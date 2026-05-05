Μαρινάκης: «Δεν απευθυνόμαστε στο ίδιο ακροατήριο που απευθύνεται ο κ. Τσίπρας»- Τι είπε για εκλογές

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει νέα μέτρα στη ΔΕΘ 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Μαρινάκης: «Δεν απευθυνόμαστε στο ίδιο ακροατήριο που απευθύνεται ο κ. Τσίπρας»- Τι είπε για εκλογές

Ο Παύλος Μαρινάκης

INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Έχει πει πάρα πολλές ο πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν 2027» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στον OPEN είπε ότι από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει μέτρα για το 2027.

«Φαίνεται ότι η ανθεκτικότητα που χαρακτηρίζει την ελληνική οικονομία, οι άμυνες που υπάρχουν, φέρνουν τη χώρα μας σε καλύτερη μοίρα» , είπε για την παρατεταμένη κρίση που προέρχεται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Το ποιος είναι ο κ. Τσίπρας δεν θα το μάθουμε τώρα, το ξέρει ο κόσμος, τον αξιολόγησε και θα τον αξιολογήσει ξανά», απάντησε σε σχετική ερώτηση.

«Πιο σημαντικό από τα μέτρα είναι να συνεννοηθούμε ότι τα μέτρα χρειάζονται χρηματοδότηση. Η κυβέρνηση δημιουργεί τις συνθήκες να χρηματοδοτεί νέα μέτρα. Είμαστε μια από τις 5 χώρες της Ευρώπης, δεν ήταν όλες», ανέφερε επίσης και τόνισε: «Δεν απευθυνόμαστε στο ίδιο ακροατήριο που απευθύνεται ο κ. Τσίπρας»

Με αφορμή την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Άμπου Ντάμπι ο κ. Μαρινάκης απάντησε στο ερώτημα γιατί πάει ο πρωθυπουργός στην περιοχή που χτυπήθηκε:

«Είναι μια κίνηση στήριξης, είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που πάει μετά τις επιθέσεις. Είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους λένε ότι η Ελλάδα κινείται μονοδιάστατα. Οι διμερείς σχέσεις που έχει δημιουργήσει η χώρα, όπως με τα ΗΑΕ, δείχνει την εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η χώρα»

Σχετικά με την άρνηση σε προανακριτική για Λιβανό – Αραμπατζή:

«Το εστάλησαν υποθέσεις δεν σημαίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις. Κάναμε την αξιολόγηση. Πείτε μου ένα δεδομένο, ένα στοιχείο. Ο Λιβανός κατηγορείται για αυτό, η Αραμπατζή κατηγορείται για εκείνο. Δεν θα κάνουμε τη χώρα ένα απέραντο δικαστήριο ελλείψει στοιχείων»

«Η ΝΔ δεν φοβήθηκε, δεν φοβάται και δεν θα φοβηθεί ποτέ τον διάλογο. Δεν θα στοχοποιήσει τους βουλευτές που είναι η δύναμή της», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης σχετικά με την συνεδρίαση της ΚΟ της Πέμπτης και πρόσθεσε: «Είναι επικίνδυνο να πυροβολήσουμε τα πόδια μας. Η επιστολή των 5 ήταν ευγενέστατη και εντός πλαισίων. Οι καλοθελητές επιχειρούν να χτίσουν αφήγημα κατά της ΝΔ. Δεν πρέπει να υποκύψουμε σε αυτό το αφήγημα»

Για τις ανεξάρτητες αρχές και τις κατηγορίες Ανδρουλάκη:

«Δεν θα ακολουθήσω τον κ Ανδρούλλα στη λογική των χαρακτηρισμών. Είναι θυμωμένος γιατί για παράδειγμα στη χθεσινή δημοσκόπηση είναι 6ος σε δημοτικότητα»

«Για τον κ. Ανδρουλάκη ισχύει αυτό που λέγαμε μικρά παιδιά: Όποιος το λέει είναι», απάντησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, που τον χαρακτήρισε ψεύτη. «Παραπέμπει στις πιο μαύρες σελίδες του αυριανισμού και χρησιμοποίησε την οικογένεια του πρωθυπουργού. Ξεπέρασε και τα όρια που είχε μέχρι τώρα. Και αυτός είναι ο λόγος της δημοσκοπικής εικόνας του ΠΑΣΟΚ»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σε κρίσιμη κατάσταση 40χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ 40χρονος έπειτα από τροχαίο με πατίνι στην Κρήτη

13:26ANNOUNCEMENTS

Ιωάννινα Half Marathon 9 και 10 Μαΐου - Για να μην πεις: «Έπρεπε να ήμουν και εγώ εκεί!»

13:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα διαδικασία για εξώσεις από 1 Μαΐου: Τι αλλάζει στο πλαίσιο – Οδηγός για ιδιοκτήτες

13:17LIFESTYLE

Από τη Νίκη της Σαμοθράκης στην Αφροδίτη της Μήλου - Οι αδερφές Τζένερ έφεραν την αρχαία Ελλάδα στο κόκκινο χαλί του Met Gala

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η ιδρύτρια της GAP, Ντόρις Φίσερ - Η γυναίκα που έφερε επανάσταση στον τρόπο πώλησης των ενδυμάτων

13:09ΚΟΣΜΟΣ

Πράκτορες πυροβόλησαν άνδρα που άνοιξε πυρ εναντίον τους κοντά στον Λευκό Οίκο

13:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» τριήμερο θερμό επεισόδιο στην Ελλάδα - Πότε ξεκινάει

13:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες αιχμές Καστανίδη κατά Ανδρουλάκη: Να μάθουν ιστορία, αν την ξέρουν ντροπή τους να λένε ψέμματα

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Γιατροί στο κρουαζιερόπλοιο μετά το ξέσπασμα της ασθένειας - Δεν υπάρχουν τρωκτικά στο πλοίο, λέει ο ΠΟΥ

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη σύσκεψη για τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες - Νέος σχεδιασμός από την ΕΛ. ΑΣ.

13:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανική σκόνη και μεγάλη άνοδος της θερμοκρασίας μετά την ψυχρή εισβολή – Η εξέλιξη του φαινομένου

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νυχτερινός ολικός αποκλεισμός της Μεγάλης Περιμετρικής - Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Πλεύρη για τους αλλοδαπούς που κατηγορούνται σε Σύμη και Κηφισιά

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Νεκρός ο Στάνισλαβ Πετρόβ, «πατέρας» των χημικών και βιολογικών όπλων ΕΣΣΔ και Ρωσίας - Η συνωνυμία με τον άνθρωπο που απέτρεψε το τέλος του κόσμου

12:43ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Έρχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα - Πιθανόν στον Κορινθιακό»

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Πανηγυρικός εορτασμός των 95 χρόνων Πολεμικής Αεροπορίας με εντυπωσιακό Air show

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός σε παραλία της Σύρου: Δεκάδες μωβ μέδουσες στην ακτή

12:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Finos Film: Το βίντεο για τον Θανάση Βέγγο 15 χρόνια μετά τον θάνατό του - «Όλα είναι ατμός»

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Black out στην πρόσβαση των κινητών στο διαδίκτυο ενόψει της παρέλασης της 9ης Μαΐου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:43ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Έρχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα - Πιθανόν στον Κορινθιακό»

11:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καβάλα: Πατέρας 2 παιδιών ο αστυνομικός που αυτοκτόνησε μέσα σε Τμήμα - Τι ερευνούν οι Αρχές

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη διπλή εορτή – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ κατά τη διαδρομή Αθήνα - Πάργα

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Νεκρός ο Στάνισλαβ Πετρόβ, «πατέρας» των χημικών και βιολογικών όπλων ΕΣΣΔ και Ρωσίας - Η συνωνυμία με τον άνθρωπο που απέτρεψε το τέλος του κόσμου

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: Έκαψαν το μαγαζί του περιπτερά που είχε ξυλοκοπηθεί άγρια από ομάδα Ρομά

13:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» τριήμερο θερμό επεισόδιο στην Ελλάδα - Πότε ξεκινάει

12:16ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Ποιοι υποψήφιοι θα λάβουν την παροχή των 1.000 ευρώ

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο ντελιβεράς που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε περαστικούς στην Κηφισιά – Δείτε βίντεο

11:37ΕΛΛΑΔΑ

«Πιστεύω πως ήθελαν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά για να την εκβιάζουν» λέει η μητέρα της Μυρτούς

09:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στην Καβάλα: Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα

10:55LIFESTYLE

Καζάνι που βράζει ο ΣΚΑΪ – Οι διαρροές, η ενόχληση Κοσιώνη και η επόμενη μέρα

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το πρώτο θερμό επεισόδιο για φέτος - Πάνω από τους 30 βαθμούς η θερμοκρασία

07:30ΥΓΕΙΑ

Το πιο μυστηριώδες όργανο του σώματος μπορεί να παίζει βασικό ρόλο στην μακροζωία και τον καρκίνο

10:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Οδύσσεια»: Κυκλοφόρησε το νέο trailer της ταινίας του Νόλαν - Μια σκοτεινή ματιά στο ομηρικό έπος

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Όλοι οι λαμπεροί σταρ που παρευρέθηκαν στο Met Gala 2026 - Ποιοι εντυπωσίασαν

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Πλεύρη για τους αλλοδαπούς που κατηγορούνται σε Σύμη και Κηφισιά

12:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ