνεία και πύραυλοι - Η νύχτα υπό τη σκιά του Ιράν

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου βυθίζεται κατά 30 εκατοστά κάθε χρόνο

22:02ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-2: Μια ανάσα από τον τίτλο με σπουδαία ανατροπή

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Η στιγμή της διαφυγής των 10 ατόμων έπειτα από μαχαίρωμα σε 15χρονο- Βίντεο ντοκουμέντο

21:47BOMBER

Τελικά ποιος θέλει στ’ αλήθεια να κυβερνήσει αυτή τη χώρα;

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν για επίθεση σε αμερικανικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ: Στρατιωτική ενίσχυση και απειλές

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καταδίκη οκτώ ατόμων για «φάμπρικα» πλαστών δολαρίων στο Κορδελιό

21:19LIFESTYLE

Είναι μικροσκοπική και κοστίζει $100.000: Η τσάντα της Κιμ Καρντάσιαν που έκανε αίσθηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:28ΕΛΛΑΔΑ

Τσούκαλης στο Newsbomb: «Αυτό είναι το στοιχείο-κλειδί για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα»

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά αύριο

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Έλληνας στο «κρουαζιερόπλοιο του θανάτου» - Η εταιρεία δημοσίευσε τη λίστα με τις εθνικότητες των επιβατών

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Σε lockdown μετά από πυροβολισμούς - Απομακρύνθηκαν οι δημοσιογράφοι

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: «Ο γιος μου πήγε να χωρίσει τα κορίτσια», λέει η μητέρα του 25χρονου

20:54ΚΟΣΜΟΣ

«Dating Game Killer»: Ο σαγηνευτικός άνδρας που κέρδισε ένα ριάλιτι γνωριμιών, ενώ δολοφονούσε γυναίκες ανελέητα

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Αντιδράσεις για τις αυξήσεις στις μισθώσεις παραλιών - «Έως 100 ευρώ η ξαπλώστρα»

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Αλκοόλ, πορνεία και πύραυλοι - Η νύχτα υπό τη σκιά του Ιράν

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Επίτηδες έριξε ο πιλότος το Boeing 737 με 132 νεκρούς - Η αλήθεια ανακοινώθηκε 4 χρόνια μετά

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Κροκόδειλος κατασπάραξε άνδρα: Οι αστυνομικοί τον... συνέλαβαν για να βρουν το πτώμα στην κοιλιά του ζώου

18:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χιονιά στην αφρικανική σκόνη - Πότε θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 30°C

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Η στιγμή της διαφυγής των 10 ατόμων έπειτα από μαχαίρωμα σε 15χρονο- Βίντεο ντοκουμέντο

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Ο Έλληνας μαθητής που διακρίθηκε στη NASA και είναι μόλις 15 ετών - Ποιος είναι ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ανακοινώνει ότι η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ αύριο τα μεσάνυχτα

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγούδι που «ράγισε καρδιές» για την 12χρονη Αγλαΐα στην Κρήτη

22:02ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-2: Μια ανάσα από τον τίτλο με σπουδαία ανατροπή

14:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μετάνιωσα που την έβαλα στο μπλέντερ»: Η απολογία του 43χρονου που σκότωσε την Μις Ελβετία

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν για επίθεση σε αμερικανικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ: Στρατιωτική ενίσχυση και απειλές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ