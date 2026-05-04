Μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου βυθίζεται κατά 30 εκατοστά κάθε χρόνο

Άνθρωποι κάνουν βαρκάδα στο πάρκο Chapultepec της Πόλης του Μεξικού

Snapshot Η Πόλη του Μεξικού βυθίζεται με ρυθμό σχεδόν 30 εκατοστών εσίως, καθιστώντας την μία από τις πιο γρήγορα καθιζούσ πόλεις παγκοσμίως.

Η καθίζηση προκαλεί ζημιές σε κρίσιμες υποδομές, όπως το μετρό, το αποχετευτικό δίκτυο, το δίκτυο ύδρευσης, κατοικίες και δρόμους.

Η πόλη χτίστηκε πάνω σε αρχαίο κοίτασμα λίμνης και η άντληση υπόγειων υδάτων σε συνδυασμό με την αστική ανάπτυξη έχει αποστραγγίσει τον υδροφόρο ορίζοντα.

Ορισμένα τμήματα της πόλης έχουν βυθιστεί πάνω από ένα μέτρο σε λιγότερο από 100 χρόνια, με μεταβολές υψομέτρου έως και 3 μέτρα σε κάποιες περιοχές.

Οι ειδικοί ανησυχούν επίσης για πιθανή σοβαρή έλλειψη νερού λόγω της συρρίκνωσης του υδροφορέα και σχεδιάζουν μελλοντική παρακολούθηση της καθίζησης σε επίπεδο κάθε κτηρίου.

Η μεγαλύτερη πόλη της Βόρειας Αμερικής, η Πόλη του Μεξικού βυθίζεται με ταχύτατο ρυθμό, που φαίνεται από το διάστημα.

Δορυφορικές φωτογραφίες της NASA έδειξαν ότι η μεξικανική μητρόπολη βυθίζεται με ρυθμό σχεδόν 30 εκατοστών ετησίως, γεγονός που την καθιστά μία από τις πόλεις με την ταχύτερη καθίζηση στον κόσμο — κάτι που θα μπορούσε να απειλήσει τα θεμέλιά της, όπως ανέφερε το AP.

«Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα», δήλωσε ο Ενρίκε Καμπράλ, ερευνητής γεωφυσικής στο Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού. «Προκαλεί ζημιές σε τμήματα των κρίσιμων υποδομών της Πόλης του Μεξικού, όπως το μετρό, το αποχετευτικό δίκτυο, το δίκτυο ύδρευσης, το δίκτυο πόσιμου νερού, τις κατοικίες και τους δρόμους.»

Με πληθυσμό που ξεπερνά τα 22 εκατομμύρια κατοίκους και έκταση 3.000 τετραγωνικών μιλίων, η Πόλη του Μεξικού χτίστηκε αρχικά πάνω σε ένα αρχαίο κοίτασμα λίμνης, γεγονός που αποδεικνύεται από το ότι πολλοί από τους δρόμους της ήταν παλαιότερα κανάλια, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Independent».

Λόγω της συνδυασμένης επίδρασης της άντλησης υπόγειων υδάτων και της εκτεταμένης αστικής ανάπτυξης, ο υδροφόρος ορίζοντας έχει αποστραγγιστεί σε σημείο που έχει σχεδόν εξαντληθεί, με αποτέλεσμα η πόλη να βρίσκεται κυριολεκτικά σε κατάπτωση για πάνω από έναν αιώνα. Η πόλη βυθιζόταν κατά περίπου δύο ίντσες ετησίως στα τέλη του 1800. Μέχρι το 1950, ο αριθμός αυτός είχε εκτοξευθεί στις 18 ίντσες, σύμφωνα με το ABC News.

Συνολικά, ορισμένες περιοχές έχουν βυθιστεί κατά εκατοντάδες πόδια, ενώ έχει παρατηρηθεί σημαντική κλίση σε ιστορικά κτίρια όπως ο Μητροπολιτικός Καθεδρικός Ναός, η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε το 1573.

Ερευνητές μέτρησαν τον ρυθμό βύθισής της, με δεδομένα από τον δορυφόρο της NASA, γνωστό ως NISAR, μεταξύ Οκτωβρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026.

The ground beneath Mexico City is slowly sinking, and now, the NISAR satellite can track it from space.



New data shows parts of the city (in blue) that sank more than half an inch (more than 2 cm) per month from Oct. 2025 to Jan. 2026. pic.twitter.com/5uDM1B9Mwx — NASA Earth (@NASAEarth) April 29, 2026

Διαπίστωσαν ότι ορισμένα τμήματα της πόλης, όπως το κεντρικό αεροδρόμιο και το μνημείο του Αγγέλου της Ανεξαρτησίας, παρουσιάζουν ρυθμό καθίζησης 2 εκατοστών τον μήνα.

Αυτό σημαίνει ότι σε λιγότερο από εκατό χρόνια, αυτές οι περιοχές έχουν βυθιστεί περισσότερο από ένα μέτρο. Σε ορισμένες περιοχές, η μεταβολή του υψομέτρου έχει ξεπεράσει τα 3 μέτρα.

«Είναι ουσιαστικά η τεκμηρίωση όλων αυτών των αλλαγών μέσα σε μια πόλη», δήλωσε ο επιστήμονας του NISAR Paul Rosen, περιγράφοντας την αποτελεσματικότητα της διαστημικής αναγνώρισης. «Μπορείτε να δείτε το πλήρες μέγεθος του προβλήματος.»

Η έκταση της καταστροφής είναι εμφανής στην περιοχή Iztapalapa — μία από τις πιο πληγείσες.

«Τα σπίτια που είναι χτισμένα πάνω σε [ηφαιστειακό] βράχο είναι σταθερά, αλλά τα σπίτια που βρίσκονται στο μέσο μεταξύ του βράχου και της λιμναίας πεδιάδας έχουν ήδη καταρρεύσει, τα περισσότερα από αυτά», δήλωσε ο Carreón-Freyre, εμπειρογνώμονας σε θέματα καθίζησης της Πόλης του Μεξικού, στο ABC News.

Η καθίζηση δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Οι ειδικοί φοβούνται ότι η συρρίκνωση του υδροφορέα θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε σοβαρή έλλειψη νερού.

Στο μέλλον, η ομάδα ελπίζει να αποκτήσει μια εικόνα των ρυθμών καθίζησης για κάθε κτήριο ξεχωριστά, κάτι που θα προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για το πώς μπορούν να μετριάσουν τη ζημιά.



