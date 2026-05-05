Στο Άμπου Νταμπι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός μεταβαίνει στην Ιορδανία για την αυριανή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας
Καθ'οδόν προς το Αμμάν της Ιορδανίας βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συμμετάσχει στην αυριανή 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας.
Στην πορεία του προς τη Μέση Ανατολή, ο πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει σήμερα ενδιάμεση στάση στο Άμπου Ντάμπι, όπου το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συνάντησή του με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεϊχη, Mohammed Bin Zayed Al Nahyan.
