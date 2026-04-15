Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που διαρρήκτες εισβάλουν σε σπίτι

Διάρρηξη σημειώθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 12:45.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει τους δράστες να εισέρχονται στο σπίτι χωρίς εμφανή σημάδια παραβίασης. κινήθηκαν μεθοδικά και ταχύτατα, αφαιρώντας χρήματα και χρυσαφικά μέσα σε λίγα λεπτά, παρά το γεγονός ότι ο συναγερμός είχε ήδη ενεργοποιηθεί και ηχούσε συνεχώς.

