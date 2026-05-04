Αυστρία: Διαρροή χημικών από εμπορευματική αμαξοστοιχία σε σιδηροδρομικό σταθμό

Η χημική ουσία ήταν μεθυλικό νάτριο

Newsbomb

Αυστρία: Διαρροή χημικών από εμπορευματική αμαξοστοιχία σε σιδηροδρομικό σταθμό
AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός του Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία έκλεισε σήμερα για περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά εξαιτίας διαρροής επικίνδυνων χημικών από εμπορευματική αμαξοστοιχία, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Οργανισμού Αυστριακών Σιδηροδρόμων (OBB).

Ειδικά συνεργεία αναπτύχθηκαν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν τη διαρροή. Σύμφωνα με την εφημερίδα Kurier, η χημική ουσία που διέρρευσε από το βαγόνι ήταν μεθυλικό νάτριο.

Η λειτουργία του σιδηροδρομικού σταθμού έχει πλέον αποκατασταθεί, αλλά οι αυστριακές αρχές έχουν ενημερώσει το κοινό πως είναι αναπόφευκτες οι καθυστερήσεις δρομολογίων τις επόμενες ώρες.

Τα αίτια της διαρροής παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:35LIFESTYLE

Η Ντόλι Πάρτον ενημερώνει με βίντεο για την κατάσταση της υγείας της

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Από τις μαντινάδες στα φάντο: Ένας Κρητικός ανακαλύπτει τη μουσική της Λισαβόνας

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Σε lockdown μετά από πυροβολισμούς - Απομακρύνθηκαν οι δημοσιογράφοι

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Έλληνας στο «κρουαζιερόπλοιο του θανάτου» - Η εταιρεία δημοσίευσε τη λίστα με τις εθνικότητες των επιβατών

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο: Δικαστής ζητάει συγνώμη από τον επίδοξο δολοφόνο του Τραμπ για τις «συνθήκες φυλάκισης»

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγούδι που «ράγισε καρδιές» για την 12χρονη Αγλαΐα στην Κρήτη

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά αύριο

22:50WHAT THE FACT

Ανακαλύφθηκε ένας πλανήτης τύπου «σούπερ-Γη» - Κοντά αλλά θέλουμε 15.000 χρόνια να τον φτάσουμε

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ανακοινώνει ότι η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ αύριο τα μεσάνυχτα

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Διαρροή χημικών από εμπορευματική αμαξοστοιχία σε σιδηροδρομικό σταθμό

22:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης από Eurogroup: Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα επηρεάσει την αντίδρασή μας

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: «Ο γιος μου πήγε να χωρίσει τα κορίτσια», λέει η μητέρα του 25χρονου

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Αλκοόλ, πορνεία και πύραυλοι - Η νύχτα υπό τη σκιά του Ιράν

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου βυθίζεται κατά 30 εκατοστά κάθε χρόνο

22:02ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-2: Μια ανάσα από τον τίτλο με σπουδαία ανατροπή

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Η στιγμή της διαφυγής των 10 ατόμων έπειτα από μαχαίρωμα σε 15χρονο- Βίντεο ντοκουμέντο

21:47BOMBER

Τελικά ποιος θέλει στ’ αλήθεια να κυβερνήσει αυτή τη χώρα;

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν για επίθεση σε αμερικανικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ: Στρατιωτική ενίσχυση και απειλές

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καταδίκη οκτώ ατόμων για «φάμπρικα» πλαστών δολαρίων στο Κορδελιό

21:19LIFESTYLE

Είναι μικροσκοπική και κοστίζει $100.000: Η τσάντα της Κιμ Καρντάσιαν που έκανε αίσθηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:28ΕΛΛΑΔΑ

Τσούκαλης στο Newsbomb: «Αυτό είναι το στοιχείο-κλειδί για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα»

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά αύριο

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Έλληνας στο «κρουαζιερόπλοιο του θανάτου» - Η εταιρεία δημοσίευσε τη λίστα με τις εθνικότητες των επιβατών

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Σε lockdown μετά από πυροβολισμούς - Απομακρύνθηκαν οι δημοσιογράφοι

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: «Ο γιος μου πήγε να χωρίσει τα κορίτσια», λέει η μητέρα του 25χρονου

20:54ΚΟΣΜΟΣ

«Dating Game Killer»: Ο σαγηνευτικός άνδρας που κέρδισε ένα ριάλιτι γνωριμιών, ενώ δολοφονούσε γυναίκες ανελέητα

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Αντιδράσεις για τις αυξήσεις στις μισθώσεις παραλιών - «Έως 100 ευρώ η ξαπλώστρα»

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Αλκοόλ, πορνεία και πύραυλοι - Η νύχτα υπό τη σκιά του Ιράν

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Επίτηδες έριξε ο πιλότος το Boeing 737 με 132 νεκρούς - Η αλήθεια ανακοινώθηκε 4 χρόνια μετά

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Κροκόδειλος κατασπάραξε άνδρα: Οι αστυνομικοί τον... συνέλαβαν για να βρουν το πτώμα στην κοιλιά του ζώου

18:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χιονιά στην αφρικανική σκόνη - Πότε θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 30°C

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Η στιγμή της διαφυγής των 10 ατόμων έπειτα από μαχαίρωμα σε 15χρονο- Βίντεο ντοκουμέντο

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Ο Έλληνας μαθητής που διακρίθηκε στη NASA και είναι μόλις 15 ετών - Ποιος είναι ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ανακοινώνει ότι η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ αύριο τα μεσάνυχτα

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγούδι που «ράγισε καρδιές» για την 12χρονη Αγλαΐα στην Κρήτη

22:02ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-2: Μια ανάσα από τον τίτλο με σπουδαία ανατροπή

14:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μετάνιωσα που την έβαλα στο μπλέντερ»: Η απολογία του 43χρονου που σκότωσε την Μις Ελβετία

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν για επίθεση σε αμερικανικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ: Στρατιωτική ενίσχυση και απειλές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ