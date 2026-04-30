Ανδρουλάκης: Να παραιτηθεί ο Μητσοτάκης – Η πολιτική αλλαγή θα φέρει την κάθαρση

Νέα κριτική στον Άρειο Πάγο μετά την απόφαση του εισαγγελέα να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση για τις υποκλοπές

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Ανδρουλάκης: Να παραιτηθεί ο Μητσοτάκης – Η πολιτική αλλαγή θα φέρει την κάθαρση

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορεί την ηγεσία του Αρείου Πάγου για υπονόμευση της Δικαιοσύνης λόγω μη ανασυρσης της υπόθεσης των υποκλοπών από το αρχείο.
  • Ζητά την παραίτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θεωρώντας τον επικίνδυνο και υποστηρίζοντας ότι η πολιτική αλλαγή θα φέρει κάθαρση και αποκατάσταση του κράτους δικαίου.
  • Το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών.
  • Κατηγορεί τη ΝΔ ότι συνεχίζει την παρακμή και στηρίζει το παρακράτος που συνδέεται με τον Μητσοτάκη και τον Δημητριάδη.
  • Αφήνει αιχμές για παζάρια της κυβέρνησης στον διορισμό επικεφαλής στις Ανεξάρτητες Αρχές και κατηγορεί ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση για συνέργεια με την κυβέρνηση στο παρελθόν.
Snapshot powered by AI

Σφοδρή επίθεση στη κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του στη Βουλή τόσο για την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών, όσο και για την εκ νέου άκαρπη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων να ορίσει επικεφαλής σε τρεις Ανεξάρτητες Αρχές.

Ο κ. Ανδρουλάκης, υποστήριξε δε πώς «η ηγεσία του Αρείου Πάγου προσέβαλε και υπονόμευσε το κύρος της Δικαιοσύνης καθώς αρνήθηκε να κάνει την ελάχιστη ανακριτική πράξη και δεν κάλεσε τον κύριο Ντίλιαν να προσκομίσει τα στοιχεία, στα οποία ο ίδιος αναφέρθηκε λέγοντας ότι ”το λογισμικό Predator πωλείται μόνο σε κράτη και κρατικές υπηρεσίες”».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφερόμενος στην πρόσφατη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν διερωτήθηκε εάν ο πρωθυπουργός «τον ρώτησε αν οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας είχαν παγιδευτεί με predator από έναν απόστρατο Ισραηλινό αξιωματικό πού θα ήταν αυτοί».

Στρέφοντας τα βέλη του εναντίον του πρωθυπουργού ανέφερε: «Ο κύριος Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος και πρέπει να παραιτηθεί για να αναπνεύσει η χώρα, για να αναπνεύσει η δημοκρατία. Η πολιτική αλλαγή θα φέρει την κάθαρση και θα αποκαταστήσει το κράτος δικαίου. Γι' αυτό η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ τις επόμενες μέρες θα πάρει πρωτοβουλία και θα καταθέσει αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα είπε ότι η ΝΔ κάνει τα ίδια και χειρότερα όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ τόνισε ότι θα συνεχίσει τη κριτική του. «Δεν θα σας επιτρέψουμε να συνεχίσετε την παρακμή. Στηρίζετε το παρακράτος που έστησαν οι κ.κ. Μητσοτάκης και Δημητριάδης. Είναι θέμα αρχών, είναι θέμα δημοκρατίας και δεν θα κάνουμε βήμα πίσω - όσα εμπόδια βάζετε, όσες δολοπλοκίες και αν απεργάζεστε», τόνισε.

Πυρά σε ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση

Σχετικά με τις έντονες αντιπαραθέσεις εξαιτίας των διαφωνιών διορισμού επικεφαλής στις Ανεξάρτητες Αρχές, ο Νίκος Ανδρουλάκης άφησε αιχμές για τη στάση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ενώ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θέλει παζάρια για τον διορισμό τους αλλά «από το ΠΑΣΟΚ δεν θα τα έχετε», όπως είπε. «Αν το ‘22 δεν υπήρχε ένας Μενουδάκος θα είχαμε τις αποκαλύψεις για τίς υποκλοπές;», σημείωσε.

Κατηγόρησε ακόμη τον ΣΥΡΙΖΑ και την Ελληνική Λύση πως συνέπραξαν και διευκόλυναν στο πρόσφατο παρελθόν την κυβέρνηση .

«Αφήστε τις θεωρίες ότι οργανώνουμε την πολιτική σας εξολόθρευση. Αυτό το κόμμα είναι δημοκρατικό δεν είναι παρακρατικό. Όσοι ανέχεστε τη θεωρία του Μαξίμου είστε συνένοχοι», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης απαντώντας στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νικόλας Φαραντούρης: Ανακοίνωσε την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ - Ανδρουλάκης: Τον καλωσορίζω

19:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύβρεις και τοξική ρητορική»: Στην αντεπίθεση το Μαξίμου κατά Ανδρουλάκη μετά τα πυρά στη Βουλή

19:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Να παραιτηθεί ο Μητσοτάκης – Η πολιτική αλλαγή θα φέρει την κάθαρση

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Η Ένωση Εισαγγελέων καταδικάζει την απόφαση του ΔΣΑ περί παραίτησης Τζαβέλλα

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα στοιχεία από την κόρη του 89χρονου πιστολέρο – Οι αιχμές σε συγγενείς και η περιουσία

19:25ME TO N & ME TO Σ

Οι νταβατζήδες του πλανήτη

19:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο στη Βουλή: Στα άκρα η κόντρα Κωνσταντοπούλου - Καιρίδη - «Γυρίστε πίσω στα θρανία»

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Εγκαινίασε μνημείο για τους στρατιώτες που ανατινάχθηκαν με χειροβομβίδα αντί να αιχμαλωτισθούν από Ουκρανούς

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: 16χρονη πήγε στο σχολείο της με σουγιά γιατί δεν άντεχε το bullying των συμμαθητών της

19:05ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΔΜΕΔΕ: Επανεκλογή Κ. Γκολιόπουλου στη θέση του Προέδρου για την τριετία 2026 – 2029

19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Πότε αλλάζει το σκηνικό

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Ουρική αρθρίτιδα: Τι κάνουν οι μπανάνες στα επίπεδα ουρικού οξέος

18:58ANNOUNCEMENTS

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας κέρδισε τον διαγωνισμό της Bulgartransgaz για την προμήθεια LNG

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο αστυνομικοί μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή ΔΙ.ΑΣ.

18:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή - Καβγάς Παππά και Χήτα: «Ή πετάξτε τον έξω τον ανάγωγο ή βουλώστε το»

18:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λαγκάρντ: «Εκτός βασικού σεναρίου» η πορεία της οικονομίας - Απόφαση για επιτόκια από ... Ιούνιο

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη με τις φλόγες και τους καπνούς: Νέο συγκλονιστικό βίντεο από την έκταση της φωτιάς στο Ίλιον

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ίλιον: Κάηκε ολοσχερώς η επιχείρηση ανταλλακτικών – Μεγάλες ζημιές και σε διαμερίσματα

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Οι προσαχθέντες του στολίσκου της Γάζας θα αποβιβαστούν στην Ελλάδα – Την ευχαριστούμε»

18:29ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο Τσίπρας και ο καπιταλισμός της φιλανθρωπίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Πότε αλλάζει το σκηνικό

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ίλιον: Κάηκε ολοσχερώς η επιχείρηση ανταλλακτικών – Μεγάλες ζημιές και σε διαμερίσματα

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα στοιχεία από την κόρη του 89χρονου πιστολέρο – Οι αιχμές σε συγγενείς και η περιουσία

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: 16χρονη πήγε στο σχολείο της με σουγιά γιατί δεν άντεχε το bullying των συμμαθητών της

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Influencer: Η καθημερινή κατανάλωση αυτού του συνηθισμένου φαγητού παραλίγο να τη δηλητηριάσει

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Τάση για πρώτο θερμό επεισόδιο τον Μάιο

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: «Απέραντο» πάρκινγκ η Αττική Οδός - Μεγάλες καθυστερήσεις στον Κηφισό

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών στο Ίλιον – Επεκτάθηκε και σε διαμερίσματα

19:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο στη Βουλή: Στα άκρα η κόντρα Κωνσταντοπούλου - Καιρίδη - «Γυρίστε πίσω στα θρανία»

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Μακρίσια: Την Παρασκευή το τελευταίο «αντίο» στον 13χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο με το πατίνι

18:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή - Καβγάς Παππά και Χήτα: «Ή πετάξτε τον έξω τον ανάγωγο ή βουλώστε το»

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη με τις φλόγες και τους καπνούς: Νέο συγκλονιστικό βίντεο από την έκταση της φωτιάς στο Ίλιον

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Εγκαινίασε μνημείο για τους στρατιώτες που ανατινάχθηκαν με χειροβομβίδα αντί να αιχμαλωτισθούν από Ουκρανούς

15:59LIFESTYLE

Το Σόι σου: Η απόφαση του καναλιού για τη σειρά

11:42ΕΛΛΑΔΑ

«Αγλαΐτσα μας… καλό ταξίδι στο φως…» - Θρηνεί η Κρήτη τον χαμό της 12χρονης στην Μεσαρά

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι στους Αμπελόκηπους: Τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες σε άθλιες συνθήκες με δυσοσμία από ζώα, ληγμένα φαγητά και χωρίς φαρμακευτική αγωγή

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Πτώση λεωφορείου στον Σηκουάνα: «Ακούσαμε φωνές, είδαμε ανθρώπους στο νερό» - Συγκλονίζουν αυτόπτες μάρτυρες

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνιο φαινόμενο στη Κοιλάδα του Θανάτου: Το πιο ζεστό μέρος της Γης γέμισε πολύχρωμα λουλούδια - Βίντεο

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Η Ένωση Εισαγγελέων καταδικάζει την απόφαση του ΔΣΑ περί παραίτησης Τζαβέλλα

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Οι προσαχθέντες του στολίσκου της Γάζας θα αποβιβαστούν στην Ελλάδα – Την ευχαριστούμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ