Ομπρέλα προστασίας σε Λιβανό – Αραμπατζή από κυβέρνηση και μπλόκο σε νέα έρευνα για παρακολουθήσεις

Αλλαγή γραμμής από το Μέγαρο Μαξίμου τόσο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και για τις υποκλοπές – Η κυβέρνηση απορρίπτει εξεταστικές και προανακριτικές

Κώστας Τσιτούνας

  • Η κυβέρνηση απορρίπτει τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΕΠΕ, παρέχοντας πολιτική προστασία στους πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή.
  • Η κυβερνητική πλειοψηφία δεν διαπιστώνει επαρκή στοιχεία για περαιτέρω διερεύνηση και επικαλείται το άρθρο 86 του Συντάγματος για την αρμοδιότητα της Βουλής.
  • Η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση για εργαλειοποίηση υποθέσεων χωρίς επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, ειδικά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς.
  • Υπάρχουν εσωκομματικές αντιδράσεις στη Νέα Δημοκρατία, που οδήγησαν στην πλήρη απόρριψη της προανακριτικής, σε αντίθεση με προηγούμενες περιπτώσεις παραπομπών πολιτικών προσώπων.
  • Το Μέγαρο Μαξίμου δείχνει επιφυλακτικότητα και πιθανή απόρριψη για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις παρακολουθήσεις, με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει συγκάλυψη.
Σε γραμμή άρνησης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κινείται η κυβέρνηση, υψώνοντας πολιτική «ομπρέλα προστασίας» για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανός και την πρώην υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Την ίδια ώρα, επιφυλακτική έως αρνητική προμηνύεται η στάση της πλειοψηφίας και απέναντι σε πρόταση για νέα Εξεταστική Επιτροπή για τις παρακολουθήσεις, εντείνοντας το πολιτικό θερμόμετρο.

Η κυβερνητική πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά τα αιτήματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι «δεν προέκυψαν στοιχεία, ούτε καν ενδείξεις» που να δικαιολογούν τη σύσταση προκαταρκτικής εξέτασης. Επικαλούμενη το άρθρο 86 του Συντάγματος, τονίζει ότι η αξιολόγηση των στοιχείων αποτελεί αρμοδιότητα της Βουλής και πως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν διαπιστώνει επαρκή βάση για περαιτέρω διερεύνηση.

Παράλληλα, κυβερνητικά στελέχη κατηγορούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι επιχειρούν να μετατρέψουν την πολιτική ζωή σε «ατελείωτο δικαστήριο», εργαλειοποιώντας υποθέσεις χωρίς επαρκή τεκμηρίωση. Στο στόχαστρο μπαίνουν κυρίως οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέα Αριστερά, οι οποίες –όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση– στηρίζονται σε γενικές αναφορές περί «οργανωμένων μηχανισμών» χωρίς συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία.

Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ωστόσο, δεν λείπουν οι τριγμοί. Οι αντιδράσεις βουλευτών της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας φαίνεται πως επηρέασαν την τελική στάση, με την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιλέγουν τελικά την πλήρη απόρριψη της προανακριτικής, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις όπου είχαν ανάψει το «πράσινο φως» για παραπομπές πολιτικών προσώπων στη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι δύο πρώην υπουργοί αναμένεται να τοποθετηθούν αναλυτικά, απορρίπτοντας τις κατηγορίες και υποστηρίζοντας ότι η εμπλοκή τους στην υπόθεση δεν συνδέεται με τα πραγματικά δεδομένα.

Μπλόκο και στην εξεταστική για παρακολουθήσεις

Την ίδια στιγμή, ανοιχτό αλλά με σαφείς επιφυλάξεις αφήνει το Μέγαρο Μαξίμου το ενδεχόμενο σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για το ζήτημα των παρακολουθήσεων. Η επίσημη θέση είναι πως η πρόταση θα μελετηθεί και θα αξιολογηθεί, ωστόσο όλα δείχνουν ότι η κυβερνητική πλειοψηφία προσανατολίζεται σε απόρριψη, ακολουθώντας την ίδια γραμμή που υιοθέτησε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η αντιπολίτευση, από την πλευρά της, κάνει λόγο για συγκάλυψη και για προσπάθεια αποφυγής κοινοβουλευτικού ελέγχου, ανεβάζοντας τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης. Το επόμενο διάστημα αναμένεται ιδιαίτερα φορτισμένο, με τις δύο πλευρές να διασταυρώνουν τα ξίφη τους τόσο στη Βουλή όσο και στο δημόσιο πεδίο.

