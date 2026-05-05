Μαρινάκης: «Δεν απευθυνόμαστε στο ίδιο ακροατήριο που απευθύνεται ο κ. Τσίπρας»- Τι είπε για εκλογές

«Έχει πει πάρα πολλές ο πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν 2027» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στον OPEN είπε ότι από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει μέτρα για το 2027.

«Φαίνεται ότι η ανθεκτικότητα που χαρακτηρίζει την ελληνική οικονομία, οι άμυνες που υπάρχουν, φέρνουν τη χώρα μας σε καλύτερη μοίρα» , είπε για την παρατεταμένη κρίση που προέρχεται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Το ποιος είναι ο κ. Τσίπρας δεν θα το μάθουμε τώρα, το ξέρει ο κόσμος, τον αξιολόγησε και θα τον αξιολογήσει ξανά», απάντησε σε σχετική ερώτηση.

«Πιο σημαντικό από τα μέτρα είναι να συνεννοηθούμε ότι τα μέτρα χρειάζονται χρηματοδότηση. Η κυβέρνηση δημιουργεί τις συνθήκες να χρηματοδοτεί νέα μέτρα. Είμαστε μια από τις 5 χώρες της Ευρώπης, δεν ήταν όλες», ανέφερε επίσης και τόνισε: «Δεν απευθυνόμαστε στο ίδιο ακροατήριο που απευθύνεται ο κ. Τσίπρας»

Με αφορμή την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Άμπου Ντάμπι ο κ. Μαρινάκης απάντησε στο ερώτημα γιατί πάει ο πρωθυπουργός στην περιοχή που χτυπήθηκε:

«Είναι μια κίνηση στήριξης, είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που πάει μετά τις επιθέσεις. Είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους λένε ότι η Ελλάδα κινείται μονοδιάστατα. Οι διμερείς σχέσεις που έχει δημιουργήσει η χώρα, όπως με τα ΗΑΕ, δείχνει την εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η χώρα»

Σχετικά με την άρνηση σε προανακριτική για Λιβανό – Αραμπατζή:

«Το εστάλησαν υποθέσεις δεν σημαίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις. Κάναμε την αξιολόγηση. Πείτε μου ένα δεδομένο, ένα στοιχείο. Ο Λιβανός κατηγορείται για αυτό, η Αραμπατζή κατηγορείται για εκείνο. Δεν θα κάνουμε τη χώρα ένα απέραντο δικαστήριο ελλείψει στοιχείων»

«Η ΝΔ δεν φοβήθηκε, δεν φοβάται και δεν θα φοβηθεί ποτέ τον διάλογο. Δεν θα στοχοποιήσει τους βουλευτές που είναι η δύναμή της», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης σχετικά με την συνεδρίαση της ΚΟ της Πέμπτης και πρόσθεσε: «Είναι επικίνδυνο να πυροβολήσουμε τα πόδια μας. Η επιστολή των 5 ήταν ευγενέστατη και εντός πλαισίων. Οι καλοθελητές επιχειρούν να χτίσουν αφήγημα κατά της ΝΔ. Δεν πρέπει να υποκύψουμε σε αυτό το αφήγημα»

Για τις ανεξάρτητες αρχές και τις κατηγορίες Ανδρουλάκη:

«Δεν θα ακολουθήσω τον κ Ανδρούλλα στη λογική των χαρακτηρισμών. Είναι θυμωμένος γιατί για παράδειγμα στη χθεσινή δημοσκόπηση είναι 6ος σε δημοτικότητα»

«Για τον κ. Ανδρουλάκη ισχύει αυτό που λέγαμε μικρά παιδιά: Όποιος το λέει είναι», απάντησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, που τον χαρακτήρισε ψεύτη. «Παραπέμπει στις πιο μαύρες σελίδες του αυριανισμού και χρησιμοποίησε την οικογένεια του πρωθυπουργού. Ξεπέρασε και τα όρια που είχε μέχρι τώρα. Και αυτός είναι ο λόγος της δημοσκοπικής εικόνας του ΠΑΣΟΚ»

Διαβάστε επίσης