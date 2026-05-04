Νέα Φιλαδέλφεια: «Ο γιος μου πήγε να χωρίσει τα κορίτσια», λέει η μητέρα του 25χρονου

Βίαιο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (2/5) στη Νέα Φιλαδέλφεια, με θύμα έναν 17χρονο μαθητή ειδικού σχολείου.

Ο ανήλικος, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, δέχθηκε επίθεση από έναν 25χρονο κατά τη διάρκεια συναυλίας, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στην γνάθο, τραύμα για το οποίο θα χειρουργηθεί.

Η συμπλοκή ξεκίνησε όταν λόγω του συνωστισμού στη συναυλία, μία από τις αδελφές του 17χρονου σκούντηξε κατά λάθος την 20χρονη σύντροφο του δράστη. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τη νεαρή γυναίκα να επιτίθεται φραστικά και σωματικά στην αδελφή του ανηλίκου.

Στο επεισόδιο παρενέβη ο 25χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, επιτιθέμενος αρχικά στην κοπέλα και στη συνέχεια στον 17χρονο.

Αμέσως μετά την επίθεση, το ζευγάρι τράπηκε σε φυγή εκτοξεύοντας ύβρεις προς τους παρευρισκόμενους.

Μητέρα 20χρονου: «Η κοπέλα πιάστηκε στα χέρια με τα κορίτσια, ο γιος μου πήγε να τις χωρίσει»

Διαφορετική ωστόσο εκδοχή δίνει η μητέρα του δράστη, μιλώντας στο MEGA: «Μία μεγάλη γυναίκα έσπρωξε την κοπέλα του γιου μου. Η κοπέλα είπε ‘γιατί σπρώχνετε’ και πετάγονται δύο κοπελίτσες από πίσω, αυτές που λένε ότι τις χτυπήσανε, και της λένε ‘αφού κάθεσαι μέσα στη μέση’. Και της λέει η κοπελίτσα του γιου μου ‘γιατί εσύ ανακατεύεσαι;’ Και το λήγουν εκεί. Και όπως περπατάγανε τα παιδιά, πάνε οι κοπέλες, σπρώχνουν την κοπέλα με το χέρι και της λένε ‘πάρε για να έχεις’. Και εκεί ξεκίνησε η φασαρία. Η κοπέλα πιάστηκε στα χέρια με τα κορίτσια, ο γιος μου πήγε να τις χωρίσει και εμφανίστηκε ένα παλικαράκι και τους έσκασε μία μπουνιά στο μάγουλο. Και ο γιος μου του έχωσε άλλη μία μπουνιά. Ούτε ξέραμε αν ήταν ΑμεΑ ούτε τίποτα. Όταν σου έρχεται μία μπουνιά από πίσω είναι λογικό ότι θα αντιδράσεις».

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο δράστες, οι οποίοι ομολόγησαν τις πράξεις τους. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου.

