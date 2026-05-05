Μαρινάκης: «Για τον Ανδρουλάκη ισχύει το “όποιος το λέει, είναι”» - Πυρά για τις ανεξάρτητες αρχές

Νέα σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για τις ανεξάρτητες αρχές και τις επικοινωνίες που είχε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τον αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πριν από την επεισοδιακή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN και την εκπομπή «10 Παντού», ο κ. Μαρινάκης ανέφερε αρχικά: «Μιλάμε για την εκλογή Ανεξάρτητων Αρχών. Κορυφαία διαδικασία. Συμφωνούμε ότι είναι κορυφαία διαδικασία; Συμφωνούμε ότι το γεγονός ότι είναι ακέφαλες, δηλαδή δεν έχουν επικεφαλής για τέσσερα χρόνια οι δύο και για 1,5 χρόνο η τρίτη είναι πρόβλημα για τη Δημοκρατία; Συμφωνούμε ότι είναι ανάγκη να ψηφιστεί ένας επικεφαλής;»

Στη συνέχεια σημείωσε: «Από πού εκλέγονται οι επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών; Από τη Διάσκεψη των Προέδρων. Συμμετέχουν 29. Θέλει λοιπόν 3/5 συμφωνία απ τους 29; Γίνεται πλειοψηφία να υπάρξει χωρίς τη Νέα Δημοκρατία που έχει 16 στους 29; Αυτονόητο. Προφανώς δεν γίνεται και μόνο με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα τι πρέπει; Ένα απ’ τα υπόλοιπα κόμματα να συνεννοηθεί, όπως ζητάει το Σύνταγμα, με τη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία να συνεννοηθεί.».

Όπως επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έρχεται «η κυβερνητική πλειοψηφία δια του Αντιπροέδρου της κυβερνήσεως, Κωστή Χατζηδάκη, προφανώς σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό και τους βουλευτές μας και λέει, να μιλήσουμε με το ΠΑΣΟΚ για να βρούμε τα υπόλοιπα που μας λείπουνε από τα 16 που υπάρχουν σε ψήφους, για να έχει η χώρα επικεφαλής στις ανεξάρτητες αρχές».

«Για τον κ. Ανδρουλάκη ισχύει το “όποιος το λέει, είναι”»

Συνεχίζοντας ο κ. Μαρινάκης αποκάλυψε πως ο κ. Χατζηδάκης με τον κ. Ανδρουλάκη συνομίλησαν πάνω από 20 φορές το τελευταίο τρίμηνο για το ζήτημα του ορισμού επικεφαλής στις ανεξάρτητες αρχές:

«Πώς λέγανε τα μικρά παιδιά, “όποιος το λέει, είναι”, αυτό ισχύει για τον κ. Ανδρουλάκη», είπε αρχικά σε δηκτικό τόνο και τόνισε: «Ο κ. Ανδρουλάκης, λοιπόν, με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης το τελευταίο τρίμηνο δεν ξέρω αν έχει μιλήσει 30, σίγουρα έχει μιλήσει πάνω από 20 φορές. Κλήσεις. Υπάρχουν και μηνύματα. Δεν ξέρω αν τον ήθελε για να προβλέψει την πορεία των play off στην Euroleague - είναι και οι δύο Παναθηναϊκοί- και οι δύο μας ομάδες θα πάνε απ’ ότι φαίνεται, πρώτα ο Θεός, στο final four - ή για την τύχη του final four, φαντάζομαι πως όχι. Και πολύ καλά έκαναν και μιλούσαν θεσμικά – για να μην παρεξηγηθώ – γιατί μόνο έτσι η χώρα θα έχει επικεφαλής στις Ανεξάρτητες Αρχές».

Σημείωσε σε αυτό το πλαίσιο στη συνέχεια πως, «μετά από ολλές συνομιλίες και την αποστολή βιογραφικών, όπως πολύ σωστά έκανε η Βουλή και ζήτησε και εστάλησαν 45, νομίζω, βιογραφικά και για τις τρεις θέσεις, κατέληξαν τα δύο κόμματα, που είναι απαραίτητο αυτό για το Σύνταγμα σε δύο ονόματα».

«Ένα το οποίο ήθελε λίγο παραπάνω η δική μας Κοινοβουλευτική Ομάδα, ο κ. Μακρυδημήτρης και ένα που λέει το ΠΑΣΟΚ, η κυρία Συγγούνα», τόνισε και εξήγησε πως το δεν ήταν αποδεκτό για το ΠΑΣΟΚ να επιβάλει την υποψηφιότητα που πρότεινε γιατί έχει μικρότερη δύναμη στη Διάσκεψη των Προέδρων:

«Γιατί δεν έχει λογική αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ; Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν έρχεται κάποιος που έχει 16 ψήφους να συνεννοηθεί με κάποιον που έχει 2 ψήφους στις 29, είναι λογικό για τη δημοκρατική λειτουργία αυτός που έχει 16 ψήφους και εκπροσωπεί έναν κόσμο από πίσω του, αυτές οι 16 ψήφοι δεν είναι κουκιά ή μεταφράζονται στη λαϊκή βούληση, στη δημοκρατική βούληση, να δεχθεί δύο ονόματα επιλογής κατ’ αποκλειστικότητα, χωρίς να υποτιμώ κανέναν εκ των προσώπων;».

«Η πραγματικότητα είναι ότι μετά από όλες αυτές τις επικοινωνίες και την ανταλλαγή κλήσεων, με θεσμικό τρόπο, το ξαναλέω, που πολύ καλά έκανε ο κ. Ανδρουλάκης και επικοινωνούσε, ο κ. Ανδρουλάκης φοβήθηκε ότι οι νέοι εν δυνάμει εταίροι του θα τον μαλώσουν στη Βουλή ότι μιλάει με την “κακιά” Δεξιά», συνέχισε.

«Το ΠΑΣΟΚ, διά του κ. Ανδρουλάκη, είχε συμφωνήσει με την Κυβέρνηση, διά του κ. Χατζηδάκη, σε δύο ονόματα. Γι’ αυτό τον λόγο και ο κ. Κακλαμάνης, ο Πρόεδρος της Βουλής, δεν τρελάθηκε ο Πρόεδρος της Βουλής διάβασε δύο ονόματα» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:

«Αν είχαν συμφωνήσει σε άλλα ονόματα, θα διάβαζε άλλα ονόματα. Ναι, ο κ. Κακλαμάνης αν ήξερε ότι αυτά τα ονόματα δεν είναι αποτέλεσμα συμφωνίας, δεν θα τα διάβαζε τα ονόματα αυτά. Ο κ. Ανδρουλάκης, λοιπόν, είτε λόγω του ότι ήθελε να κάνει φασαρία με τη διάταξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είτε γιατί δεν ήθελε να δείξει στους νέους του εν δυνάμει εταίρους, την κυρία Κωνσταντοπούλου, με την οποία έχει συνυπογράψει πρόταση δυσπιστίας, είτε σε αυτούς οι οποίοι θα πάνε στο κόμμα του κ. Τσίπρα, ότι μιλάει με την ”κακιά” αυτή Κυβέρνηση, υπαναχώρησε».

Κλιμακώνοντας τα πυρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι ο κ. Ανδρουλάκης «πήρε την ευθύνη να έχουμε ακέφαλες Ανεξάρτητες Αρχές. Ξέρετε τι ήταν αυτό που ξεπέρασε την ”κόκκινη” γραμμή και ξεχείλισε το ποτήρι και είχαμε αυτή την αντίδραση; Ότι έκανε αυτή την υπαναχώρηση, γιατί πάτησε σε δύο βάρκες, και την ίδια μέρα μας κατηγόρησε για πραξικόπημα και θεσμική εκτροπή».

«Σε τι συνίσταται η θεσμική εκτροπή; Όταν έρχεται αυτός που έχει το 1/5 της δυναμικής στη Διάσκεψης των Προέδρων και δεν συναινεί. Σας ξαναλέω ότι η συμφωνία ήταν ξεκάθαρη.

