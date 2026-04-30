Προανακριτική - ΟΠΕΚΕΠΕ - Αραμπατζή: «Αίολη, άδικη, αβάσιμη και ανυπόστατη η εμπλοκή μου»

Μετά τον Σπήλιο Λιβανό και η Φωτεινή Αραμπατζή προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγο μετά την κατάθεση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, με βάση τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, που διαβιβάστηκε προς κρίση στη Βουλή. «Η εμπλοκή του ονόματός μου είναι παντελώς αίολη, άδικη, αβάσιμη και ανυπόστατη. Ουδεμία πράξη μου, προκάλεσε βλάβη, δεν ζημιώθηκαν ΟΥΤΕ ΕΥΡΩ οι κοινοτικοί και εθνικοί πόροι. Είμαι έτοιμη λοιπόν να αποδείξω την αθωότητα μου για να αναδειχθεί περίτρανα η αλήθεια.Κατά τη θητεία μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενήργησα πάντοτε με βάση τη νομιμότητα και μοναδικό γνώμονα το έννομο συμφέρον των συμπολιτών μου και των πραγματικών γεωργών και κτηνοτρόφων της χώρας» έγραψε στην ανάρτησή της η κ. Αραμπατζή.

