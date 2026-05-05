Ηλεκτρικά πατίνια: Αλλάζουν όλα, θα απαγορευτούν σε ανηλίκους- Χρυσοχοΐδης: Θα ήθελα να μην υπάρχουν

Την πρόθεση της κυβέρνησης να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα αφορά στην κίνηση με πατίνι στην πόλη, εξέφρασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Συγκεκριμένα μιλώντας στο Mega ο υπουργός μετά και τα επαναλαμβανόμενα ατυχήματα, ανακοίνωσε ότι στα σκαριά βρίσκεται ρύθμιση για δημιουργία ειδικών λωρίδων για πατίνια.

«Με νόμο θα απαγορευτεί να κυκλοφορούν οι ανήλικοι σε δρόμους, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά αν και συμπλήρωσε: «Η δική μου θέση είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν, είναι πολύ επικίνδυνα».

Σύμφωνα με τον υπουργό, «έρχεται ρύθμιση που θα περιορίσει ή θα απαγορεύσει όλα αυτά».

Σε σχετική ερώτηση αν μπορεί να πηγαίνει ο ανήλικος με το πατίνι στο σχολείο ο υπουργός απάντησε κατηγορηματικά: «Όχι δεν μπορεί. Δεν πρέπει να πηγαίνει, είναι τόσο επικίνδυνο»

Διαβάστε επίσης