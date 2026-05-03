Ο Μαρινάκης καταγγέλλει τον Ανδρουλάκη για «διπλό παιχνίδι» στις Ανεξάρτητες Αρχές

Σε μείζον πολιτικό και θεσμικό μέτωπο εξελίσσεται η σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ γύρω από τις Ανεξάρτητες Αρχές, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τον ευθέως για «διπλό παιχνίδι», πολιτική αναξιοπιστία και θεσμική υποκρισία.

Η κυβέρνηση επιχειρεί πλέον να μετατρέψει τη συζήτηση για τις εκκρεμείς τοποθετήσεις στις Ανεξάρτητες Αρχές σε πεδίο πολιτικής πίεσης προς τη Χαριλάου Τρικούπη, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ, ενώ συμμετείχε σε παρασκηνιακή διαβούλευση για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών προσώπων, στη συνέχεια υπαναχώρησε δημοσίως, επιχειρώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στη θεσμική συναίνεση και στην αντιπολιτευτική γραμμή σύγκρουσης.

«Πάτησε σε δύο βάρκες, έπεσε στη μέση και αντί να απολογηθεί κουνούσε το δάχτυλο στην κυβέρνηση», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δίνοντας το στίγμα της στρατηγικής του Μεγάρου Μαξίμου.

Το παρασκήνιο της συνεννόησης

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εδώ και μήνες υπήρχε ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την κάλυψη των κενών σε τρεις κρίσιμες Ανεξάρτητες Αρχές, διαδικασία που –όπως σημείωσε– δεν ήταν πολιτική επιλογή αλλά συνταγματική αναγκαιότητα, καθώς απαιτείται πλειοψηφία 3/5 στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι χωρίς τη συναίνεση της αντιπολίτευσης δεν μπορούσε να προχωρήσει η διαδικασία, καθώς η ΝΔ διαθέτει 16 από τις 29 ψήφους και χρειάζεται ευρύτερες συναινέσεις για την εκλογή νέων επικεφαλής.

Κατά τον Παύλο Μαρινάκη, η συνεννόηση είχε φτάσει σε προχωρημένο στάδιο. Όπως αποκάλυψε μιλώντας στο Mega υπήρξε συμφωνία για δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος και κατάθεση βιογραφικών, ενώ φέρεται να υπήρξε και προσέγγιση σε συγκεκριμένα πρόσωπα κοινής αποδοχής.

Η κυβέρνηση επικαλείται μάλιστα ως ένδειξη αυτής της συνεννόησης την αναφορά ονομάτων στη Βουλή από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, υποστηρίζοντας ότι δεν επρόκειτο για τυχαία επιλογή αλλά για αποτέλεσμα πολιτικής διαβούλευσης.

Η κατηγορία περί «θεσμικής υποκρισίας»

Το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να εμφανιστεί δημοσίως ως δύναμη θεσμικής αυστηρότητας, ενώ στο παρασκήνιο συμμετείχε κανονικά στις διαπραγματεύσεις.

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι η στάση Ανδρουλάκη συνιστά πολιτική υπαναχώρηση με στόχο να μη δυσαρεστηθεί το πιο αντιπολιτευτικό ακροατήριο της κεντροαριστεράς και της ευρύτερης αντιπολίτευσης.

Η φράση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «έκλεινε το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση» αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη γραμμή: ότι δηλαδή το ΠΑΣΟΚ προσπάθησε να διατηρήσει ταυτόχρονα ρόλο θεσμικού συνομιλητή και ρόλο σκληρού αντιπολιτευόμενου κόμματος.

Κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι η τακτική αυτή οδήγησε τελικά σε αδιέξοδο και συνέβαλε στη διατήρηση του προβλήματος με τις «ακέφαλες» Ανεξάρτητες Αρχές, κάτι που πλέον η κυβέρνηση επιχειρεί να χρεώσει πολιτικά στο ΠΑΣΟΚ.

Οι «ακέφαλες» Αρχές και η πολιτική σημασία

Η σύγκρουση δεν αφορά απλώς διαδικαστικά ζητήματα. Στο επίκεντρο βρίσκονται ιδιαίτερα ευαίσθητοι θεσμοί, όπως η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, οι οποίες βρέθηκαν στο επίκεντρο πολιτικών συγκρούσεων τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως λόγω της υπόθεσης των υποκλοπών.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να αποσυνδέσει τη σημερινή εμπλοκή από τις προηγούμενες πολιτικές αντιπαραθέσεις και να παρουσιάσει την ανάγκη συναινέσεων ως θεσμική υποχρέωση που απορρέει από το Σύνταγμα.

Ωστόσο, στην αντιπολίτευση υπάρχουν ισχυρές υποψίες ότι το Μαξίμου επιδιώκει να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο σε κρίσιμους θεσμούς εποπτείας και ελέγχου, ειδικά μετά τις συγκρούσεις που προηγήθηκαν γύρω από την ΑΔΑΕ και την υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Η κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά αυτές τις αιτιάσεις και αντιστρέφει τα πυρά, υποστηρίζοντας ότι εκείνοι που σήμερα καταγγέλλουν «θεσμικές παρεμβάσεις» είναι οι ίδιοι που μπλόκαραν τη διαδικασία επιλογής νέων διοικήσεων.

Η αντιπαράθεση για τις Ανεξάρτητες Αρχές φαίνεται ότι θα αποκτήσει μεγαλύτερη πολιτική ένταση το επόμενο διάστημα, καθώς το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να εμφανίσει το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα πολιτικής ασυνέπειας και θεσμικής διγλωσσίας.

Για την κυβέρνηση, η υπόθεση προσφέρει τη δυνατότητα να πλήξει το προφίλ «σοβαρής αντιπολίτευσης» που επιδιώκει να οικοδομήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Από την άλλη πλευρά, το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να επιμείνει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να μεταθέσει αλλού τις ευθύνες για τη θεσμική κρίση και να αξιοποιήσει τις διαδικασίες επιλογής επικεφαλής στις Ανεξάρτητες Αρχές για πολιτικό έλεγχο κρίσιμων θεσμών.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι μια διαδικασία που θεωρητικά θα έπρεπε να αποτελεί υπόδειγμα θεσμικής συναίνεσης μετατρέπεται πλέον σε ακόμη ένα πεδίο σκληρής πολιτικής πόλωσης.

Διαβάστε επίσης