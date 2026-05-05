Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Άμπου Ντάμπι: Δύναμη σταθερότητας και αξιόπιστος εταίρος η Ελλάδα

Ο πρωθυπουργός με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σε παλαιότερη συνάντησή τους

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της ΕΕ που επισκέπτεται τα ΗΑ μετά τις πρόσφα επιθέσεις σεταστάσεις της χώρας.

Η επίσκεψη υπογραμμίζει τον ρόλο της Ελλάδας ως δύναμης σταθερότητας και αξιόπιστου εταίρου στην περιοχή.

Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει τη στρατηγική σχέση με τα ΗΑΕ, που βασίζεται στη συνεργασία σε εξωτερική πολιτική και άμυνα από το 2020.

Η Ελλάδα καταδίκασε τις επιθέσεις στον Κόλπο και προωθεί διπλωματική λύση για βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η επίσκεψη Μητσοτάκη στα ΗΑΕ είναι η πέμπτη και εντάσσεται σε ευρύτερη διπλωματική και οικονομική συνεργασία, με ενδιάμεση στάση πριν τη Σύνοδο Κορυφής στην Ιορδανία.

Στο Άμπου Ντάμπι θα βρεθεί το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Άμπου Ντάμπι υπογραμμίζει τον ρόλο της Ελλάδας ως δύναμης σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και ως αξιόπιστου εταίρου, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία.

Όπως παρατηρούσαν οι ίδιες πηγές, ο κ. Μητσοτάκης, είναι ο πρώτος ηγέτης της ΕΕ που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές, νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης στα ΗΑΕ

Η επίσκεψη αποτελεί μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης, αλλά και επαναβεβαίωσης της ισχυρής στρατηγικής σχέσης Ελλάδας - Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η οποία θεμελιώθηκε το 2020 με την Κοινή Διακήρυξη Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης και την συμφωνία συνεργασίας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας -και της περαιτέρω εμβάθυνσης μιας ήδη στενής συνεργασίας.

Η Ελλάδα καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τις επιθέσεις κατά των χωρών του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των χθεσινών επιθέσεων κατά των ΗΑΕ, ενώ παραμένει προσηλωμένη σε μια διπλωματική λύση που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη ειρήνη, καθώς και στην πλήρη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοϊας, κατεξοχήν στα Στενά του Ορμούζ.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πέμπτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, γεγονός που καταδεικνύει το στρατηγικό βάθος των σχέσεων και την ενίσχυσή τους στο διπλωματικό, οικονομικό και αμυντικό επίπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί ο κ. Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει ενδιάμεση στάση στο Άμπου Ντάμπι, καθ οδόν προς το Αμμάν της Ιορδανίας για τη συμμετοχή του στην αυριανή 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας.

