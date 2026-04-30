«Πολιτικός κατήφορος» - «Οι μάσκες έπεσαν»: Σύγκρουση κυβέρνησης με ΠΑΣΟΚ για τις ανεξάρτητες αρχές

Snapshot Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για παζάρια και αντιθεσμικές μεθοδεύσεις στην πλήρωση των προέδρων των Ανεξάρτητων Αρχών.

Η κυβέρνηση χαρακτήρισε τις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ «πολιτικό κατήφορο» και διαψεύδει ότι υπάρχει πραξικόπημα ή θεσμική εκτροπή.

Ο Πρόεδρος της Βουλής ανέβαλε την ψηφοφορία για τις Ανεξάρτητες Αρχές λόγω μη εξασφάλισης της απαιτούμενης πλειοψηφίας.

Το ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε καθυστέρηση και αδιαφάνεια από την κυβέρνηση σχετικά με τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων στις Ανεξάρτητες Αρχές.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης τόνισε ότι η διαδικασία επιλογής υποψηφίων έγινε μετά από ανοιχτή πρόσκληση και με τη συναίνεση του ΠΑΣΟΚ και του πρωθυπουργού.

Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ προκλήθηκε μετά τη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής, νωρίτερα την Πέμπτη αλλά και τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων νωρίτερα για την πλήρωση ανεξάρτητων αρχών που μένουν ακέφαλες.

«Πολιτικός κατήφορος»

Πηγές της κυβέρνησης σημείωναν αναφερόμενες στα όσα είπε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, πως «ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέχισε τον πολιτικό του κατήφορο, και μάλιστα από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, χρησιμοποιώντας ύβρεις και τοξική ρητορική, η οποία δεν διαφέρει σε τίποτα από τις κραυγές των ακραίων πολιτικών δυνάμεων».

«Αναφερόμενος στο ζήτημα της επιλογής προέδρων για τρεις Ανεξάρτητες Αρχές έκανε λόγο για “πραξικόπημα” και ”θεσμική εκτροπή”, διαστρεβλώνοντας πλήρως τα πραγματικά περιστατικά», τόνιζαν οι ίδιες πηγές και συνέχιζαν σε υψηλούς τόνους:

«”Θεσμική εκτροπή” για τον κ. Ανδρουλάκη φαίνεται ότι είναι το γεγονός πως για πρώτη φορά η Βουλή προχώρησε σε μία δημόσια ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος προσελκύοντας αξιόλογους υποψηφίους για τις θέσεις των προέδρων των τριών Ανεξάρτητων Αρχών, ικανοποιώντας μάλιστα σχετικό αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

“Θεσμική εκτροπή” για τον κ. Ανδρουλάκη φαίνεται ότι είναι το γεγονός πως ο Πρόεδρος της Βουλής μέσα από αυτή τη διαδικασία, εισηγήθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων, για τις δυο Ανεξάρτητες Αρχές, πρόσωπα υψηλού κύρους και εγνωσμένης αξίας.

Και συνέχιζαν οι ίδιες πηγές: «Αντιθέτως, δεν είναι “θεσμική εκτροπή” για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά στοιχείο σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας ότι εκ των προτέρων σχεδίαζε να τορπιλίσει την κορυφαία διαδικασία της πλήρωσης των Ανεξάρτητων Αρχών και μάλιστα σε συνεννόηση με τις πιο λαϊκίστικες δυνάμεις του Κοινοβουλίου, όπως πληροφορούμαστε από τους δημόσιους καβγάδες που έχουν ξεσπάσει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και των στελεχών των ακραίων φωνών του Κοινοβουλίου».

«Ο κ. Ανδρουλάκης για άλλη μία φορά εμφανίζεται κατώτερος των περιστάσεων. Σύντομα, θα επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες, καθόλου ευχάριστες για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ», κατέληγαν από την κυβέρνηση.

Απαντώντας, το ΠΑΣΟΚ τόνιζε πως «πήρε στο Μέγαρο Μαξίμου κοντά 7 ώρες για να τοποθετηθεί για όσα πρωτοφανή συνέβησαν σήμερα στη Διάσκεψη των Προέδρων».

«Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια κύριοι και κυρίες του Μαξίμου: Για ποιον λόγο ο Πρόεδρος της Βουλής ανέβαλε την ψηφοφορία για την πλήρωση της θέσης της επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα;»

«Έχετε απάντηση; Χρειάζεστε άλλες 7 ώρες… να το μελετήσετε το θέμα; Σήμερα αποκαλύφθηκαν ξανά μέρα -μεσημέρι η φαυλότητα και οι αντιθεσμικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Οι μάσκες έπεσαν. Δεν έχει κανένας πολίτης πια αμφιβολία για την παρακμή στην οποία έχετε οδηγήσει τους θεσμούς. Όσο για τις απειλές, ας γνωρίζετε ότι στη Δημοκρατική Παράταξη δεν σας παίρνει!», κατέληγε το ΠΑΣΟΚ.

Τα πυρά του Νίκου Ανδρουλάκη

Νωρίτερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στη Βουλή, και αναφερόμενος στα όσα συνέβησαν στη Διάσκεψη των Προέδρων, ανέφερε πως η κυβέρνηση θέλει παζάρια για τον διορισμό των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, αλλά «από το ΠΑΣΟΚ δεν θα τα έχετε», όπως είπε. «Αν το ‘22 δεν υπήρχε ένας Μενουδάκος θα είχαμε τις αποκαλύψεις για τίς υποκλοπές;», σημείωσε.

Κατηγόρησε ακόμη τον ΣΥΡΙΖΑ και την Ελληνική Λύση πως συνέπραξαν και διευκόλυναν στο πρόσφατο παρελθόν την κυβέρνηση. «Αφήστε τις θεωρίες ότι οργανώνουμε την πολιτική σας εξολόθρευση. Αυτό το κόμμα είναι δημοκρατικό δεν είναι παρακρατικό. Όσοι ανέχεστε τη θεωρία του Μαξίμου είστε συνένοχοι», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Τι συνέβη στη Διάσκεψη των Προέδρων

Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης πρότεινε την Κατερίνα Συγγούνα για την θέση του προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Προσωπικών Δεδομένων και τον Αντώνη Μακρυδημήτρη επικεφαλής του Συνηγόρου του Πολίτη.

Στην πρόταση του προέδρου της Βουλής, για την υποψηφιότητα της πρώην δικαστικού, κ. Συγγούνα, συμφώνησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής

Η στήριξη της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στο πρόσωπο του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Προσωπικών Δεδομένων, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου η οποία τον κατηγόρησε για σύμπραξη με τη ΝΔ για να της απαντήσει ότι η ίδια υπηρετεί πονηρά σχέδια.

«Συμπράττετε με την ΝΔ. Μας κοροϊδεύετε κ. Δουδωνή; Είστε σοβαρός; Ξέρει ο πρόεδρός σας τι σημαίνει αυτό; Καταγγέλλουμε τη στάση του κ. Δουδωνή. Πρόκειται για μείζον σκάνδαλο και μείζονα λαθροχειρία. Την ώρα που εκτυλίσσεται το μείζον σκάνδαλο με τις υποκλοπές», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Εμείς προτείναμε τη διαδικασία με ανοιχτή πρόσκληση και συμμετοχή με βιογραφικά των υποψήφιων. Δεν θέλουμε να γίνει η Ελλάδα ένα χάος…», σχολίασε ο κ. Δουδωνής προκαλώντας νέα έντονη αντίδραση της κ. Κωνσταντοπούλου.

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο πρόεδρος της Βουλής, και ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Νικήτας Κακλαμάνης : «Σας άκουσε να του επιτίθεστε τόση ώρα και δεν έβγαλε τσιμουδιά…».

: «Σας άκουσε να του επιτίθεστε τόση ώρα και δεν έβγαλε τσιμουδιά…». Ζωή Κωνσταντοπούλου : «Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά».

: «Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά». Παναγιώτης Δουδωνής : «Θέλει να είναι ακέφαλη η Αρχή, υπηρετεί πονηρά σχέδια. Δεν δέχομαι μομφή, έχω ακαδημαϊκή διαδρομή παρά το νεαρό της ηλικίας μου…».

: «Θέλει να είναι ακέφαλη η Αρχή, υπηρετεί πονηρά σχέδια. Δεν δέχομαι μομφή, έχω ακαδημαϊκή διαδρομή παρά το νεαρό της ηλικίας μου…». Ζωή Κωνσταντοπούλου : «Να μην χτυπάτε τα χέρια σας. Δεν ντρέπεστε...»

: «Να μην χτυπάτε τα χέρια σας. Δεν ντρέπεστε...» Παναγιώτης Δουδωνής : «Υπηρετείτε σχέδιο…».

: «Υπηρετείτε σχέδιο…». Ζωή Κωνσταντοπούλου : «Χθες δεν είπατε στο τηλέφωνο πως δεν θα συναινέσετε;».

: «Χθες δεν είπατε στο τηλέφωνο πως δεν θα συναινέσετε;». Νικήτας Κακλαμάνης : «Είστε αγενής, μη διακόπτετε τον συνάδελφο...».

: «Είστε αγενής, μη διακόπτετε τον συνάδελφο...». Ζωή Κωνσταντοπούλου : «Εγώ είμαι αγενής; Εκείνος χτυπάει το χέρι»,

: «Εγώ είμαι αγενής; Εκείνος χτυπάει το χέρι», Παναγιώτης Δουδωνής: «Κάνουμε μία διαδικασία αξιοκρατίας που χρειάζεται για να φύγουμε από τον βούρκο»,

Στην συνέχεια όμως ο πρόεδρος της Βουλής, διαπιστώνοντας ότι δεν εξασφαλίζεται η απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία ανέβαλε τη ψηφοφορία και για τις δύο Ανεξάρτητες Αρχές.

Σε μετέπειτα δηλώσεις του ο Νικήτας Κακλαμάνης σημείωσε ότι πριν από έξι μήνες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε με επιστολή του να προκηρύσσονται οι θέσεις, το αποδέχθηκε η Διάσκεψη, συναίνεσε και ο πρωθυπουργός. Υποβλήθηκαν συνολικώς 42 βιογραφικά. Κανένα κόμμα δεν με ενόχλησε όλο αυτό τον καιρό για να προτείνω κάποιον από τους 42. Ανταποκρινόμενος σε όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης στους Δελφούς, έφερα σήμερα τη δική μου πρόταση.